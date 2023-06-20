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  • Patogu nutraukti, kad ir kur keliautumėte
  • Patogu nutraukti, kad ir kur keliautumėte
  • Patogu nutraukti, kad ir kur keliautumėte
  • Patogu nutraukti, kad ir kur keliautumėte
  • Patogu nutraukti, kad ir kur keliautumėte
  • Patogu nutraukti, kad ir kur keliautumėte
  • Patogu nutraukti, kad ir kur keliautumėte
  • Patogu nutraukti, kad ir kur keliautumėte
  • Patogu nutraukti, kad ir kur keliautumėte
  • Patogu nutraukti, kad ir kur keliautumėte
  • Patogu nutraukti, kad ir kur keliautumėte
  • Patogu nutraukti, kad ir kur keliautumėte
  • Patogu nutraukti, kad ir kur keliautumėte
  • Patogu nutraukti, kad ir kur keliautumėte
  • Patogu nutraukti, kad ir kur keliautumėte
  • Patogu nutraukti, kad ir kur keliautumėte
  • Patogu nutraukti, kad ir kur keliautumėte
  • Patogu nutraukti, kad ir kur keliautumėte
  • Patogu nutraukti, kad ir kur keliautumėte
  • Patogu nutraukti, kad ir kur keliautumėte
  • Patogu nutraukti, kad ir kur keliautumėte
  • Patogu nutraukti, kad ir kur keliautumėte

„Philips“ AventRankinis pientraukis

SCF430/13

4.9
| (328) Atsiliepimai | 98% Rekomenduoja šį gaminį
Patogu nutraukti, kad ir kur keliautumėte
Mėgaukitės švelniu nešiojamo rankinio pientraukio „Philips Avent“ teikiamu komfortu. Natūralaus kūdikio žindymo įkvėpta technologija „Natural Motion“ skirta greičiau pradėti pieno nutraukimo procesą. Galite lengvai reguliuoti ritmą ir traukimą. Tinka praktiškai visiems speneliams.
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Technologija „Natural Motion“ greitai pieno srovei

Patogu nutraukti, kad ir kur keliautumėte

  • Lengva nutraukti, saugoti, maitinti

  • Bazinis rinkinys

Padeda greitai ištraukti pieną

Padeda greitai ištraukti pieną

Pažangus silikono kaušelis, kurio kūrimą įkvėpė unikalus kūdikio maitinimo procesas, stimuliuoja spenelį, kad lengviau ir greičiau pradėtumėte pieno traukimą. Patogiam ir efektyviam pieno nutraukimui.

Vieno dydžio, minkšta, prisitaikanti silikoninė pagalvėlė

Vieno dydžio, minkšta, prisitaikanti silikoninė pagalvėlė

Vienas dydis tinka visoms. Kadangi mes visos esame skirtingų formų ir dydžių, silikoninė pagalvėlė lengvai lankstosi ir prisitaiko prie unikalios anatomijos. Ji tinka 99,98 % spenelių dydžių* (iki 30 mm).

Tinkamo srauto žindukas

Tinkamo srauto žindukas

Jei jūsų naujagimis nuolat nepriima pakankamai pieno per visus maitinimo seansus arba patiria nepatogumų gerdamas pieną, pereikite prie žinduko su didesniu srautu. Jei maitinimo problemos nesiliauja, kreipkitės į sveikatos priežiūros specialistą.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.9

iš 5

328

Atsiliepimai

98%

Rekomenduoja šį gaminį

20/06/2023

Lietuva

Lietuva

Puikus gaminys

Labai geras daiktas. Naudojau su pirmu nėštumu, labai pagelbėjo, paprasta naudotis, netrunka ilgai kol nusitrauki ! Pirkčiau dar kartą ! ☺️

Argumentai už

Patogus, lengvas

Argumentai prieš

Neįžvelgiu trūkumų

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF430/10 Rankinis pientraukis

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF430/10 Rankinis pientraukis

13/06/2023

Lietuva

Lietuva

Tobulas pasirinkimas kiekvienai mamai!

Patogus, šiuolaikiškas, labai naudingas dalykas kiekvienai mamai! Patogus pasiimti į kelionę!

Argumentai už

Patogus, lengvas.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF430/10 Rankinis pientraukis

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF430/10 Rankinis pientraukis

13/06/2023

Lietuva

Lietuva

Puikus ganinys pieno pritraukimui

Labai pasiteisinęs jei reikia vežtis į kelionę.Užima mažai vietos,lengvas.Greit prisitraukia pienukas.Patogu naudotis.

Argumentai už

Lengvas,patogu naudotis

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF430/10 Rankinis pientraukis

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF430/10 Rankinis pientraukis

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Atsakomybės apribojimai

  1. Šaltinis: (1) Mangel et al. Žindymo sunkumai, žindymo trukmė, motinos kūno masės indeksas ir krūties anatomija: ar tai susiję? Žindymo medicina, 2019 m. balandžio 26 d., (109 dalyviai, Izraelis); (2) Ziemer et al. Odos pokyčiai ir spenelio skausmas 1-ąją laktacijos savaitę.

  2. Akušerijos, ginekologijos ir naujagimių slaugos žurnalas, 1993 m. gegužė, (20 dalyvių iš Kaukazo šalių, JAV); (3) Ramsay et al. Žmogaus krūties anatomija laktacijos metu, charakterizuojama ultragarsiniais vaizdais, 2005 m., (28 dalyviai, Australija).

  3. Pientraukis be BPA: taikoma tik buteliukui ir kitoms dalims, kurios kontaktuoja su motinos pienu. Laikantis ES reglamento 10/2011