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Nutraukta gamyba
Susikurkite savo stilių
Susikurkite savo stilių su „Philips StyleShaver“. Tereikia pasukti riešą. Šis dviejų galų barzdos formavimo prietaisas ir skustuvas turi viską, ko jums reikia norint sukurti bet kokį stilių – palikti trumpus šerius, stilingą barzdą arba švariai nusiskusti.
0,5 mm intervalai
Dvipusis kirptuvas
75 min. veikimas be laido/4 h krovimas
Skustuvas su dviguba plokštele
Visiškai metalinis kirptuvas (32 mm) ir šukos su 12 reguliuojamų ilgių – galėsite lengvai pasiekti tiksliai tokį barzdos ilgį, kokio norite. Fiksuokite jums tinkamą ilgį reguliavimo ratuku. Tvirtas metalinis kirptuvas su odą apsaugančiais suapvalintais kraštais užtikrina tikslų ir tolygų kirpimą.
Naudodami naują barzdaskutę su dvigubu tinkleliu, galėsite lengvai ir švariai nusiskusti. Vidurinis kirptuvas nukerpa ilgesnius, tvirtesnius palukus, o 2 slankiojantys tinkleliai švariai nuskuta visus likusius plaukelius.
Nuimkite reguliuojamas šukas ir po jomis pamatysite visiškai metalinį dvipusį kirptuvą. Naudokite 32 mm pusę norėdami kirpti greičiau, o 15 mm pusę – tiksliai, detaliai padailinti sunkiai pasiekiamas vietas. Suapvalinti galai užtikrins švelnų sąlytį su oda. Smulkesni kirpimo elementai padės trumpai nukirpti ir užtikrins puikius rezultatus kerpant smulkias detales arba tokiose vietose kaip po nosimi arba aplink burną.
4.5
iš 5
30
Atsiliepimai
80%
Rekomenduoja šį gaminį
Pawelski
01/12/2024
Polska
Używam ponad 10 lat i jest nie do zabicia!
Stary prawdziwy Philips robiony jeszcze porządnie i solidnie. Używam już od około 10 lat i działa! Bateria trzyma, ładuję ją raz na 1,5 miesiąca, od około 3 lat nie golę się codziennie, ale tak około 3 razy w miesiącu, lubię mieć lekki zarost. Mimo to bateria trzyma. Ten produkt jest nie do zajechania i nie mam zamiaru go wyrzucać, gdyż takiej maszynki już nie dostanę dzisiaj z tyloma funkcjami! Obecnie żebym miał to co mam tutaj musiałbym kupić 3 różne produkty, nonsens. Proszę o reaktywację modelu!!
Argumentai už
Stary prawdziwy Philips nie do zabicia
Argumentai prieš
brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleShaver QS6141/32 Wodoszczelna golarka i trymer
Naudojimo data 2022-12-01
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleShaver QS6141/32 Wodoszczelna golarka i trymer
Naudojimo data 2022-12-01
Smakosz
05/05/2018
Polska
Bardzo dobry trymer + golarka
Super sprzęt jestem bardzo zadowolony z jego zakupu. W jednym urządzeniu mamy wszystko co potrzebne aby ogarnąć zarost i owłosienie naszej głowy. Bardzo przydatny szczególnie gdy dużo podróżujemy. Z czystym sumieniem polecam !
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleShaver QS6141/32 Wodoszczelna golarka i trymer
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleShaver QS6141/32 Wodoszczelna golarka i trymer
scrabble
14/03/2017
Polska
Wiele korzyści w jednym urządzeniu.
Golarka PHILIPS QS6141/32 to urządzenie 2w1, ponieważ posiada jednocześnie trymer do modelowania brody. (Trymer) Posiada 12 ustawień długości od 0,5 do 10 milimetrów, co daje ogromne możliwości kreowania wizerunku. Przycinanie, modelowanie i golenie stało się bardzo proste. Po kilku godzinach ładowania, golarkę można wykorzystać wielokrotnie. Zawsze gotowa do użycia, lekka i wygodna w obsłudze. Maszynki manualne odeszły w zapomnienie :)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleShaver QS6141/32 Wodoszczelna golarka i trymer
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleShaver QS6141/32 Wodoszczelna golarka i trymer