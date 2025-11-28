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SH30Keičiamos skutimo galvutės

SH30/50

4.7
| (59) Atsiliepimai | 94% Rekomenduoja šį gaminį
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Per dvejus metus skustuvo galvutės nuo veido nuskuta 9 milijonus plaukelių. Pakeiskite skustuvo galvutes ir mėgaukitės 100 % veikimu.
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Suderinami produktai
Shaver 1000 Series

Shaver 1000 Series
Elektrinis skustuvas

S1142/00

Shaver 3000 Series

Shaver 3000 Series
Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė

S3143/00

Shaver 3000 Series

Shaver 3000 Series
Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė

S3242/12

Shaver 3000 Series

Shaver 3000 Series
Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė

S3244/12

Shaver 3000 Series

Shaver 3000 Series
Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė

S3343/13

Shaver 3000X Series

Shaver 3000X Series
Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė

X3002/00

Shaver 3000X Series

Shaver 3000X Series
Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė

X3003/00

Keiskite kas 24 mėnesius, kad skustuvas būtų kaip naujas

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  • „PowerCut“ peiliukai

  • Tinka „Shaver S1000“, „Shaver S2000“ ir „Shaver S3000 series“

  • Tinka „S5000 series“ apvaliai formai

Nuoseklus ir švarus skutimasis

Nuoseklus ir švarus skutimasis

27 pasigalandantys peiliukai nuskuta kiekvieną plaukelį prie pat odos, taip užtikrindami tolygų, vienodą skutimą, kiekvieną kartą. Mūsų pasigalandantys peiliukai išlieka kaip nauji 2 metus.

Skirta „Shaver series 1000“, „Shaver series 2000“, „Shaver series 3000“ ir „Shaver series 5000“ apvalios formos

Skirta „Shaver series 1000“, „Shaver series 2000“, „Shaver series 3000“ ir „Shaver series 5000“ apvalios formos

Patikrinkite skustuvo rankenos užpakalinę dalį, kad įsitikintumėte, jog galvutė pakeista. Reikia pagalbos? Apsilankykite philips.com/accessories

Lengvai keičiamos skutimo galvutės

Lengvai keičiamos skutimo galvutės

1. Atidarykite barzdaskutę nuspausdami atlaisvinimo mygtuką. 2. Išimkite laikiklį pasukdami fiksatorių prieš laikrodžio rodyklę. 3. Išimkite senas skutimo galvutes ir atsargiai įdėkite keičiamąsias dalis; patikrinkite, ar galvutės tinkamai įstatytos. 4. Uždėkite laikiklį ir priveržkite sukdami fiksatorių pagal laikrodžio rodyklę. 5. Jei skutimo galvutę įstatysite tinkamai, išgirsite spragtelėjimą.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.7

iš 5

59

Atsiliepimai

94%

Rekomenduoja šį gaminį

2

28/11/2025

Lietuva

Lietuva

Sveiki tiko mano s3000 serijos barzdaskutei,puikus produktas.Skuta gerai.Aptarnavimas greitas.10 balų,šaunuoliai..

Ši apžvalga buvo parašyta apie SH30 SH30/50 Keičiamos skutimo galvutės

Ši apžvalga buvo parašyta apie SH30 SH30/50 Keičiamos skutimo galvutės

29/11/2023

Polska

Polska

Produkt najwyższej jakości.

To bardzo cicha,miła w dotyku i bardzo wygodna golarka. Doskonale goli (super ostrza 5D). Jest to towar najwyższej jakości. Bateria rewelacja ,szybko się ładuje i długo wytrzymuje-polecam bardzo! Polecam również zarejestrować produkt ponieważ można otrzymać przedłużenie gwarancji.

Argumentai už

super ekonomiczna

Argumentai prieš

brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SH30 SH30/50 Wymienne głowice golące

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SH30 SH30/50 Wymienne głowice golące

25/08/2020

Polska

Polska

Pasuje do glowic hq 8.

Towar bardzo dobrej jakości. Jeszcze takich dobrych ostrzy nie mialem

Ši apžvalga buvo parašyta apie SH30 SH30/50 Wymienne głowice golące

Ši apžvalga buvo parašyta apie SH30 SH30/50 Wymienne głowice golące

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  1. jei yra galimybių