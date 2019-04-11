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Nutraukta gamyba

skutimo galvutės

RQ12/50

3

| (12) Atsiliepimai

Išlaikykite švarų skutimąsi

Per dvejus metus barzdaskutė nukirps 9 milijonus plaukelių nuo jūsų veido. Pakeiskite skustuvo galvutes ir mėgaukitės 100 % veikimu.

Peržiūrėti visas naudas

Norėdami geresnių rezultatų, kas 2 metus keiskite galvutes

Išlaikykite švarų skutimąsi

  • „UltraTrack“

  • Keičiamasis įtaisas

„Philips GyroFlex 3D" sistema nematomai prisitaiko prie kiekvieno veido įlinkio

„Philips GyroFlex 3D" sistema nematomai prisitaiko prie kiekvieno veido įlinkio

„GyroFlex 3D“ kontūrus atkuriančios barzdaskutės galvutės nematomai prisitaiko prie kiekvieno jūsų veido įlinkio ir sumažina spaudimą ir odos sudirginimą.

„UltraTrack" skustuvo galvutės pagauna visus plaukelius keliais braukimais

„UltraTrack" skustuvo galvutės pagauna visus plaukelius keliais braukimais

Skutimas arčiau plaukelių sumažina odos sudirginimą. Skutimo galvutė turi 3 specialius takelius: angas normaliems; kanalus ilgiems ir prigludusiems bei skylutes trumpiausiems plaukeliams ant jūsų veido.

Skustuvai su „Super Lift&Cut Action“ technologija

Skustuvai su „Super Lift&Cut Action“ technologija

Dviejų peiliukų sistema, integruota į „Philips“ elektrinį skustuvą, pakelia plaukelius, todėl patogu skusti arti odos, o skutimas tampa švarus.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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3.0

iš 5

12

Atsiliepimai

4

11/04/2019

Україна

Україна

Очень качественный бритвенный блок

Бреет чисто и гладко!!! Подходит и для сухого и для влажного бритья.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie RQ12/70 Бритвений блок

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie RQ12/70 Бритвений блок

10/04/2019

Україна

Україна

Универсальная головка. Мне подошла.

Поставил на старую 7 серию, купил в розетке. На все серии с таким креплением. Не слушайте менеджеров на розетке. Там всех убеждают , что это только лезвия.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie RQ12/70 Бритвений блок

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie RQ12/70 Бритвений блок

06/09/2022

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Работи перфектно

Ползвам този продукт 6 години. На всеки две години трябва да бъде сменен с нов.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie RQ12/60 Бръснещ блок

Naudojimo data 2020-09-06

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie RQ12/60 Бръснещ блок

Naudojimo data 2020-09-06

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