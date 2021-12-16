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SH50Keičiamos skutimo galvutės

SH50/50

4.1
| (66) Atsiliepimai
Atnaujinkite savo barzdaskutę
Per dvejus metus skustuvo galvutės nuo veido nuskuta 9 milijonus plaukelių. Pakeiskite skustuvo galvutes ir mėgaukitės 100 % veikimu.
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Keiskite kas 24 mėnesius, kad skustuvas būtų kaip naujas

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  • „MultiPrecision“ peiliukai

  • Tinka „S5000 series“ apvaliai formai

  • Tinka „S6000 series“ apvaliai formai

Greitas ir švarus skutimasis

Greitas ir švarus skutimasis

Mūsų „MultiPrecision“ peiliukai pakelia ir nuskuta visus plaukelius vos keliais brūkštelėjimais.

Skirta „Shaver series 5000“ ir „Shaver series 6000“ apvalios formos

Skirta „Shaver series 5000“ ir „Shaver series 6000“ apvalios formos

Patikrinkite skustuvo rankenos užpakalinę dalį, kad įsitikintumėte, jog galvutė pakeista. Reikia pagalbos? Apsilankykite philips.com/accessories

Labai paprastai nustatykite barzdaskutę iš naujo

Labai paprastai nustatykite barzdaskutę iš naujo

1. Atidarykite barzdaskutę nuspausdami atlaisvinimo mygtuką. 2. Išimkite fiksavimo žiedus pasukdami juos prieš laikrodžio rodyklę. 3. Išimkite senas skutimo galvutes ir atsargiai įdėkite naujas; patikrinkite, ar galvutės tinkamai įstatytos. 4. Uždėkite fiksavimo žiedus ir priveržkite juos sukdami fiksatorių pagal laikrodžio rodyklę. 5. Jei skutimo galvutę įstatysite tinkamai, išgirsite spragtelėjimą.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.1

iš 5

66

Atsiliepimai

16/12/2021

Polska

Polska

Dobre ostrza

Wymieniłem po 2 latach, golarka goli jak nowa - polecam

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SH50 SH50/50 Wymienne głowice golące

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SH50 SH50/50 Wymienne głowice golące

07/11/2021

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Golą

Golą a to przecież najważniejsze, co jakiś czas zamieniam je miejscami, czyszczę i dalej golą.

Argumentai už

pasują do mojej golarki

Argumentai prieš

niestety trzeba kupować nowe, rzadko, bo rzadko ale jednak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SH50 SH50/50 Wymienne głowice golące

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SH50 SH50/50 Wymienne głowice golące

03/03/2018

Polska

Polska

8 lat golenia i myślę że to nie koniec ...

Używam golarki Philips 7240xl od 8 LAT!, nie mam jakoś specjalnie twardego zarostu, gole się 2 razy w tygodniu i dopiero teraz muszę wymienić ostrza. Czasami jak miałem niedoładowaną baterię goliłem się z podłączoną ładowarką i myślę że od tego ciągłego zginania uszkodził się przewód. Zaadoptowałem ładowarkę o tym samym napięciu i działa do tej pory. Bateria wiadomo po tych 8 latach straciła pojemność ale nadal wystarcza na 15 min golenia!!.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SH50 SH50/50 Wymienne głowice golące

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SH50 SH50/50 Wymienne głowice golące

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  1. jei yra galimybių