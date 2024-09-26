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„SteelPrecision“ peiliukai
„PowerAdapt“ jutiklis
360-D lanksčios galvutės
Integr. spyruoklinis kirpimo peiliukas
Garantija iki 5 metų**
„SteelPrecision“ peiliukai atlieka iki 90 tūkst. kirpimų per minutę ir vienu braukimu nukerpa daugiau plaukelių, kad nuskustumėte švariai ir efektyviai. 45 itin veiksmingi peiliukai patys pasigalanda ir pagaminti Europoje, todėl užtikrina patikimą skutimą kiekvieną kartą.
Šis išmanusis jutiklis nuskaito plaukelių tankį 250 kartų per sekundę ir skutantis automatiškai pritaiko galią. Tai padeda barzdaskutei efektyviai įveikti storesnių ar tankesnių plaukelių plotus, todėl kaskart nusiskusite glotniai, be vargo ir patogiai.
Visiškai lanksčios galvutės sukasi 360° kampu, kad tiksliai atkartotų veido bei galvos linijas ir išlaikytų glaudų sąlytį su oda. Tai padeda kruopščiai ir patogiai nuskusti net ir sudėtingas sritis, pavyzdžiui, kaklą ar žandikaulio liniją.
4.6
iš 5
1337
Atsiliepimai
92%
Rekomenduoja šį gaminį
Arrta
26/09/2024
Lietuva
Patvirtintas pirkėjas
Paprasta naudoti ir valyti. Patenkintas gaminiu.
Gaminiu patenkintas. Rekomenduočiau įsigyti ir pabandyti.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver Series 5000 S5885/10 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver Series 5000 S5885/10 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė
Kuskinas
11/07/2024
Lietuva
Patvirtintas pirkėjas
Viskas puiku
Jūsų gaminius seniai rekomenduojame,nes barzdaskutėmis ir plaukų kirpimo mašinėlės naudojamės apie 25 metus
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver Series 5000 S5887/30 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver Series 5000 S5887/30 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė
Stasys
13/05/2024
Lietuva
Patvirtintas pirkėjas
Viskas puiku
Turėjau senesnio modelio kuris pasiteisino. Paseno ir nėra dalių.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver Series 5000 S5885/35 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver Series 5000 S5885/35 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė
Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn.
Išbandyta palyginti su „Philips“ 3000 serija.
2 metų garantija + galimybė ją pratęsti dar 3 metams registruojantis Philips.com per 90 dienų nuo įsigijimo.