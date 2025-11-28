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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
S1142/00
S3143/00
S3242/12
S3244/12
S3343/13
X3002/00
X3003/00
„PowerCut“ peiliukai
Tinka „Shaver S1000“, „Shaver S2000“ ir „Shaver S3000 series“
Tinka „S5000 series“ apvaliai formai
27 pasigalandantys peiliukai nuskuta kiekvieną plaukelį prie pat odos, taip užtikrindami tolygų, vienodą skutimą, kiekvieną kartą. Mūsų pasigalandantys peiliukai išlieka kaip nauji 2 metus.
Patikrinkite skustuvo rankenos užpakalinę dalį, kad įsitikintumėte, jog galvutė pakeista. Reikia pagalbos? Apsilankykite philips.com/accessories
1. Atidarykite barzdaskutę nuspausdami atlaisvinimo mygtuką. 2. Išimkite laikiklį pasukdami fiksatorių prieš laikrodžio rodyklę. 3. Išimkite senas skutimo galvutes ir atsargiai įdėkite keičiamąsias dalis; patikrinkite, ar galvutės tinkamai įstatytos. 4. Uždėkite laikiklį ir priveržkite sukdami fiksatorių pagal laikrodžio rodyklę. 5. Jei skutimo galvutę įstatysite tinkamai, išgirsite spragtelėjimą.
4.7
iš 5
59
Atsiliepimai
94%
Rekomenduoja šį gaminį
wirgius
28/11/2025
Lietuva
Sveiki tiko mano s3000 serijos barzdaskutei,puikus produktas.Skuta gerai.Aptarnavimas greitas.10 balų,šaunuoliai..
Ši apžvalga buvo parašyta apie SH30 SH30/50 Keičiamos skutimo galvutės
Ši apžvalga buvo parašyta apie SH30 SH30/50 Keičiamos skutimo galvutės
Endriu3
29/11/2023
Polska
Produkt najwyższej jakości.
To bardzo cicha,miła w dotyku i bardzo wygodna golarka. Doskonale goli (super ostrza 5D). Jest to towar najwyższej jakości. Bateria rewelacja ,szybko się ładuje i długo wytrzymuje-polecam bardzo! Polecam również zarejestrować produkt ponieważ można otrzymać przedłużenie gwarancji.
Argumentai už
super ekonomiczna
Argumentai prieš
brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SH30 SH30/50 Wymienne głowice golące
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SH30 SH30/50 Wymienne głowice golące
Gonter
25/08/2020
Polska
Pasuje do glowic hq 8.
Towar bardzo dobrej jakości. Jeszcze takich dobrych ostrzy nie mialem
Ši apžvalga buvo parašyta apie SH30 SH30/50 Wymienne głowice golące
Ši apžvalga buvo parašyta apie SH30 SH30/50 Wymienne głowice golące
jei yra galimybių