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Bazinis rinkinys
Pažangus silikono kaušelis, kurio kūrimą įkvėpė unikalus kūdikio maitinimo procesas, stimuliuoja spenelį, kad lengviau ir greičiau pradėtumėte pieno traukimą. Patogiam ir efektyviam pieno nutraukimui.
Vienas dydis tinka visoms. Kadangi mes visos esame skirtingų formų ir dydžių, silikoninė pagalvėlė lengvai lankstosi ir prisitaiko prie unikalios anatomijos. Ji tinka 99,98 % spenelių dydžių* (iki 30 mm).
Jei jūsų naujagimis nuolat nepriima pakankamai pieno per visus maitinimo seansus arba patiria nepatogumų gerdamas pieną, pereikite prie žinduko su didesniu srautu. Jei maitinimo problemos nesiliauja, kreipkitės į sveikatos priežiūros specialistą.
4.9
iš 5
328
Atsiliepimai
98%
Rekomenduoja šį gaminį
Pukyzz
20/06/2023
Lietuva
Akcijos dalis
Puikus gaminys
Labai geras daiktas. Naudojau su pirmu nėštumu, labai pagelbėjo, paprasta naudotis, netrunka ilgai kol nusitrauki ! Pirkčiau dar kartą ! ☺️
Argumentai už
Patogus, lengvas
Argumentai prieš
Neįžvelgiu trūkumų
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF430/10 Rankinis pientraukis
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF430/10 Rankinis pientraukis
sagutė
13/06/2023
Lietuva
Akcijos dalis
Tobulas pasirinkimas kiekvienai mamai!
Patogus, šiuolaikiškas, labai naudingas dalykas kiekvienai mamai! Patogus pasiimti į kelionę!
Argumentai už
Patogus, lengvas.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF430/10 Rankinis pientraukis
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF430/10 Rankinis pientraukis
Egluze1127
13/06/2023
Lietuva
Akcijos dalis
Puikus ganinys pieno pritraukimui
Labai pasiteisinęs jei reikia vežtis į kelionę.Užima mažai vietos,lengvas.Greit prisitraukia pienukas.Patogu naudotis.
Argumentai už
Lengvas,patogu naudotis
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF430/10 Rankinis pientraukis
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF430/10 Rankinis pientraukis
Šaltinis: (1) Mangel et al. Žindymo sunkumai, žindymo trukmė, motinos kūno masės indeksas ir krūties anatomija: ar tai susiję? Žindymo medicina, 2019 m. balandžio 26 d., (109 dalyviai, Izraelis); (2) Ziemer et al. Odos pokyčiai ir spenelio skausmas 1-ąją laktacijos savaitę.
Akušerijos, ginekologijos ir naujagimių slaugos žurnalas, 1993 m. gegužė, (20 dalyvių iš Kaukazo šalių, JAV); (3) Ramsay et al. Žmogaus krūties anatomija laktacijos metu, charakterizuojama ultragarsiniais vaizdais, 2005 m., (28 dalyviai, Australija).
Pientraukis be BPA: taikoma tik buteliukui ir kitoms dalims, kurios kontaktuoja su motinos pienu. Laikantis ES reglamento 10/2011