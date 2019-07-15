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  • Puikiai tinka laikyti maistą tiek namuose, tiek keliaujant
  • Puikiai tinka laikyti maistą tiek namuose, tiek keliaujant
  • Puikiai tinka laikyti maistą tiek namuose, tiek keliaujant
  • Puikiai tinka laikyti maistą tiek namuose, tiek keliaujant
  • Puikiai tinka laikyti maistą tiek namuose, tiek keliaujant
  • Puikiai tinka laikyti maistą tiek namuose, tiek keliaujant

„Philips“ AventMaisto laikymo puodeliai

SCF721/20

4.8
| (46) Atsiliepimai | 95% Rekomenduoja šį gaminį
Puikiai tinka laikyti maistą tiek namuose, tiek keliaujant
„Philips Avent“ maisto laikymo puodeliai yra universalūs, juos paprasta naudoti, jie sukurti augti kartu su jūsų kūdikiu. Puodeliai puikiai tinka laikyti maistą esant namuose ir kelionėje.
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Suderinami produktai
Viengubas elektrinis įkraunamas

Viengubas elektrinis įkraunamas

SCF396/31

Elektrinis pientraukis

Elektrinis pientraukis

SCF395/31

Rankinis pientraukis

Rankinis pientraukis

SCF430/10

Rankinis pientraukis

Rankinis pientraukis

SCF430/13

Rankinis pientraukis

Rankinis pientraukis

SCF430/16

Su sandariu dangteliu

Puikiai tinka laikyti maistą tiek namuose, tiek keliaujant

  • Rinkinys

Saugu laikyti ir transportuoti

Saugu laikyti ir transportuoti

„Philips Avent“ laikymo puodeliai turi dangtelius, kurie sandariai uždaromi, kad būtų galima saugiai laikyti ir transportuoti.

Kad žinotumėte datą ir turinį

Kad žinotumėte datą ir turinį

Kad žinotumėte datą ir turinį.

Tvarka šaldytuve ir šaldiklyje

Tvarka šaldytuve ir šaldiklyje

Tvarkingas šaldytuvas ir šaldiklis.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

46

Atsiliepimai

95%

Rekomenduoja šį gaminį

3

15/07/2019

Lietuva

Lietuva

puikus indelis vaiko maistui

puikus indelis, bekvapis, lengvai plaunasi, patogu laikyti miastą

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF721/20 Maisto laikymo puodeliai

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF721/20 Maisto laikymo puodeliai

15/08/2022

Eesti

Eesti

Imehead toidusäilitustopsid

Lihtne hoiustada beebitoitu, hiljem hea soojendada sama topsiga. Ideaalsed topsid, toidu hoiustamiseks ka lühiajaliselt ja kodust välja minnes. Super!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF720/10 Aventi toidu säilitamise tassid

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF720/10 Aventi toidu säilitamise tassid

12/04/2019

Україна

Україна

Ці контейнери дуже зручні і легкі у використанні.

Контейнери легко миються, як в посудомийці, так і в ручну, в них зручно заморожувати, просто зберігати в холодильнику різну їжу окремими порціями, брати з собою в дорогу будь-які продукти для перекусу і повноцінного прийому їжі. Мають зручну розмітку. Гарно тримають температуру, можна використовувати для підігріву у мікрохвильовій печі.Для мене незамінна річ у повсякденному житті мами з маленькою дитиною.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF721/20 Контейнери для зберігання їжі

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF721/20 Контейнери для зберігання їжі

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