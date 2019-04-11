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Nutraukta gamyba
RQ12/40
Atnaujinkite, kad pasiektumėte geresnių rezultatų
Norėdami užtikrinti geriausius savo „Philips" skustuvo rezultatus, kas 2 metus pakeiskite savo skustuvo galvutes.
Elektrinės barzdaskutės mažos trinties „SkinGlide“ skutimo paviršius glotniai slysta jūsų veidu ir užtikrina švarų ir lengvą skutimą.
Trys „Triple Track“ galvučių skutimo žiedai suteikia 50% didesnį skutimo paviršių nei standartinės viengubos besisukančios skutimo galvutės.
Elektrinės barzdaskutės „Aquatec“ sausojo ir drėgnojo skutimosi sistema leidžia pasirinkti skutimosi būdą. Galite skustis patogiai sausuoju arba gaivinančiu drėgnuoju būdu, naudodami skutimosi želę ar putas odai nuraminti.
3.0
iš 5
12
Atsiliepimai
Andre
11/04/2019
Україна
Очень качественный бритвенный блок
Бреет чисто и гладко!!! Подходит и для сухого и для влажного бритья.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie RQ12/70 Бритвений блок
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie RQ12/70 Бритвений блок
Владимир1969
10/04/2019
Україна
Универсальная головка. Мне подошла.
Поставил на старую 7 серию, купил в розетке. На все серии с таким креплением. Не слушайте менеджеров на розетке. Там всех убеждают , что это только лезвия.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie RQ12/70 Бритвений блок
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie RQ12/70 Бритвений блок
pepo64
06/09/2022
България
Patvirtintas pirkėjas
Работи перфектно
Ползвам този продукт 6 години. На всеки две години трябва да бъде сменен с нов.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie RQ12/60 Бръснещ блок
Naudojimo data 2020-09-06
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie RQ12/60 Бръснещ блок
Naudojimo data 2020-09-06