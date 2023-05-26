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Nutraukta gamyba
„MultiPrecision“ peiliukai
Apsauginė danga nuo trinties
„MultiFlex“ galvutės
Apsaugos režimas
Nusiskuskite greitai ir švariai. „MultiPrecision“ peiliukai pakelia tiek ilgus, tiek trumpus plaukus bei likusius kelių dienų ilgio plaukelius, kad juos nukirptų vos keliais perbraukimais.
Skutimosi žiedai padengti specialia danga, kad sumažintų odos trintį ir skustumėtės glotniai, be pastangų, o oda būtų praktiškai nedirginama.
5 krypčių lanksčios galvutės atlieka 5 skirtingus judesius ir prisitaiko prie veido kontūrų, skustuvas maloniai slysta oda esant minimaliam pasipriešinimui.
4.7
iš 5
241
Atsiliepimai
97%
Rekomenduoja šį gaminį
Joker13
26/05/2023
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Świetna maszynka
Świetna maszynka do golenia. Dobrze ścina zarost i do tego delikatnie i tylko godzina ładowania !!!!
Argumentai už
delikatna, dokładna, szybkie ładowanie
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 6000 S6620/11 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 6000 S6620/11 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Maciej_76
07/03/2022
Polska
Polecam
Co prawda mam golarkę od niedawna, ale już mogę powiedzieć, że jest lekka, świetnie leży w dłoni i....jest bardzo cicha.
Argumentai už
cicha praca, dokładne golenie
Argumentai prieš
kłopoty z rejestracją urządzenia (brak jednoznacznie opisanego SN),
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 6000 S6650/48 Wet and dry electric shaver
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 6000 S6650/48 Wet and dry electric shaver
Odeon
28/01/2022
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
recenzja
Polecam tym którzy chcą się golić normalną maszynką, bez udziwnień, niepotrzebnych dodatkowych funkcji, których i tak nie będą używać. Elastyczna głowica, dobre ostrza, działa właściwie bez zarzutu. Kolejny mój produkt Philipsa- nigdy nie używałem nożyków jednorazowych, żyletek itp.
Argumentai už
Dlugie działanie na baterii, bezporzewodowość
Argumentai prieš
Brak opakowania np. podczas wyjazdu.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 6000 S6620/11 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 6000 S6620/11 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn.