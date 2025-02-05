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„Nano SkinGlide“ danga
„SteelPrecision“ peiliukai
Judesių valdymo jutiklis
360-D lanksčios galvutės
Garantija iki 5 metų*****
Tarp skustuvo galvučių ir jūsų odos yra apsauginė danga. Ji pagaminta iš iki 250,000 mikrotechnologinių rutuliukų kvadratiniame centimetre, pagerina slydimą odą iki 30 %***, kad būtų kiek įmanoma sumažintas dirginimas.
„SteelPrecision“ peiliukai atlieka iki 90 000 skutimo veiksmų per minutę ir nuskuta daugiau plaukelių vienu perbraukimu*. 45 didelio našumo peiliukai savaime pasigalanda ir yra pagaminti Europoje.
Judesių aptikimo technologija stebi skutimąsi ir padeda pasiekti efektyvesnės technikos. Vos po trijų skutimų dauguma vyrų pradėjo skustis geriau, mažiau kartų perbraukdami***.
4.7
iš 5
782
Atsiliepimai
95%
Rekomenduoja šį gaminį
Vaidutis1985
05/02/2025
Lietuva
Funkcija gera ir jokio nematau defekto
Esu pateikintas šio barzdaskutės Philips S7882/55 ne per seniausiai įsigyjau prieš gerą 3 savaitės. O skuta švariai ir švelniai. O ankstesnio modeliai barzdaskutė ne taip gerai skutė švariai ir nebuvo tokios geresnės pakaitiniai peiliukai. O dabar visai kitoks skutimas :) Be to išmokau judesius teisingus ir daug laiko reikia išmokti ir man sekasi gerai, o tai normalu. Gaila akumoliatorius tik 50 min veikimo laikas skutimui, o parašayta 60 min veikimo laikas skutimui, tai normalu. O gal ateityje gamintojai patobulins naujesni gaminiai :) Funkcijos patogi galima susieti su mobiliojo telefonu per bleutooth :)
Argumentai už
Funkcija gera ir jokio nematau defekto
Argumentai prieš
Trukūmas akumuliatorius pačio barzdaskutė yra 50 min veikimo laikas skutimui, o turėjo būti 60 min veikimo laikas skutimui.Be to gamintojai galėjo patikrinti patikrinti ar nepraleido...
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 S7882/55 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 S7882/55 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė
Vatsonas18
04/01/2025
Lietuva
Patvirtintas pirkėjas
Barzdaskutė švariai skuta, yra puikių funkcijų
Philips skutuosi kokius 30 m, šis modelis pradžioje erzino, nes reikėjo išmokti skustis:)) dabar trečdaliu laiko greičiau apsiskutu, plius labai švariai, ergonomiškas, malonaus dizainas, patinka plovimo įrenginys, app…
Argumentai už
Greičiau ir švariai apsiskutu, paprastas ir praktiškas plovimo įrenginys, ergonomiškas, mokinantis skustis:)) patogus app.
Argumentai prieš
Kadangi skutimosi galvutė kainuoja beveik tiek kiek 9, tai galėjo su 9 ir gaminti
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 S7886/58 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 S7886/58 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė
lexus 77
05/11/2022
Lietuva
Patvirtintas pirkėjas
gerai skuta, lengvai valosi.
geras daiktas mano galva nors dar trumpai naudoju.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 S7783/59 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 S7783/59 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė
Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn.
palyginti su nedengta medžiaga
Išbandyta palyginti su „Philips“ 3000 serija.
Remiantis „Philips“ S7000 serijos ir programos „GroomTribe“ naudotojais 2019 m.
palyginus po skutimosi likusias šiukšles naudojant kasetėje esantį valymo skystį ir vandenį
2 metų garantija + galimybė ją pratęsti dar 3 metams registruojantis Philips.com per 90 dienų nuo įsigijimo.