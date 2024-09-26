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Nutraukta gamyba
„SteelPrecision“ peiliukai
„PowerAdapt“ jutiklis
360-D lanksčios galvutės
Integr. spyruoklinis kirpimo peiliukas
Šio „Philips“ skustuvo galingi, tačiau švelnūs 45 pasigalandantys „SteelPrecision“ peiliukai atlieka iki 90 000 skutimo veiksmų per minutę ir vienu perbraukimu švariai bei patogiai nuskuta daugiau** plaukų.
Elektriniame skustuve yra išmanus veido ir plaukų jutiklis, kuris nuskaito plaukų tankį 125 kartus per sekundę. Ši technologija automatiškai pritaiko skutimo galią, kad skustumėte švelniai ir be pastangų.
Šis „Philips“ elektrinis skustuvas prisitaiko prie veido kontūrų, turi visiškai lanksčias galvutes, kurios sukasi 360°, kad kruopščiai ir patogiai nusiskustumėte.
4.6
iš 5
1337
Atsiliepimai
92%
Rekomenduoja šį gaminį
Arrta
26/09/2024
Lietuva
Patvirtintas pirkėjas
Paprasta naudoti ir valyti. Patenkintas gaminiu.
Gaminiu patenkintas. Rekomenduočiau įsigyti ir pabandyti.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver Series 5000 S5885/10 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver Series 5000 S5885/10 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė
Kuskinas
11/07/2024
Lietuva
Patvirtintas pirkėjas
Viskas puiku
Jūsų gaminius seniai rekomenduojame,nes barzdaskutėmis ir plaukų kirpimo mašinėlės naudojamės apie 25 metus
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver Series 5000 S5887/30 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver Series 5000 S5887/30 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė
Stasys
13/05/2024
Lietuva
Patvirtintas pirkėjas
Viskas puiku
Turėjau senesnio modelio kuris pasiteisino. Paseno ir nėra dalių.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver Series 5000 S5885/35 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver Series 5000 S5885/35 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė
Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn.
Išbandyta palyginti su „Philips“ 3000 serija.
Palyginus po skutimosi likusias šiukšles naudojant kasetėje esantį valymo skystį ir vandenį