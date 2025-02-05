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  • Švaresnis* skutimas, pažangi odos apsauga
  • Švaresnis* skutimas, pažangi odos apsauga
  • Švaresnis* skutimas, pažangi odos apsauga
  • Švaresnis* skutimas, pažangi odos apsauga
  • Švaresnis* skutimas, pažangi odos apsauga
  • Švaresnis* skutimas, pažangi odos apsauga
  • Švaresnis* skutimas, pažangi odos apsauga
  • Švaresnis* skutimas, pažangi odos apsauga
  • Švaresnis* skutimas, pažangi odos apsauga
  • Švaresnis* skutimas, pažangi odos apsauga
  • Švaresnis* skutimas, pažangi odos apsauga
  • Švaresnis* skutimas, pažangi odos apsauga

Shaver series 7000Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė

S7885/50

4.7
| (781) Atsiliepimai | 95% Rekomenduoja šį gaminį
Švaresnis* skutimas, pažangi odos apsauga
„Philips Series 7000“ skirta kasdien besiskutantiems vyrams, kurie nori švaraus bei patogaus skutimosi su papildoma odos apsauga. Dėl pažangios „SkinIQ“ technologijos ši barzdaskutė nukreipia judesius, taip užtikrindama geresnę techniką ir mažesnį braukimų skaičių net ir skutant 3 dienų barzdą.
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elektrinių skustuvų prekinis ženklas pasaulyje1

su „SkinIQ“ technologija

Švaresnis* skutimas, pažangi odos apsauga

  • „Nano SkinGlide“ danga

  • „SteelPrecision“ peiliukai

  • Judesių valdymo jutiklis

  • 360-D lanksčios galvutės

  • Garantija iki 5 metų*****

Padeda sumažinti trintį, kad oda būtų glotnesnė, o jūs jaustumėtės patogiai

Padeda sumažinti trintį, kad oda būtų glotnesnė, o jūs jaustumėtės patogiai

Tarp barzdaskutės galvučių ir odos esanti apsauginė danga padeda barzdaskutei slysti sklandžiau. Viename kvadratiniame centimetre yra iki 250 tūkst. mikrotechnologinių rutuliukų – tai pagerina slydimą oda net iki 30 proc., padeda sumažinti dirginimą ir užtikrina patogų kasdienį skutimąsi.

Švarus ir efektyvus skutimas kiekvienu braukimu

Švarus ir efektyvus skutimas kiekvienu braukimu

„SteelPrecision“ peiliukai atlieka iki 90 tūkst. kirpimų per minutę ir vienu braukimu nukerpa daugiau plaukelių, kad nuskustumėte švariai ir efektyviai. 45 itin veiksmingi peiliukai patys pasigalanda ir pagaminti Europoje, todėl užtikrina patikimą skutimą kiekvieną kartą.

Padeda išmokti geresnės technikos atliekant mažiau braukimų

Padeda išmokti geresnės technikos atliekant mažiau braukimų

Judesius fiksuojanti technologija stebi, kaip skutatės, ir padeda atrasti efektyvesnius judesius. Vos po trijų skutimųsi dauguma vyrų išmoksta skustis geriau atlikdami mažiau braukimų – tai užtikrina didesnį patogumą ir nuoseklumą kasdienėje rutinoje.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

    • SH71

    SH71
    Keičiamos skutimo galvutės

    SH71/50
    • „SteelPrecision“ peiliukai
    • Tinka S7000 serijai
    • Atitinka S5000 apvalią formą
    • Tinka 500 serijai
    • Netinka S5000 apvalios formos

    HQ87 USB sieninis adapteris

    CP0909/01
    • Moteriški skustuvai 8000/6000
    • „All in One“ kirptuvai 9000/7000/5000
    • Barzdaskutės 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • „OneBlade“
    • 2 kontaktų kištukas su 7,5 vato adapteriu tinkamas naudoti ES šalyse

Atsiliepimai

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4.7

iš 5

781

Atsiliepimai

95%

Rekomenduoja šį gaminį

05/02/2025

Lietuva

Lietuva

Funkcija gera ir jokio nematau defekto

Esu pateikintas šio barzdaskutės Philips S7882/55 ne per seniausiai įsigyjau prieš gerą 3 savaitės. O skuta švariai ir švelniai. O ankstesnio modeliai barzdaskutė ne taip gerai skutė švariai ir nebuvo tokios geresnės pakaitiniai peiliukai. O dabar visai kitoks skutimas :) Be to išmokau judesius teisingus ir daug laiko reikia išmokti ir man sekasi gerai, o tai normalu. Gaila akumoliatorius tik 50 min veikimo laikas skutimui, o parašayta 60 min veikimo laikas skutimui, tai normalu. O gal ateityje gamintojai patobulins naujesni gaminiai :) Funkcijos patogi galima susieti su mobiliojo telefonu per bleutooth :)

Argumentai už

Funkcija gera ir jokio nematau defekto

Argumentai prieš

Trukūmas akumuliatorius pačio barzdaskutė yra 50 min veikimo laikas skutimui, o turėjo būti 60 min veikimo laikas skutimui.Be to gamintojai galėjo patikrinti patikrinti ar nepraleido...

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 S7882/55 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 S7882/55 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė

04/01/2025

Lietuva

Lietuva

Patvirtintas pirkėjas

Barzdaskutė švariai skuta, yra puikių funkcijų

Philips skutuosi kokius 30 m, šis modelis pradžioje erzino, nes reikėjo išmokti skustis:)) dabar trečdaliu laiko greičiau apsiskutu, plius labai švariai, ergonomiškas, malonaus dizainas, patinka plovimo įrenginys, app…

Argumentai už

Greičiau ir švariai apsiskutu, paprastas ir praktiškas plovimo įrenginys, ergonomiškas, mokinantis skustis:)) patogus app.

Argumentai prieš

Kadangi skutimosi galvutė kainuoja beveik tiek kiek 9, tai galėjo su 9 ir gaminti

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 S7886/58 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 S7886/58 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė

05/11/2022

Lietuva

Lietuva

Patvirtintas pirkėjas

gerai skuta, lengvai valosi.

geras daiktas mano galva nors dar trumpai naudoju.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 S7783/59 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 S7783/59 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė

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Atsakomybės apribojimai

  1. Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn. 

  1. palyginti su nedengta medžiaga

  2. Išbandyta palyginti su „Philips“ 3000 serija.

  3. Palyginti su danga be rutuliukų

  4. palyginus po skutimosi likusias šiukšles naudojant kasetėje esantį valymo skystį ir vandenį

  5. 2 metų garantija + galimybė ją pratęsti dar 3 metams registruojantis Philips.com per 90 dienų nuo įsigijimo.