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  • Sumažina odos dirginimą
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  • Sumažina odos dirginimą
  • Sumažina odos dirginimą
  • Sumažina odos dirginimą
  • Sumažina odos dirginimą
  • Sumažina odos dirginimą
  • Sumažina odos dirginimą
  • Sumažina odos dirginimą
  • Sumažina odos dirginimą
  • Sumažina odos dirginimą
  • Sumažina odos dirginimą
  • Sumažina odos dirginimą
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  • Sumažina odos dirginimą
  • Sumažina odos dirginimą
  • Sumažina odos dirginimą
  • Sumažina odos dirginimą
  • Sumažina odos dirginimą
  • Sumažina odos dirginimą
  • Sumažina odos dirginimą
  • Sumažina odos dirginimą
  • Sumažina odos dirginimą
  • Sumažina odos dirginimą

Nutraukta gamyba

Shaver series 6000Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė

S6680/26

4.7
| (241) Atsiliepimai | 97% Rekomenduoja šį gaminį
Sumažina odos dirginimą
„Philips Series 6000“ – tobulai švarus skutimasis ir mažesnis odos dirginimas vienu metu. Jis turi dangą „Anti-Friction“, kuri sudaro glotnų paviršių, be pastangų slysta oda ir ją mažiau dirgina.
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elektrinių skustuvų prekinis ženklas pasaulyje1

su apsaugine danga nuo trinties

Sumažina odos dirginimą

  • „MultiPrecision“ peiliukai

  • Apsauginė danga nuo trinties

  • „MultiFlex“ galvutės

  • Apsaugos režimas

„MultiPrecision“ peiliukai efektyviai kerpa net trumpą kelių dienų barzdelę

„MultiPrecision“ peiliukai efektyviai kerpa net trumpą kelių dienų barzdelę

Nusiskuskite greitai ir švariai. „MultiPrecision“ peiliukai pakelia tiek ilgus, tiek trumpus plaukus bei likusius kelių dienų ilgio plaukelius, kad juos nukirptų vos keliais perbraukimais.

Apsauginė danga nuo trinties glotniam skutimuisi be pastangų

Apsauginė danga nuo trinties glotniam skutimuisi be pastangų

Skutimosi žiedai padengti specialia danga, kad sumažintų odos trintį ir skustumėtės glotniai, be pastangų, o oda būtų praktiškai nedirginama.

5 krypčių kontūras, kad skustis būtų malonu

5 krypčių kontūras, kad skustis būtų malonu

5 krypčių lanksčios galvutės atlieka 5 skirtingus judesius ir prisitaiko prie veido kontūrų, skustuvas maloniai slysta oda esant minimaliam pasipriešinimui.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.7

iš 5

241

Atsiliepimai

97%

Rekomenduoja šį gaminį

26/05/2023

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Świetna maszynka

Świetna maszynka do golenia. Dobrze ścina zarost i do tego delikatnie i tylko godzina ładowania !!!!

Argumentai už

delikatna, dokładna, szybkie ładowanie

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 6000 S6620/11 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 6000 S6620/11 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

07/03/2022

Polska

Polska

Polecam

Co prawda mam golarkę od niedawna, ale już mogę powiedzieć, że jest lekka, świetnie leży w dłoni i....jest bardzo cicha.

Argumentai už

cicha praca, dokładne golenie

Argumentai prieš

kłopoty z rejestracją urządzenia (brak jednoznacznie opisanego SN),

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 6000 S6650/48 Wet and dry electric shaver

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 6000 S6650/48 Wet and dry electric shaver

28/01/2022

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

recenzja

Polecam tym którzy chcą się golić normalną maszynką, bez udziwnień, niepotrzebnych dodatkowych funkcji, których i tak nie będą używać. Elastyczna głowica, dobre ostrza, działa właściwie bez zarzutu. Kolejny mój produkt Philipsa- nigdy nie używałem nożyków jednorazowych, żyletek itp.

Argumentai už

Dlugie działanie na baterii, bezporzewodowość

Argumentai prieš

Brak opakowania np. podczas wyjazdu.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 6000 S6620/11 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 6000 S6620/11 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

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  1. Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn. 