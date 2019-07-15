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Rinkinys
„Philips Avent“ laikymo puodeliai turi dangtelius, kurie sandariai uždaromi, kad būtų galima saugiai laikyti ir transportuoti.
Kad žinotumėte datą ir turinį.
Tvarkingas šaldytuvas ir šaldiklis.
4.8
iš 5
46
Atsiliepimai
95%
Rekomenduoja šį gaminį
vilija
15/07/2019
Lietuva
puikus indelis vaiko maistui
puikus indelis, bekvapis, lengvai plaunasi, patogu laikyti miastą
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF721/20 Maisto laikymo puodeliai
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF721/20 Maisto laikymo puodeliai
Greeeteee
15/08/2022
Eesti
Imehead toidusäilitustopsid
Lihtne hoiustada beebitoitu, hiljem hea soojendada sama topsiga. Ideaalsed topsid, toidu hoiustamiseks ka lühiajaliselt ja kodust välja minnes. Super!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF720/10 Aventi toidu säilitamise tassid
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF720/10 Aventi toidu säilitamise tassid
kote23
12/04/2019
Україна
Ці контейнери дуже зручні і легкі у використанні.
Контейнери легко миються, як в посудомийці, так і в ручну, в них зручно заморожувати, просто зберігати в холодильнику різну їжу окремими порціями, брати з собою в дорогу будь-які продукти для перекусу і повноцінного прийому їжі. Мають зручну розмітку. Гарно тримають температуру, можна використовувати для підігріву у мікрохвильовій печі.Для мене незамінна річ у повсякденному житті мами з маленькою дитиною.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF721/20 Контейнери для зберігання їжі
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF721/20 Контейнери для зберігання їжі