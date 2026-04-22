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„5D Pivot & Flex“ galvutės
„PowerCut“ peiliukai
Skuskitės drėgnai ir sausai
Nuo korozijos apsaugota skutimo sistema
Judėdama ir sukdamasi penkiomis kryptimis, ši galvutė atkartoja kiekvieną veido linkį prie pat odos, kad galėtumėte švariai ir patogiai nusiskusti, netgi jeigu jūsų oda yra jautri.
27 pasigalandantys peiliukai nuolat nuskuta kiekvieną plaukelį prie pat odos, taip užtikrindami tolygų, vienodą skutimą, kiekvieną kartą. Mūsų pasigalandantys peiliukai išlieka kaip nauji 2 metus.
Barzdaskutė yra universalaus dizaino, kuris leidžia drąsiai skusti ir veidą, ir galvą
4.7
iš 5
429
Atsiliepimai
94%
Rekomenduoja šį gaminį
Coc23
22/04/2026
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Golarka
Bardzo dobry wybór. Maszynka goli dokładnie. Nie goliłem się jeszcze na mokro, więc trudno powiedzieć. Ogólnie ok.
Ši apžvalga buvo parašyta apie Golarka Seria 3000 S3242/12 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Date of Use 2026-04-03
Ši apžvalga buvo parašyta apie Golarka Seria 3000 S3242/12 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Date of Use 2026-04-03
Kris W-11
23/09/2025
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Opinia
Podobnie jak poprzedni produkt firmy Philips,do tej pory sprawdza się świetnie !
Ši apžvalga buvo parašyta apie Golarka Seria 3000 S3143/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Ši apžvalga buvo parašyta apie Golarka Seria 3000 S3143/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
FAFUS
06/09/2024
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Produkt spełnia moje oczekiwania
Do tej pory korzystałem ze starszego produktu firmy Philips 7300 series. Niestety ostrza są już wykorzystane. Nabyłem nowy Państwa produkt, który spełnia moje oczekiwania. Doskonale strzyże zarost. Dopasowuje się do obrysu twarzy.
Argumentai už
bardzo dobre strzyżenie zarostu, dopasowywanie się do obrysu twarzy
Argumentai prieš
ciężar
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Golarka Seria 3000 S3244/12 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Golarka Seria 3000 S3244/12 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn.