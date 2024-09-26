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  • Galingas skutimas, švelnus odai
  • Galingas skutimas, švelnus odai
  • Galingas skutimas, švelnus odai
  • Galingas skutimas, švelnus odai
  • Galingas skutimas, švelnus odai
  • Galingas skutimas, švelnus odai
  • Galingas skutimas, švelnus odai
  • Galingas skutimas, švelnus odai
  • Galingas skutimas, švelnus odai
  • Galingas skutimas, švelnus odai
  • Galingas skutimas, švelnus odai
  • Galingas skutimas, švelnus odai
  • Galingas skutimas, švelnus odai
  • Galingas skutimas, švelnus odai
  • Galingas skutimas, švelnus odai
  • Galingas skutimas, švelnus odai
  • Galingas skutimas, švelnus odai
  • Galingas skutimas, švelnus odai

Shaver Series 5000Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė

S5885/35

4.6
| (1337) Atsiliepimai | 92% Rekomenduoja šį gaminį
Galingas skutimas, švelnus odai
„Philips“ 5000 serijos skustuvai sukurti vyrams, kurie nori galingo ir patogaus kasdienio skutimosi. Jie veiksmingai nuskuta net ir 3 dienų barzdą, o „SkinIQ“ technologija prisitaiko prie plaukų tankumo, užtikrindama galingą, patogų ir tolygų skutimąsi.
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elektrinių skustuvų prekinis ženklas pasaulyje1

su „SkinIQ“ technologija

Galingas skutimas, švelnus odai

  • „SteelPrecision“ peiliukai

  • „PowerAdapt“ jutiklis

  • 360-D lanksčios galvutės

  • Integr. spyruoklinis kirpimo peiliukas

  • Garantija iki 5 metų**

Švarus ir efektyvus skutimas kiekvienu braukimu

Švarus ir efektyvus skutimas kiekvienu braukimu

„SteelPrecision“ peiliukai atlieka iki 90 tūkst. kirpimų per minutę ir vienu braukimu nukerpa daugiau plaukelių, kad nuskustumėte švariai ir efektyviai. 45 itin veiksmingi peiliukai patys pasigalanda ir pagaminti Europoje, todėl užtikrina patikimą skutimą kiekvieną kartą.

Prisitaiko prie barzdos tankio, kad skustis būtų lengviau

Prisitaiko prie barzdos tankio, kad skustis būtų lengviau

Šis išmanusis jutiklis nuskaito plaukelių tankį 250 kartų per sekundę ir skutantis automatiškai pritaiko galią. Tai padeda barzdaskutei efektyviai įveikti storesnių ar tankesnių plaukelių plotus, todėl kaskart nusiskusite glotniai, be vargo ir patogiai.

Atkartoja veido kontūrus ir užtikrina geresnį sąlytį su oda.

Atkartoja veido kontūrus ir užtikrina geresnį sąlytį su oda.

Visiškai lanksčios galvutės sukasi 360° kampu, kad tiksliai atkartotų veido bei galvos linijas ir išlaikytų glaudų sąlytį su oda. Tai padeda kruopščiai ir patogiai nuskusti net ir sudėtingas sritis, pavyzdžiui, kaklą ar žandikaulio liniją.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

    • SH71

    SH71
    Keičiamos skutimo galvutės

    SH71/50
    • „SteelPrecision“ peiliukai
    • Tinka S7000 serijai
    • Atitinka S5000 apvalią formą
    • Tinka 500 serijai
    • Netinka S5000 apvalios formos

    HQ87 USB sieninis adapteris

    CP0909/01
    • Moteriški skustuvai 8000/6000
    • „All in One“ kirptuvai 9000/7000/5000
    • Barzdaskutės 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • „OneBlade“
    • 2 kontaktų kištukas su 7,5 vato adapteriu tinkamas naudoti ES šalyse

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.6

iš 5

1337

Atsiliepimai

92%

Rekomenduoja šį gaminį

26/09/2024

Lietuva

Lietuva

Patvirtintas pirkėjas

Paprasta naudoti ir valyti. Patenkintas gaminiu.

Gaminiu patenkintas. Rekomenduočiau įsigyti ir pabandyti.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver Series 5000 S5885/10 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver Series 5000 S5885/10 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė

11/07/2024

Lietuva

Lietuva

Patvirtintas pirkėjas

Viskas puiku

Jūsų gaminius seniai rekomenduojame,nes barzdaskutėmis ir plaukų kirpimo mašinėlės naudojamės apie 25 metus

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver Series 5000 S5887/30 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver Series 5000 S5887/30 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė

13/05/2024

Lietuva

Lietuva

Patvirtintas pirkėjas

Viskas puiku

Turėjau senesnio modelio kuris pasiteisino. Paseno ir nėra dalių.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver Series 5000 S5885/35 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver Series 5000 S5885/35 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė

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Atsakomybės apribojimai

  1. Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn. 

  1. Išbandyta palyginti su „Philips“ 3000 serija.

  2. 2 metų garantija + galimybė ją pratęsti dar 3 metams registruojantis Philips.com per 90 dienų nuo įsigijimo.