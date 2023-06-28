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40
d
Dienos
23
h
Valandos
18
m
Minutės
46
s
Sekundės
Itin patogūs ir patikimi
„Philips Avent“ vienkartiniai krūtų įklotai padeda maitinant krūtimi. Akyta tekstūra, itin plonas labai gerai sugeriantis pagrindas ir nelaidus skysčiui, tačiau orą praleidžiantis dizainas – jauskitės sausai ir patogiai dieną ir naktį.
Vienkartiniai krūtų įklotai
100 vnt.
Akytas viršutinis sluoksnis yra švelnus ir patogus odai.
Labai gerai sugeriantis pagrindas padeda sulaikyti drėgmę, kad oda išliktų sausa dieną ir naktį.
Išorinis sluoksnis yra nelaidus skysčiui, kad drabužiai išliktų sausi, tačiau jaustumėte, kaip kvėpuoja oda.
4.9
iš 5
273
Atsiliepimai
99%
Rekomenduoja šį gaminį
Lukrečiukas23
28/06/2023
Lietuva
Akcijos dalis
Patogu naudoti
Labai patogu naudoti, tinka visiems krūtinės dydžiams. Užtenka ilgam laiko tarpui, be to nesimato po rūbais, kadangi labai ploni. Rekomenduoju!
Argumentai už
Dydis ir medžiaga nuostabūs
Argumentai prieš
Nepastebėjau
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF254/24 Krūtų pagalvėlės
Naudojimo data 2022-05-28
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF254/24 Krūtų pagalvėlės
Naudojimo data 2022-05-28
MusuLietuva
28/06/2023
Lietuva
Akcijos dalis
Puikus atradimas
Labai rekomenduoju! Puikiai laikosi, nuo įsidėjimo iki išėmimo yra priglude ir laikosi, nejuda. Labai patiko, kad medžiaga švelni. Puikiai tiks jautrią krūtinę turinčioms mamoms.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF254/24 Krūtų pagalvėlės
Naudojimo data 2022-05-28
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF254/24 Krūtų pagalvėlės
Naudojimo data 2022-05-28
Laini
28/06/2023
Lietuva
Akcijos dalis
Viskas puikiai
Išbandžiau kelių prekės ženklų krūtų įklotus, tačiau šie yra patys geriausi. Patiko, kad forma yra labai patogi, puikiai priglunda ir uždengia net ir nestandartinio dydžio krūtinę.
Argumentai už
Labai ploni, patogūs
Argumentai prieš
Nėra, viskas patiko
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF254/24 Krūtų pagalvėlės
Naudojimo data 2023-05-28
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF254/24 Krūtų pagalvėlės
Naudojimo data 2023-05-28
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atlikta internetine pasitenkinimo apklausa, kurioje dalyvavo 10 109 motinų ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei gaminių naudotojai.