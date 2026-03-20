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SH71Keičiamos skutimo galvutės

SH71/50

4.8
| (44) Atsiliepimai | 97% Rekomenduoja šį gaminį
Atnaujinkite savo barzdaskutę
Per dvejus metus skustuvo galvutės nuo veido nuskuta 9 milijonus plaukelių. Pakeiskite skustuvo galvutes ir mėgaukitės 100 % veikimu.
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S7886/58

Norėdami, kad veiktų 100 %, galvutes keiskite kas 2 metus

Atnaujinkite savo barzdaskutę

  • „SteelPrecision“ peiliukai

  • Tinka S7000 serijai

  • Atitinka S5000 apvalią formą

  • Tinka 500 serijai

  • Netinka S5000 apvalios formos

Daugiau nuskustų plaukų kiekvienu perbraukimu

Šio „Philips“ skustuvo galingi, tačiau švelnūs 45 pasigalandantys „SteelPrecision“ peiliukai atlieka iki 90 000 skutimo veiksmų per minutę ir vienu perbraukimu švariai bei patogiai nuskuta daugiau plaukų.

Skirta 5000, 6000 apvalios formos serijų ir 7000 bei 500 serijų skustuvams

Skirta 5000, 6000 apvalios formos serijų ir 7000 bei 500 serijų skustuvams

Patikrinkite skustuvo rankenos užpakalinę dalį, kad įsitikintumėte, jog galvutė pakeista. Reikia pagalbos? Apsilankykite philips.com/accessories

Labai paprastai nustatykite barzdaskutę iš naujo

Labai paprastai nustatykite barzdaskutę iš naujo

1. Paspauskite atlaisvinimo mygtukus ir nuimkite skutimo galvutės laikiklį. 2. Pasukite laikančiuosius žiedus prieš laikrodžio rodyklę ir nuimkite juos. 3. Nuimkite senas skutimo galvutes ir įdėkite atsargines (išpjovos turi tiksliai sutapti su iškyšomis). 4. Uždėkite laikančiuosius žiedus atgal ir sukite juos pagal laikrodžio rodyklę, kol išgirsite spragtelėjimą. 5. Įdėkite barzdaskutės laikiklį atgal ir uždarykite.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

44

Atsiliepimai

97%

Rekomenduoja šį gaminį

1

20/03/2026

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Produkt ocenia bardzo dobrze. Na początku byłem sceptyczny co do ostrzy, ponieważ posiadają zdecydowanie mniej ostrzy i otworków niż poprzednia wersja SH 70 które miałem oryginalnie zamontowane w golarce serii 7000. Nowe SH71 golą zdecydowanie lepiej, delikatniej i szybciej .

Argumentai už

Polecam , ponieważ nie trzeba zmieniać golarki na nowszy model skoro obecną działa bez zarzutu.

Argumentai prieš

Cena

Ši apžvalga buvo parašyta apie SH71 SH71/50 Wymienne głowice golące

Ši apžvalga buvo parašyta apie SH71 SH71/50 Wymienne głowice golące

24/07/2025

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Ostrza do maszynki

Bardzo dobra decyzja z zakupem tych ostrzy.dzieji że można je dostać w waszym sklepie .

Argumentai už

Polecam

Argumentai prieš

Brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SH71 SH71/50 Wymienne głowice golące

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SH71 SH71/50 Wymienne głowice golące

20/06/2024

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Recenzja głowic do maszynki do golenia

Produkt doskonałej jakości, brak negatywnych punktów

Argumentai už

Bardzo dobra jakość tych głowic tnących, można powiedzieć że są doskonałe.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SH71 SH71/50 Wymienne głowice golące

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SH71 SH71/50 Wymienne głowice golące

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