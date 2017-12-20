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Nutraukta gamyba

„Philips“ AventDovanų rinkinys

SCD628/01

5

| (8) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Lengva derinti maitinant krūtimi

Mergaitėms skirtas dovanų rinkinys su drambliuku – puiki dovana mamai ir jos naujagimiui. Tai naudingas rinkinys, kurį sudaro „Natural“ buteliukas, du čiulptukai ir čiulptuko spaustukas.

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Buteliuko, čiulptuko ir čiulptuko spaustuko rinkinys

Lengva derinti maitinant krūtimi

  • 1 „Natural“

  • 9 oz / 260 ml

  • Lėtos tėkmės čiulptukas

Platus krūties formos čiulptukas užtikrina natūralų žindymą

Platus krūties formos čiulptukas užtikrina natūralų žindymą

Platus krūties formos čiulptukas skatina natūralų žindymą, primenantį žindymą krūtimi, ir suteikia galimybę derinti maitinimą krūtimi ir buteliuku.

Unikalūs žiedlapiai, kad čiulptukas būtų minkštas, lankstus ir nesubliūkštų

Unikalūs žiedlapiai, kad čiulptukas būtų minkštas, lankstus ir nesubliūkštų

Žiedlapiai čiulptuko viduje padidina minkštumą ir lankstumą, neleidžia čiulptukui subliūkšti. Jūsų kūdikis mėgausis patogesniu ir malonesniu maitinimu.

Moderni dieglius mažinanti sistema su naujovišku dvigubu vožtuvu

Moderni dieglius mažinanti sistema su naujovišku dvigubu vožtuvu

Naujoviška dvigubo vožtuvo konstrukcija sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius įleisdama orą į buteliuką, o ne į kūdikio pilvuką.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

8

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

20/12/2017

Polska

Polska

Butelka najlepsza w swoim rodzaju.

Dziecko chetnie siega po buteleczkę. Gdy łapie rączka nie zeslizguje sie. Kolorystyka super. Kolorowe sloniki nie raża w oczka. Polecam kazdej Mamie.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD627/01 Zestaw upominkowy z wzorem

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD627/01 Zestaw upominkowy z wzorem

31/12/2016

Polska

Polska

to wspaniała butelka

to bardzo dobra butelka która powoduje dużo zalet a w zasadzie same zalety moje dziecko wcześniej za nim zaczeliśmy używać butelki filips miewało kolki a to najgorsze co może być płacze i nie wiesz co zrobić ale pojawiła się ta wspaniała butelka teraz nie wyobrażam sobie zamienić ją na jakoś inna naprawde polecam

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD628/01 Zestaw „Szczęśliwe słoniki” fioletowo-różowy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD628/01 Zestaw „Szczęśliwe słoniki” fioletowo-różowy

21/06/2019

Україна

Україна

Отличный стартовый набор для маленькой принцессы

Отличный стартовый набор для маленькой принцессы. Яркий,но при этом не навязчивый дизайн и очень удобный функционал. Пересмотрела множество моделей и брендов но в итоге остановилась на этом наборе.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD628/01 Design gift set

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD628/01 Design gift set

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.