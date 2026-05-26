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  • Patogus, švarus skutimasis
  • Patogus, švarus skutimasis
  • Patogus, švarus skutimasis
  • Patogus, švarus skutimasis
  • Patogus, švarus skutimasis
  • Patogus, švarus skutimasis
  • Patogus, švarus skutimasis
  • Patogus, švarus skutimasis
  • Patogus, švarus skutimasis
  • Patogus, švarus skutimasis
  • Patogus, švarus skutimasis
  • Patogus, švarus skutimasis
  • Patogus, švarus skutimasis
  • Patogus, švarus skutimasis
  • Patogus, švarus skutimasis
  • Patogus, švarus skutimasis
  • Patogus, švarus skutimasis
  • Patogus, švarus skutimasis

Shaver 3000X SeriesDrėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė

X3003/00

4.6
| (618) Atsiliepimai | 93% Rekomenduoja šį gaminį
Patogus, švarus skutimasis
„Philips Shaver 3000X“ serijos drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė užtikrina patogų, švarų skutimąsi ir puikią vertę. 27 savaime pasigalandančius „PowerCut“ peiliukus, skirtus drėgnajam ir sausajam skutimui, bei spyruoklinį kirpimo peiliuką paprasta naudoti ir jie visada patikimi.
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elektrinių skustuvų prekinis ženklas pasaulyje1

Su „SkinProtect“ technologija

Patogus, švarus skutimasis

  • „PowerCut“ peiliukai

  • Skuskitės drėgnai ir sausai

  • Nuo korozijos apsaugota skutimo sistema

  • „4D Flex“ galvutės

„PowerCut“ peiliukai pastoviam švariam skutimui

„PowerCut“ peiliukai pastoviam švariam skutimui

27 pasigalandantys peiliukai nuolat nuskuta kiekvieną plaukelį prie pat odos, taip užtikrindami tolygų, vienodą skutimą, kiekvieną kartą. Mūsų pasigalandantys peiliukai išlieka kaip nauji 2 metus.

Skutimas tiek drėgnuoju, tiek sausuoju būdu prie kriauklės ar duše

Skutimas tiek drėgnuoju, tiek sausuoju būdu prie kriauklės ar duše

Pasirinkite patogų sausąjį skutimą arba kartu naudokite mėgstamiausias putas ar gelį ir skuskitės gaivinančiai drėgnai, netgi duše.

„4D Flex“ galvutės prisitaiko prie jūsų veido kontūrų, kad skustis būtų patogu

„4D Flex“ galvutės prisitaiko prie jūsų veido kontūrų, kad skustis būtų patogu

Paslankios galvutės juda į keturias puses, kad išlaikytų vienodą sąlytį su oda, apsaugodamos nuo įkirpimų ir įpjovimų.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

    • SH30

    SH30
    Keičiamos skutimo galvutės

    SH30/50
    • „PowerCut“ peiliukai
    • Tinka „Shaver S1000“, „Shaver S2000“ ir „Shaver S3000 series“
    • Tinka „S5000 series“ apvaliai formai

    HQ87 USB sieninis adapteris

    CP0909/01
    • Moteriški skustuvai 8000/6000
    • „All in One“ kirptuvai 9000/7000/5000
    • Barzdaskutės 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • „OneBlade“
    • 2 kontaktų kištukas su 7,5 vato adapteriu tinkamas naudoti ES šalyse

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.6

iš 5

618

Atsiliepimai

93%

Rekomenduoja šį gaminį

26/05/2026

Lietuva

Lietuva

Patvirtintas pirkėjas

Už savo kainą - puikus gaminys

Atlieka viską, ko norisi iš plaunamos barzdaskutės. Sunku dar ko nors norėti iš tokio nebrangaus, bet kokybiško produkto

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver 3000X Series X3002/00 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė

Date of Use 2026-05-01

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver 3000X Series X3002/00 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė

Date of Use 2026-05-01

05/06/2025

Lietuva

Lietuva

Patvirtintas pirkėjas

Puikiai veikia, nesitikėjau

Puikiai veikia, labai patikimas, nesitikėjau už tokią kainą

Argumentai už

Gal kol naujas, bet labai greitai ir švariai skuta

Argumentai prieš

Nesimato kiek liko baterijos

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver 1000 Series S1142/00 Elektrinis skustuvas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver 1000 Series S1142/00 Elektrinis skustuvas

21/11/2022

Lietuva

Lietuva

Puikus gaminys

Noriu rekomenduoti šį prietaisą visiems, kas rūpinasi savo išvaizda, neturi daug laiko, bet nori atrodyti tvarkingai ir stilingai.

Argumentai už

Tobulai nuskuta ir palieka švarios odos įvaizdį

Argumentai prieš

Neradau

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 1000 S1332/41 Sauso skutimo elektrinė barzdaskutė, 1000 serija

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 1000 S1332/41 Sauso skutimo elektrinė barzdaskutė, 1000 serija

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Atsakomybės apribojimai

  1. Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn. 