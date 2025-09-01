S591/05
Švarus skutimasis
Kompaktiškas „Philips 500“ serijos skustuvas sukurtas tam, kad galėtumėte skustis net keliaudami. Su mūsų nešiojamu skustuvu visada ir visur atrodysite ir jausitės puikiai.Peržiūrėti visus privalumus
Mūsų unikali „Lift & Cut“ rotacinė skutimosi sistema švelniai pakelia plaukus iš šaknų, nesužeisdama odos, ir užtikrina glotnų skutimąsi.
Mūsų 360° besisukantys „SteelPrecision“ ašmenys sugriebia įvairiomis kryptimis augančius plaukus. Atlikdami 3 000 000 pjovimo judesių per minutę, jie užtikrina greitą skutimąsi bet kur ir bet kada.
Sukurti siekiant sumažinti odos sudirginimą, 3D slankios galvutės slankioja trimis kryptimis, kad idealiai prisiliestų prie odos ir užtikrintų patogų skutimąsi.
Kompaktiškas skustuvo dydis ir elegantiškas, madingas dizainas užtikrina, kad kur bebūtumėte, visada atrodysite stilingai.
Galingas ir stiprus magnetinis variklis leidžia skusti net storą barzdą, kad skutimasis būtų glotnus ir tikslus net kelionėje.
Mūsų skustuvo ašmenys pagaminti iš europietiško hipoalerginio plieno, kuris yra atsparus korozijai, tausoja odą ir apsaugo peilius nuo nešvarumų.
Nesvarbu, ar mėgstate patogų sausą skutimąsi, ar gaivinantį skutimąsi su geliu ar putomis, mūsų skustuvas prisitaiko prie jūsų poreikių. Dėl IPX7 atsparumo vandeniui jį galima lengvai valyti po tekančiu vandeniu.
Patirkite galingos ličio jonų baterijos patogumą – vieną kartą įkrovus bateriją per 1 valandą, galėsite skustis iki 40 minučių. Reikia greitai nusiskusti? Tiesiog įjunkite įkroviklį 5 minutėms ir gausite pakankamai energijos visam skutimuisi.
Užtikrinkite, kad jūsų skustuvas būtų saugus, kur bebūtumėte. Šis madingas kelioninis dėklas yra ne tik apsauginis dėklas.
Magnetinis dangtelis išlaiko skustuvo galvutę švarią, o kelioninis užraktas neleidžia skustuvui įsijungti atsitiktinai, todėl galite mėgautis kelione be jokių rūpesčių.
Mūsų „Philips“ skustuvai yra pagaminti atsižvelgiant į tikslumą ir ilgaamžiškumą, užtikrinant ilgalaikį veikimą. Mūsų skustuvai yra kruopščiai testuojami, kad būtų užtikrintas nuoseklus ir ilgaamžis veikimas. Mėgaukitės skustuvu, kuris išlaiko laiko išbandymą.
„Philips“ skatina tvarumą visuose gaminių kūrimo etapuose. Mūsų tikslas – sumažinti atliekų kiekį ir į rinką tiekiamų USB adapterių skaičių. Jei jums reikia adapterio, tinkamą maitinimo bloką rasite adresu: www.philips.com/support
Priedai
Maitinimas
Konstrukcija
Techninė priežiūra
Skutimo efektyvumas
Lengva naudoti
