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Nutraukta gamyba
Lengva derinti maitinant krūtimi
Mergaitėms skirtas dovanų rinkinys su drambliuku – puiki dovana mamai ir jos naujagimiui. Tai naudingas rinkinys, kurį sudaro „Natural“ buteliukas, du čiulptukai ir čiulptuko spaustukas.
1 „Natural“
9 oz / 260 ml
Lėtos tėkmės čiulptukas
Platus krūties formos čiulptukas skatina natūralų žindymą, primenantį žindymą krūtimi, ir suteikia galimybę derinti maitinimą krūtimi ir buteliuku.
Žiedlapiai čiulptuko viduje padidina minkštumą ir lankstumą, neleidžia čiulptukui subliūkšti. Jūsų kūdikis mėgausis patogesniu ir malonesniu maitinimu.
Naujoviška dvigubo vožtuvo konstrukcija sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius įleisdama orą į buteliuką, o ne į kūdikio pilvuką.
5.0
iš 5
8
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Kingusiaaa32
20/12/2017
Polska
Butelka najlepsza w swoim rodzaju.
Dziecko chetnie siega po buteleczkę. Gdy łapie rączka nie zeslizguje sie. Kolorystyka super. Kolorowe sloniki nie raża w oczka. Polecam kazdej Mamie.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD627/01 Zestaw upominkowy z wzorem
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD627/01 Zestaw upominkowy z wzorem
amandzix
31/12/2016
Polska
to wspaniała butelka
to bardzo dobra butelka która powoduje dużo zalet a w zasadzie same zalety moje dziecko wcześniej za nim zaczeliśmy używać butelki filips miewało kolki a to najgorsze co może być płacze i nie wiesz co zrobić ale pojawiła się ta wspaniała butelka teraz nie wyobrażam sobie zamienić ją na jakoś inna naprawde polecam
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD628/01 Zestaw „Szczęśliwe słoniki” fioletowo-różowy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD628/01 Zestaw „Szczęśliwe słoniki” fioletowo-różowy
Lloss
21/06/2019
Україна
Отличный стартовый набор для маленькой принцессы
Отличный стартовый набор для маленькой принцессы. Яркий,но при этом не навязчивый дизайн и очень удобный функционал. Пересмотрела множество моделей и брендов но в итоге остановилась на этом наборе.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD628/01 Design gift set
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD628/01 Design gift set