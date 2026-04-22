GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Patogus, švarus skutimasis, net skutant jautrią odą
  • Patogus, švarus skutimasis, net skutant jautrią odą
  • Patogus, švarus skutimasis, net skutant jautrią odą
  • Patogus, švarus skutimasis, net skutant jautrią odą
  • Patogus, švarus skutimasis, net skutant jautrią odą
  • Patogus, švarus skutimasis, net skutant jautrią odą
  • Patogus, švarus skutimasis, net skutant jautrią odą
  • Patogus, švarus skutimasis, net skutant jautrią odą
  • Patogus, švarus skutimasis, net skutant jautrią odą
  • Patogus, švarus skutimasis, net skutant jautrią odą
  • Patogus, švarus skutimasis, net skutant jautrią odą
  • Patogus, švarus skutimasis, net skutant jautrią odą
  • Patogus, švarus skutimasis, net skutant jautrią odą
  • Patogus, švarus skutimasis, net skutant jautrią odą
  • Patogus, švarus skutimasis, net skutant jautrią odą
  • Patogus, švarus skutimasis, net skutant jautrią odą
  • Patogus, švarus skutimasis, net skutant jautrią odą
  • Patogus, švarus skutimasis, net skutant jautrią odą
  • Patogus, švarus skutimasis, net skutant jautrią odą
  • Patogus, švarus skutimasis, net skutant jautrią odą

Shaver 3000 SeriesDrėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė

S3244/12

4.7
| (429) Atsiliepimai | 94% Rekomenduoja šį gaminį
Patogus, švarus skutimasis, net skutant jautrią odą
„Philips Shaver 3000“ serijos drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė užtikrina patogų ir švarų skutimąsi net skutant jautrią odą. Pakreipiamos ir lanksčios galvutės, 27 savaime pasigalandantys „PowerCut“ peiliukai, skirti drėgnajam ir sausajam skutimui, užtikrina puikius ir patikimus rezultatus kiekvieną kartą.
Peržiūrėti visas naudas
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

elektrinių skustuvų prekinis ženklas pasaulyje1

Su „SkinProtect“ technologija

Patogus, švarus skutimasis, net skutant jautrią odą

  • „5D Pivot & Flex“ galvutės

  • „PowerCut“ peiliukai

  • Nuo korozijos apsaugota skutimo sistema

  • Skuskitės drėgnai ir sausai

„5D Pivot & Flex“ galvutės skuta švariai bet kokiu kampu ir esant bet kokiam linkiui

„5D Pivot & Flex“ galvutės skuta švariai bet kokiu kampu ir esant bet kokiam linkiui

Judėdama ir sukdamasi penkiomis kryptimis, ši galvutė atkartoja kiekvieną veido linkį prie pat odos, kad galėtumėte švariai ir patogiai nusiskusti, netgi jeigu jūsų oda yra jautri.

„PowerCut“ peiliukai pastoviam švariam skutimui

„PowerCut“ peiliukai pastoviam švariam skutimui

27 pasigalandantys peiliukai nuolat nuskuta kiekvieną plaukelį prie pat odos, taip užtikrindami tolygų, vienodą skutimą, kiekvieną kartą. Mūsų pasigalandantys peiliukai išlieka kaip nauji 2 metus.

Skutimas tiek drėgnuoju, tiek sausuoju būdu prie kriauklės ar duše

Skutimas tiek drėgnuoju, tiek sausuoju būdu prie kriauklės ar duše

Pasirinkite patogų sausąjį skutimą arba kartu naudokite mėgstamiausias putas ar gelį ir skuskitės gaivinančiai drėgnai, netgi duše.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Raskite atsarginę detalę ar priedą

Eikite į detales ir priedus

Dalys ir priedai

    • SH30

    SH30
    Keičiamos skutimo galvutės

    SH30/50
    • „PowerCut“ peiliukai
    • Tinka „Shaver S1000“, „Shaver S2000“ ir „Shaver S3000 series“
    • Tinka „S5000 series“ apvaliai formai

    HQ87 USB sieninis adapteris

    CP0909/01
    • Moteriški skustuvai 8000/6000
    • „All in One“ kirptuvai 9000/7000/5000
    • Barzdaskutės 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • „OneBlade“
    • 2 kontaktų kištukas su 7,5 vato adapteriu tinkamas naudoti ES šalyse

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.7

iš 5

429

Atsiliepimai

94%

Rekomenduoja šį gaminį

22/04/2026

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Golarka

Bardzo dobry wybór. Maszynka goli dokładnie. Nie goliłem się jeszcze na mokro, więc trudno powiedzieć. Ogólnie ok.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Golarka Seria 3000 S3242/12 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Date of Use 2026-04-03

Ši apžvalga buvo parašyta apie Golarka Seria 3000 S3242/12 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Date of Use 2026-04-03

23/09/2025

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Opinia

Podobnie jak poprzedni produkt firmy Philips,do tej pory sprawdza się świetnie !

Ši apžvalga buvo parašyta apie Golarka Seria 3000 S3143/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Ši apžvalga buvo parašyta apie Golarka Seria 3000 S3143/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

06/09/2024

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Produkt spełnia moje oczekiwania

Do tej pory korzystałem ze starszego produktu firmy Philips 7300 series. Niestety ostrza są już wykorzystane. Nabyłem nowy Państwa produkt, który spełnia moje oczekiwania. Doskonale strzyże zarost. Dopasowuje się do obrysu twarzy.

Argumentai už

bardzo dobre strzyżenie zarostu, dopasowywanie się do obrysu twarzy

Argumentai prieš

ciężar

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Golarka Seria 3000 S3244/12 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Golarka Seria 3000 S3244/12 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn. 