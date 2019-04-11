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Nutraukta gamyba

Skutimo įtaisas

RQ12/40

3

| (12) Atsiliepimai

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Norėdami užtikrinti geriausius savo „Philips" skustuvo rezultatus, kas 2 metus pakeiskite savo skustuvo galvutes.

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Glotnus ir mažos trinties „SkinGlide" sumažina dirginimą

Glotnus ir mažos trinties „SkinGlide" sumažina dirginimą

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Techninės savybės

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Atsiliepimai

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3.0

iš 5

12

Atsiliepimai

4

11/04/2019

Україна

Україна

Очень качественный бритвенный блок

Бреет чисто и гладко!!! Подходит и для сухого и для влажного бритья.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie RQ12/70 Бритвений блок

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie RQ12/70 Бритвений блок

10/04/2019

Україна

Україна

Универсальная головка. Мне подошла.

Поставил на старую 7 серию, купил в розетке. На все серии с таким креплением. Не слушайте менеджеров на розетке. Там всех убеждают , что это только лезвия.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie RQ12/70 Бритвений блок

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie RQ12/70 Бритвений блок

06/09/2022

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Работи перфектно

Ползвам този продукт 6 години. На всеки две години трябва да бъде сменен с нов.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie RQ12/60 Бръснещ блок

Naudojimo data 2020-09-06

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie RQ12/60 Бръснещ блок

Naudojimo data 2020-09-06

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