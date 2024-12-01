Go to promotion

Prenumeruokite naujienlaiškį ir laimėkite!

20

d

05

h

:

59

m

:

23

s

Skaityti daugiau

GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Vieno gaminio nuotrauka
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Gaminio su priedu nuotrauka
  • Vieno gaminio nuotrauka
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Gaminio su priedu nuotrauka

Nutraukta gamyba

StyleShaverVandeniui atspari barzdaskutė ir formuotuvas

QS6141/32

4.5

| (30) Atsiliepimai | 80% Rekomenduoja šį gaminį

Susikurkite savo stilių

Susikurkite savo stilių su „Philips StyleShaver“. Tereikia pasukti riešą. Šis dviejų galų barzdos formavimo prietaisas ir skustuvas turi viską, ko jums reikia norint sukurti bet kokį stilių – palikti trumpus šerius, stilingą barzdą arba švariai nusiskusti.

Peržiūrėti visas naudas

Kirpkite, modeliuokite, skuskite – susikurkite savo stilių

Susikurkite savo stilių

  • 0,5 mm intervalai

  • Dvipusis kirptuvas

  • 75 min. veikimas be laido/4 h krovimas

  • Skustuvas su dviguba plokštele

Barzdos ir šerių kirptuvas: 12 ilgio nustatymų nuo 0,5 iki 10 mm

Barzdos ir šerių kirptuvas: 12 ilgio nustatymų nuo 0,5 iki 10 mm

Visiškai metalinis kirptuvas (32 mm) ir šukos su 12 reguliuojamų ilgių – galėsite lengvai pasiekti tiksliai tokį barzdos ilgį, kokio norite. Fiksuokite jums tinkamą ilgį reguliavimo ratuku. Tvirtas metalinis kirptuvas su odą apsaugančiais suapvalintais kraštais užtikrina tikslų ir tolygų kirpimą.

Nauja barzdaskutė su tinkleliu: skuta 20 % greičiau nei anksčiau

Nauja barzdaskutė su tinkleliu: skuta 20 % greičiau nei anksčiau

Naudodami naują barzdaskutę su dvigubu tinkleliu, galėsite lengvai ir švariai nusiskusti. Vidurinis kirptuvas nukerpa ilgesnius, tvirtesnius palukus, o 2 slankiojantys tinkleliai švariai nuskuta visus likusius plaukelius.

32 arba 15 mm visiškai metalinis kirptuvas puikiai formuoja detales

32 arba 15 mm visiškai metalinis kirptuvas puikiai formuoja detales

Nuimkite reguliuojamas šukas ir po jomis pamatysite visiškai metalinį dvipusį kirptuvą. Naudokite 32 mm pusę norėdami kirpti greičiau, o 15 mm pusę – tiksliai, detaliai padailinti sunkiai pasiekiamas vietas. Suapvalinti galai užtikrins švelnų sąlytį su oda. Smulkesni kirpimo elementai padės trumpai nukirpti ir užtikrins puikius rezultatus kerpant smulkias detales arba tokiose vietose kaip po nosimi arba aplink burną.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.5

iš 5

30

Atsiliepimai

80%

Rekomenduoja šį gaminį

01/12/2024

Polska

Polska

Używam ponad 10 lat i jest nie do zabicia!

Stary prawdziwy Philips robiony jeszcze porządnie i solidnie. Używam już od około 10 lat i działa! Bateria trzyma, ładuję ją raz na 1,5 miesiąca, od około 3 lat nie golę się codziennie, ale tak około 3 razy w miesiącu, lubię mieć lekki zarost. Mimo to bateria trzyma. Ten produkt jest nie do zajechania i nie mam zamiaru go wyrzucać, gdyż takiej maszynki już nie dostanę dzisiaj z tyloma funkcjami! Obecnie żebym miał to co mam tutaj musiałbym kupić 3 różne produkty, nonsens. Proszę o reaktywację modelu!!

Argumentai už

Stary prawdziwy Philips nie do zabicia

Argumentai prieš

brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleShaver QS6141/32 Wodoszczelna golarka i trymer

Naudojimo data 2022-12-01

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleShaver QS6141/32 Wodoszczelna golarka i trymer

Naudojimo data 2022-12-01

05/05/2018

Polska

Polska

Bardzo dobry trymer + golarka

Super sprzęt jestem bardzo zadowolony z jego zakupu. W jednym urządzeniu mamy wszystko co potrzebne aby ogarnąć zarost i owłosienie naszej głowy. Bardzo przydatny szczególnie gdy dużo podróżujemy. Z czystym sumieniem polecam !

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleShaver QS6141/32 Wodoszczelna golarka i trymer

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleShaver QS6141/32 Wodoszczelna golarka i trymer

14/03/2017

Polska

Polska

Wiele korzyści w jednym urządzeniu.

Golarka PHILIPS QS6141/32 to urządzenie 2w1, ponieważ posiada jednocześnie trymer do modelowania brody. (Trymer) Posiada 12 ustawień długości od 0,5 do 10 milimetrów, co daje ogromne możliwości kreowania wizerunku. Przycinanie, modelowanie i golenie stało się bardzo proste. Po kilku godzinach ładowania, golarkę można wykorzystać wielokrotnie. Zawsze gotowa do użycia, lekka i wygodna w obsłudze. Maszynki manualne odeszły w zapomnienie :)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleShaver QS6141/32 Wodoszczelna golarka i trymer

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleShaver QS6141/32 Wodoszczelna golarka i trymer

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.