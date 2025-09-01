Paieškos terminai

    Philips Shaver 500 Series Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė

    S591/05

    Švarus skutimasis

    Kompaktiškas „Philips 500“ serijos skustuvas sukurtas tam, kad galėtumėte skustis net keliaudami. Su mūsų nešiojamu skustuvu visada ir visur atrodysite ir jausitės puikiai.

    Philips Shaver 500 Series Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė

    Švarus skutimasis

    net kelionėje

    • „SteelPrecision“ peiliukai
    • „Lift & Cut“ technologija
    • 3D slankiosios galvutės
    • Kompaktiškas dizainas
    Švarus skutimasis, net kelionėje

    Švarus skutimasis, net kelionėje

    Mūsų unikali „Lift & Cut“ rotacinė skutimosi sistema švelniai pakelia plaukus iš šaknų, nesužeisdama odos, ir užtikrina glotnų skutimąsi.

    Efektyvumas visomis kryptimis

    Efektyvumas visomis kryptimis

    Mūsų 360° besisukantys „SteelPrecision“ ašmenys sugriebia įvairiomis kryptimis augančius plaukus. Atlikdami 3 000 000 pjovimo judesių per minutę, jie užtikrina greitą skutimąsi bet kur ir bet kada.

    Prisitaiko prie veido kontūrų ir užtikrina patogų skutimąsi

    Prisitaiko prie veido kontūrų ir užtikrina patogų skutimąsi

    Sukurti siekiant sumažinti odos sudirginimą, 3D slankios galvutės slankioja trimis kryptimis, kad idealiai prisiliestų prie odos ir užtikrintų patogų skutimąsi.

    Kompaktiškas dizainas

    Kompaktiškas dizainas

    Kompaktiškas skustuvo dydis ir elegantiškas, madingas dizainas užtikrina, kad kur bebūtumėte, visada atrodysite stilingai.

    Galingas, bet tylus

    Galingas, bet tylus

    Galingas ir stiprus magnetinis variklis leidžia skusti net storą barzdą, kad skutimasis būtų glotnus ir tikslus net kelionėje.

    Antikorozinis plienas tausoja odą

    Antikorozinis plienas tausoja odą

    Mūsų skustuvo ašmenys pagaminti iš europietiško hipoalerginio plieno, kuris yra atsparus korozijai, tausoja odą ir apsaugo peilius nuo nešvarumų.

    Patogus sausas ar gaivinantis drėgnas skutimasis

    Patogus sausas ar gaivinantis drėgnas skutimasis

    Nesvarbu, ar mėgstate patogų sausą skutimąsi, ar gaivinantį skutimąsi su geliu ar putomis, mūsų skustuvas prisitaiko prie jūsų poreikių. Dėl IPX7 atsparumo vandeniui jį galima lengvai valyti po tekančiu vandeniu.

    Galinga ličio jonų baterija

    Galinga ličio jonų baterija

    Patirkite galingos ličio jonų baterijos patogumą – vieną kartą įkrovus bateriją per 1 valandą, galėsite skustis iki 40 minučių. Reikia greitai nusiskusti? Tiesiog įjunkite įkroviklį 5 minutėms ir gausite pakankamai energijos visam skutimuisi.

    Kelioninis dėklas skustuvui laikyti ir apsaugoti

    Kelioninis dėklas skustuvui laikyti ir apsaugoti

    Užtikrinkite, kad jūsų skustuvas būtų saugus, kur bebūtumėte. Šis madingas kelioninis dėklas yra ne tik apsauginis dėklas.

    Keliaukite be rūpesčių

    Keliaukite be rūpesčių

    Magnetinis dangtelis išlaiko skustuvo galvutę švarią, o kelioninis užraktas neleidžia skustuvui įsijungti atsitiktinai, todėl galite mėgautis kelione be jokių rūpesčių.

    Ilgaamžis

    Ilgaamžis

    Mūsų „Philips“ skustuvai yra pagaminti atsižvelgiant į tikslumą ir ilgaamžiškumą, užtikrinant ilgalaikį veikimą. Mūsų skustuvai yra kruopščiai testuojami, kad būtų užtikrintas nuoseklus ir ilgaamžis veikimas. Mėgaukitės skustuvu, kuris išlaiko laiko išbandymą.

    Patogus įkrovimas

    Patogus įkrovimas

    „Philips“ skatina tvarumą visuose gaminių kūrimo etapuose. Mūsų tikslas – sumažinti atliekų kiekį ir į rinką tiekiamų USB adapterių skaičių. Jei jums reikia adapterio, tinkamą maitinimo bloką rasite adresu: www.philips.com/support

    Techninės savybės

    • Priedai

      Kelionei ir laikymui
      Kelioninis krepšelis

    • Maitinimas

      Įkrovimas
      • Visiškai įkraunama per 1 valandą
      • 5 min. greitasis įkrovimas
      Veikimo laikas
      40 min.
      Automatinis įtampos reguliavimas
      5 V
      Baterijos tipas
      Ličio jonų

    • Konstrukcija

      Rankenėlė
      Patogi ir ergonomiška rankena
      Spalva
      Juodo metalo

    • Techninė priežiūra

      Keičiama galvutė
      SH71 keičiama kas 2 metus
      Garantija
      2 metai

    • Skutimo efektyvumas

      Kontūrus atkartojančios
      3D slankiosios galvutės
      Skutimo sistema
      • „SteelPrecision“ peiliukai
      • Pakėlimo ir kirpimo technologija

    • Lengva naudoti

      „Wet & Dry“
      Drėgnas ir sausas naudojimas
      Ekranas
      Maitinimo elemento įkrovos indikatorius
      Valymas
      Visiškai plaunamas

