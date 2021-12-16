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SH50/50
„MultiPrecision“ peiliukai
Tinka „S5000 series“ apvaliai formai
Tinka „S6000 series“ apvaliai formai
Mūsų „MultiPrecision“ peiliukai pakelia ir nuskuta visus plaukelius vos keliais brūkštelėjimais.
Patikrinkite skustuvo rankenos užpakalinę dalį, kad įsitikintumėte, jog galvutė pakeista. Reikia pagalbos? Apsilankykite philips.com/accessories
1. Atidarykite barzdaskutę nuspausdami atlaisvinimo mygtuką. 2. Išimkite fiksavimo žiedus pasukdami juos prieš laikrodžio rodyklę. 3. Išimkite senas skutimo galvutes ir atsargiai įdėkite naujas; patikrinkite, ar galvutės tinkamai įstatytos. 4. Uždėkite fiksavimo žiedus ir priveržkite juos sukdami fiksatorių pagal laikrodžio rodyklę. 5. Jei skutimo galvutę įstatysite tinkamai, išgirsite spragtelėjimą.
4.1
iš 5
66
Atsiliepimai
Janek22
16/12/2021
Polska
Dobre ostrza
Wymieniłem po 2 latach, golarka goli jak nowa - polecam
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SH50 SH50/50 Wymienne głowice golące
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SH50 SH50/50 Wymienne głowice golące
07/11/2021
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Golą
Golą a to przecież najważniejsze, co jakiś czas zamieniam je miejscami, czyszczę i dalej golą.
Argumentai už
pasują do mojej golarki
Argumentai prieš
niestety trzeba kupować nowe, rzadko, bo rzadko ale jednak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SH50 SH50/50 Wymienne głowice golące
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SH50 SH50/50 Wymienne głowice golące
ŁukaszEnko
03/03/2018
Polska
8 lat golenia i myślę że to nie koniec ...
Używam golarki Philips 7240xl od 8 LAT!, nie mam jakoś specjalnie twardego zarostu, gole się 2 razy w tygodniu i dopiero teraz muszę wymienić ostrza. Czasami jak miałem niedoładowaną baterię goliłem się z podłączoną ładowarką i myślę że od tego ciągłego zginania uszkodził się przewód. Zaadoptowałem ładowarkę o tym samym napięciu i działa do tej pory. Bateria wiadomo po tych 8 latach straciła pojemność ale nadal wystarcza na 15 min golenia!!.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SH50 SH50/50 Wymienne głowice golące
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SH50 SH50/50 Wymienne głowice golące
jei yra galimybių