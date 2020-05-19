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Nutraukta gamyba

Shaver series 7000 SensoTouchSkutimo įtaisas

RQ11/50

4.7

| (3) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Išlaikykite švarų skutimąsi

Per dvejus metus skustuvo galvutės nuskus 9 milijonus plaukelių nuo jūsų veido. Pakeiskite skustuvo galvutes ir mėgaukitės 100 % veikimu.

Peržiūrėti visas naudas

Norėdami geresnių rezultatų, kas 2 metus keiskite galvutes

Išlaikykite švarų skutimąsi

  • Ašmenys „DualPrecision“

  • Keičiamasis įtaisas

  • Tinka „SensoTouch 2D“ (RQ11xx)

Keičiamosios skustuvų „SensoTouch 2D“ galvutės

Keičiamosios skustuvų „SensoTouch 2D“ galvutės

RQ11 keičiamosios galvutės tinka skustuvams „SensoTouch 2D“ (RQ11xx).

„GyroFlex 2D" sistema lengvai prisitaiko prie išlinkių

„GyroFlex 2D" sistema lengvai prisitaiko prie išlinkių

Elektrinės barzdaskutės „GyroFlex 2D“ kontūrus atkartojanti sistema lengvai prisitaiko prie veido išlinkių, sumažina spaudimą ir dirginimą bei švariai skuta.

Skustuvai su „Super Lift&Cut Action“ technologija

Skustuvai su „Super Lift&Cut Action“ technologija

Dviejų peiliukų sistema, integruota į „Philips“ elektrinį skustuvą, pakelia plaukelius, todėl patogu skusti arti odos, o skutimas tampa švarus.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.7

iš 5

3

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

S touto novou hlavou je strojek zase jako nový

zakoupeno pro přítelův holicí strojek SensoTouch, hlavu vyměnil po delší době, než by bylo bývalo potřeba, takže teď je výkon strojku zase jako když byl nový, rozdíl v holení a komfortu při něm je opravdu veliký

Argumentai už

očekávání se splnilo

Argumentai prieš

žádné

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava

Naudojimo data 2020-04-19

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava

Naudojimo data 2020-04-19

29/05/2019

România

România

Produsul are caracteristici foarte bune.

Am cumparat o Unitate de schimb Pentru SensoTouch 2D (RQ11xx) pentru a o inlocui pe cea veche. Unitatea veche a fost folosita timp de trei ani si e inca performanta. Unitatea noua ma ajuta si la o barba de trei zile. Sunt foarte multumit.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unitate de bărbierit

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unitate de bărbierit

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Dobrá, ostrá, hezky holí, vydrží rok

Náhradní holící hlava je potřeba koupit zhruba 1x ročně. Nejde tak ani o ostrost břitů, ty jsou perfektní a zas tak moc se netupí, problém je spíše v mřížce, která břity chrání (přikládám foto). Měl jsem už celkem 4ks a pokaždé po cca 12-15 měsících se vylomí jedna dvě lamelky na mřížce. Je to nepříjemné, rozedírá to obličej a je notno vyměnit.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava

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