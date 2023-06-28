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„Philips“ AventKrūtų pagalvėlės

SCF254/61

4.9

| (273) Atsiliepimai | 99% Rekomenduoja šį gaminį

Itin patogūs ir patikimi

„Philips Avent“ vienkartiniai krūtų įklotai padeda maitinant krūtimi. Akyta tekstūra, itin plonas labai gerai sugeriantis pagrindas ir nelaidus skysčiui, tačiau orą praleidžiantis dizainas – jauskitės sausai ir patogiai dieną ir naktį.

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Nr. 1 mamų visame pasaulyje rekomenduojamas prekės ženklas1

Suderinami produktai
Viengubas elektrinis įkraunamas

Viengubas elektrinis įkraunamas

SCF396/31

Elektrinis pientraukis

Elektrinis pientraukis

SCF395/31

Rankinis pientraukis

Rankinis pientraukis

SCF430/10

Rankinis pientraukis

Rankinis pientraukis

SCF430/13

Rankinis pientraukis

Rankinis pientraukis

SCF430/16

Itin patogūs ir patikimi

  • Vienkartiniai krūtų įklotai

Akytas viršutinis sluoksnis

Akytas viršutinis sluoksnis

Akytas viršutinis sluoksnis yra švelnus ir patogus odai.

Labai gerai sugerianti medžiaga ir trijų sluoksnių pagrindo dizainas

Labai gerai sugerianti medžiaga ir trijų sluoksnių pagrindo dizainas

Labai gerai sugeriantis pagrindas padeda sulaikyti drėgmę, kad oda išliktų sausa dieną ir naktį.

Nelaidus skysčiui ir laidus orui išorinis sluoksnis

Išorinis sluoksnis yra nelaidus skysčiui, kad drabužiai išliktų sausi, tačiau jaustumėte, kaip kvėpuoja oda.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.9

iš 5

273

Atsiliepimai

99%

Rekomenduoja šį gaminį

1

28/06/2023

Lietuva

Lietuva

Patogu naudoti

Labai patogu naudoti, tinka visiems krūtinės dydžiams. Užtenka ilgam laiko tarpui, be to nesimato po rūbais, kadangi labai ploni. Rekomenduoju!

Argumentai už

Dydis ir medžiaga nuostabūs

Argumentai prieš

Nepastebėjau

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF254/24 Krūtų pagalvėlės

Naudojimo data 2022-05-28

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF254/24 Krūtų pagalvėlės

Naudojimo data 2022-05-28

28/06/2023

Lietuva

Lietuva

Puikus atradimas

Labai rekomenduoju! Puikiai laikosi, nuo įsidėjimo iki išėmimo yra priglude ir laikosi, nejuda. Labai patiko, kad medžiaga švelni. Puikiai tiks jautrią krūtinę turinčioms mamoms.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF254/24 Krūtų pagalvėlės

Naudojimo data 2022-05-28

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF254/24 Krūtų pagalvėlės

Naudojimo data 2022-05-28

28/06/2023

Lietuva

Lietuva

Viskas puikiai

Išbandžiau kelių prekės ženklų krūtų įklotus, tačiau šie yra patys geriausi. Patiko, kad forma yra labai patogi, puikiai priglunda ir uždengia net ir nestandartinio dydžio krūtinę.

Argumentai už

Labai ploni, patogūs

Argumentai prieš

Nėra, viskas patiko

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF254/24 Krūtų pagalvėlės

Naudojimo data 2023-05-28

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF254/24 Krūtų pagalvėlės

Naudojimo data 2023-05-28

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  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atlikta internetine pasitenkinimo apklausa, kurioje dalyvavo 10 109 motinų ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei gaminių naudotojai. 