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  • Patogus sausas skutimasis
  • Patogus sausas skutimasis
  • Patogus sausas skutimasis
  • Patogus sausas skutimasis
  • Patogus sausas skutimasis
  • Patogus sausas skutimasis
  • Patogus sausas skutimasis
  • Patogus sausas skutimasis
  • Patogus sausas skutimasis
  • Patogus sausas skutimasis
  • Patogus sausas skutimasis
  • Patogus sausas skutimasis
  • Patogus sausas skutimasis
  • Patogus sausas skutimasis
  • Patogus sausas skutimasis
  • Patogus sausas skutimasis
  • Patogus sausas skutimasis
  • Patogus sausas skutimasis
  • Patogus sausas skutimasis
  • Patogus sausas skutimasis
  • Patogus sausas skutimasis
  • Patogus sausas skutimasis
  • Patogus sausas skutimasis
  • Patogus sausas skutimasis

Nutraukta gamyba

Shaver series 1000Sauso skutimo barzdaskutė

S1520/04

4.6
| (113) Atsiliepimai | 94% Rekomenduoja šį gaminį
Patogus sausas skutimasis
Už patrauklią kainą įsigyjamas „Shaver Series 1000“ užtikrina lengvą ir patogų skutimąsi. Naudojant 4 krypčių „Flex“ galvutes ir „CloseCut“ peiliukų sistemą užtikrinamas puikus rezultatas.
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elektrinių skustuvų prekinis ženklas pasaulyje1

Geriausiai savo klasėje kaklo plaukelius nuskutanti elektrinė barzdaskutė*

Patogus sausas skutimasis

  • „CloseCut“ peiliukų sistema

  • 4 krypčių „Flex“ galvutės

  • Spyruoklinis kirpimo peiliukas

Patvarūs, savaime pasigalandantys peiliukai užtikrina lengvą skutimą

Patvarūs, savaime pasigalandantys peiliukai užtikrina lengvą skutimą

Skuskitės lengvai. Patvarūs „CloseCut“ peiliukai pasigalanda patys kaskart juos naudojant.

Galvutės juda 4 kryptimis, kad skusdami lengvai pasiektumėte kiekvieną linkį

Galvutės juda 4 kryptimis, kad skusdami lengvai pasiektumėte kiekvieną linkį

„Flex“ galvutės, nepriklausomai judančios 4 kryptimis, prisitaiko prie kiekvieno veido linkio, kad lengvai nuskustumėte net kaklo ir žandenų liniją.

Nuolat metų metus išlaikoma maksimali galia

Nuolat metų metus išlaikoma maksimali galia

Skuskite ilgiau kaskart įkrovę. Jūsų barzdaskutė veiks taip gal galingai metų metus, nes joje įmontuotas galingas ir efektyvus ličio jonų akumuliatorius.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.6

iš 5

113

Atsiliepimai

94%

Rekomenduoja šį gaminį

2

01/07/2019

Lietuva

Lietuva

ilgai tarnauja elementas be įkrovos

patogi kelionėje, komfortiška naudoti. Švariai skuta, patogus išvalymas.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 1000 S1310/04 Sauso skutimo barzdaskutė

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 1000 S1310/04 Sauso skutimo barzdaskutė

19/12/2016

Lietuva

Lietuva

Puiki savo klasėje

Labai maloniai laikosi rankoje,paprasta priežiūra.Rezultatas po skutimosi tenkina.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 1000 S1310/04 Sauso skutimo barzdaskutė

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 1000 S1310/04 Sauso skutimo barzdaskutė

03/09/2017

Latvija

Latvija

Patvirtintas pirkėjas

Philips vienmēr kvalitatīvs

Jau iepriekš 3 gadus lietoju Philips bārdas trimmeri, tāpēc iegādājos šo. Liels plus bija cenas un pašuzasinošo asmeņu esamība, kas arī noteica izvēlēties tieši šo modeli. Protams jaudas un baterijas darba laiks varētu būt lielāks, bet ir ļoti pietiekami.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 1000 S1310/04 Elektriskais skuveklis sausai skūšanai

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 1000 S1310/04 Elektriskais skuveklis sausai skūšanai

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Atsakomybės apribojimai

  1. Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn. 

  1. Lyginama su kitomis paprastomis pirmaujančių gamintojų barzdaskutėmis su tinkleliu arba rotacinėmis barzdaskutėmis