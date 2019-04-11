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Nutraukta gamyba
RQ12/50
Išlaikykite švarų skutimąsi
Per dvejus metus barzdaskutė nukirps 9 milijonus plaukelių nuo jūsų veido. Pakeiskite skustuvo galvutes ir mėgaukitės 100 % veikimu.
„UltraTrack“
Keičiamasis įtaisas
„GyroFlex 3D“ kontūrus atkuriančios barzdaskutės galvutės nematomai prisitaiko prie kiekvieno jūsų veido įlinkio ir sumažina spaudimą ir odos sudirginimą.
Skutimas arčiau plaukelių sumažina odos sudirginimą. Skutimo galvutė turi 3 specialius takelius: angas normaliems; kanalus ilgiems ir prigludusiems bei skylutes trumpiausiems plaukeliams ant jūsų veido.
Dviejų peiliukų sistema, integruota į „Philips“ elektrinį skustuvą, pakelia plaukelius, todėl patogu skusti arti odos, o skutimas tampa švarus.
3.0
iš 5
12
Atsiliepimai
Andre
11/04/2019
Україна
Очень качественный бритвенный блок
Бреет чисто и гладко!!! Подходит и для сухого и для влажного бритья.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie RQ12/70 Бритвений блок
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie RQ12/70 Бритвений блок
Владимир1969
10/04/2019
Україна
Универсальная головка. Мне подошла.
Поставил на старую 7 серию, купил в розетке. На все серии с таким креплением. Не слушайте менеджеров на розетке. Там всех убеждают , что это только лезвия.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie RQ12/70 Бритвений блок
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie RQ12/70 Бритвений блок
pepo64
06/09/2022
България
Patvirtintas pirkėjas
Работи перфектно
Ползвам този продукт 6 години. На всеки две години трябва да бъде сменен с нов.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie RQ12/60 Бръснещ блок
Naudojimo data 2020-09-06
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie RQ12/60 Бръснещ блок
Naudojimo data 2020-09-06