GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Švaresnis* skutimas, pažangi odos apsauga
  • Švaresnis* skutimas, pažangi odos apsauga
  • Švaresnis* skutimas, pažangi odos apsauga
  • Švaresnis* skutimas, pažangi odos apsauga
  • Švaresnis* skutimas, pažangi odos apsauga
  • Švaresnis* skutimas, pažangi odos apsauga
  • Švaresnis* skutimas, pažangi odos apsauga
  • Švaresnis* skutimas, pažangi odos apsauga
  • Švaresnis* skutimas, pažangi odos apsauga
  • Švaresnis* skutimas, pažangi odos apsauga
  • Švaresnis* skutimas, pažangi odos apsauga
  • Švaresnis* skutimas, pažangi odos apsauga

Shaver series 7000Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė

S7882/55

4.7
| (782) Atsiliepimai | 95% Rekomenduoja šį gaminį
Švaresnis* skutimas, pažangi odos apsauga
7000 serijos „Philips“ skustuvas glotniai slysta per odą ir švariai skuta plaukelius, net ir 3 dienų barzdeles. Skustuvas pasižymi pažangia „SkinIQ“ technologija, todėl nustato, pritaiko ir tinkamai nukreipia judėjimą, kad oda būtų geriau apsaugota.
Peržiūrėti visas naudas
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

elektrinių skustuvų prekinis ženklas pasaulyje1

su „SkinIQ“ technologija

Švaresnis* skutimas, pažangi odos apsauga

  • „Nano SkinGlide“ danga

  • „SteelPrecision“ peiliukai

  • Judesių valdymo jutiklis

  • 360-D lanksčios galvutės

  • Garantija iki 5 metų*****

Sumažino odos trintį, kad būtų kiek įmanoma mažesnis dirginimas

Tarp skustuvo galvučių ir jūsų odos yra apsauginė danga. Ji pagaminta iš iki 250,000 mikrotechnologinių rutuliukų kvadratiniame centimetre, pagerina slydimą odą iki 30 %***, kad būtų kiek įmanoma sumažintas dirginimas.

Galingas veikimas kaskart perbraukus

Galingas veikimas kaskart perbraukus

„SteelPrecision“ peiliukai atlieka iki 90 000 skutimo veiksmų per minutę ir nuskuta daugiau plaukelių vienu perbraukimu*. 45 didelio našumo peiliukai savaime pasigalanda ir yra pagaminti Europoje.

Padeda patobulinti techniką, kad reikėtų mažiau perbraukimų

Padeda patobulinti techniką, kad reikėtų mažiau perbraukimų

Judesių aptikimo technologija stebi skutimąsi ir padeda pasiekti efektyvesnės technikos. Vos po trijų skutimų dauguma vyrų pradėjo skustis geriau, mažiau kartų perbraukdami***.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Raskite atsarginę detalę ar priedą

Eikite į detales ir priedus

Dalys ir priedai

    • SH71

    SH71
    Keičiamos skutimo galvutės

    SH71/50
    • „SteelPrecision“ peiliukai
    • Tinka S7000 serijai
    • Atitinka S5000 apvalią formą
    • Tinka 500 serijai
    • Netinka S5000 apvalios formos

    HQ87 USB sieninis adapteris

    CP0909/01
    • Moteriški skustuvai 8000/6000
    • „All in One“ kirptuvai 9000/7000/5000
    • Barzdaskutės 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • „OneBlade“
    • 2 kontaktų kištukas su 7,5 vato adapteriu tinkamas naudoti ES šalyse

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.7

iš 5

782

Atsiliepimai

95%

Rekomenduoja šį gaminį

05/02/2025

Lietuva

Lietuva

Funkcija gera ir jokio nematau defekto

Esu pateikintas šio barzdaskutės Philips S7882/55 ne per seniausiai įsigyjau prieš gerą 3 savaitės. O skuta švariai ir švelniai. O ankstesnio modeliai barzdaskutė ne taip gerai skutė švariai ir nebuvo tokios geresnės pakaitiniai peiliukai. O dabar visai kitoks skutimas :) Be to išmokau judesius teisingus ir daug laiko reikia išmokti ir man sekasi gerai, o tai normalu. Gaila akumoliatorius tik 50 min veikimo laikas skutimui, o parašayta 60 min veikimo laikas skutimui, tai normalu. O gal ateityje gamintojai patobulins naujesni gaminiai :) Funkcijos patogi galima susieti su mobiliojo telefonu per bleutooth :)

Argumentai už

Funkcija gera ir jokio nematau defekto

Argumentai prieš

Trukūmas akumuliatorius pačio barzdaskutė yra 50 min veikimo laikas skutimui, o turėjo būti 60 min veikimo laikas skutimui.Be to gamintojai galėjo patikrinti patikrinti ar nepraleido...

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 S7882/55 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 S7882/55 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė

04/01/2025

Lietuva

Lietuva

Patvirtintas pirkėjas

Barzdaskutė švariai skuta, yra puikių funkcijų

Philips skutuosi kokius 30 m, šis modelis pradžioje erzino, nes reikėjo išmokti skustis:)) dabar trečdaliu laiko greičiau apsiskutu, plius labai švariai, ergonomiškas, malonaus dizainas, patinka plovimo įrenginys, app…

Argumentai už

Greičiau ir švariai apsiskutu, paprastas ir praktiškas plovimo įrenginys, ergonomiškas, mokinantis skustis:)) patogus app.

Argumentai prieš

Kadangi skutimosi galvutė kainuoja beveik tiek kiek 9, tai galėjo su 9 ir gaminti

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 S7886/58 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 S7886/58 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė

05/11/2022

Lietuva

Lietuva

Patvirtintas pirkėjas

gerai skuta, lengvai valosi.

geras daiktas mano galva nors dar trumpai naudoju.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 S7783/59 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 S7783/59 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn. 

  1. palyginti su nedengta medžiaga

  2. Išbandyta palyginti su „Philips“ 3000 serija.

  3. Remiantis „Philips“ S7000 serijos ir programos „GroomTribe“ naudotojais 2019 m.

  4. palyginus po skutimosi likusias šiukšles naudojant kasetėje esantį valymo skystį ir vandenį

  5. 2 metų garantija + galimybė ją pratęsti dar 3 metams registruojantis Philips.com per 90 dienų nuo įsigijimo.​