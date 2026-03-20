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S591/05
S5885/35
S5883/10
S5884/50
S5886/30
S5886/38
S5887/30
S7882/55
S7885/50
S7886/58
„SteelPrecision“ peiliukai
Tinka S7000 serijai
Atitinka S5000 apvalią formą
Tinka 500 serijai
Netinka S5000 apvalios formos
Šio „Philips“ skustuvo galingi, tačiau švelnūs 45 pasigalandantys „SteelPrecision“ peiliukai atlieka iki 90 000 skutimo veiksmų per minutę ir vienu perbraukimu švariai bei patogiai nuskuta daugiau plaukų.
Patikrinkite skustuvo rankenos užpakalinę dalį, kad įsitikintumėte, jog galvutė pakeista. Reikia pagalbos? Apsilankykite philips.com/accessories
1. Paspauskite atlaisvinimo mygtukus ir nuimkite skutimo galvutės laikiklį. 2. Pasukite laikančiuosius žiedus prieš laikrodžio rodyklę ir nuimkite juos. 3. Nuimkite senas skutimo galvutes ir įdėkite atsargines (išpjovos turi tiksliai sutapti su iškyšomis). 4. Uždėkite laikančiuosius žiedus atgal ir sukite juos pagal laikrodžio rodyklę, kol išgirsite spragtelėjimą. 5. Įdėkite barzdaskutės laikiklį atgal ir uždarykite.
4.8
iš 5
44
Atsiliepimai
97%
Rekomenduoja šį gaminį
Kris Wro
20/03/2026
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Produkt ocenia bardzo dobrze. Na początku byłem sceptyczny co do ostrzy, ponieważ posiadają zdecydowanie mniej ostrzy i otworków niż poprzednia wersja SH 70 które miałem oryginalnie zamontowane w golarce serii 7000. Nowe SH71 golą zdecydowanie lepiej, delikatniej i szybciej .
Argumentai už
Polecam , ponieważ nie trzeba zmieniać golarki na nowszy model skoro obecną działa bez zarzutu.
Argumentai prieš
Cena
Ši apžvalga buvo parašyta apie SH71 SH71/50 Wymienne głowice golące
Ši apžvalga buvo parašyta apie SH71 SH71/50 Wymienne głowice golące
Konrad Rzeszutko
24/07/2025
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Ostrza do maszynki
Bardzo dobra decyzja z zakupem tych ostrzy.dzieji że można je dostać w waszym sklepie .
Argumentai už
Polecam
Argumentai prieš
Brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SH71 SH71/50 Wymienne głowice golące
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SH71 SH71/50 Wymienne głowice golące
JurekB
20/06/2024
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Recenzja głowic do maszynki do golenia
Produkt doskonałej jakości, brak negatywnych punktów
Argumentai už
Bardzo dobra jakość tych głowic tnących, można powiedzieć że są doskonałe.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SH71 SH71/50 Wymienne głowice golące
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SH71 SH71/50 Wymienne głowice golące
jei yra galimybių