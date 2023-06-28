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  • Laikykite motinos pieną saugiai
  • Laikykite motinos pieną saugiai
  • Laikykite motinos pieną saugiai
  • Laikykite motinos pieną saugiai
  • Laikykite motinos pieną saugiai
  • Laikykite motinos pieną saugiai
  • Laikykite motinos pieną saugiai
  • Laikykite motinos pieną saugiai

„Philips“ AventMotinos pieno laikymo puodelis

SCF619/05

4.8
| (139) Atsiliepimai | 96% Rekomenduoja šį gaminį
Laikykite motinos pieną saugiai
Efektyviai nutraukite pieną, jį laikykite ir juo maitinkite naudodamos mūsų naująjį laikymo puodelį. Sterilizuokite ir naudokite šį laikymo puodelį kartu su „Philips Avent“ pientraukiu arba čiulptukais. Daugybė galimybių!
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Viengubas elektrinis įkraunamas

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SCF396/31

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Rankinis pientraukis

SCF430/13

Rankinis pientraukis

Rankinis pientraukis

SCF430/16

Su sandariu dangteliu

Laikykite motinos pieną saugiai

  • 180 ml / 6 oz

  • 5 vnt.

Saugu laikyti ir transportuoti

Saugu laikyti ir transportuoti

„Philips Avent“ laikymo puodeliai turi dangtelius, kurie sandariai uždaromi, kad būtų galima saugiai laikyti ir transportuoti.

Kad žinotumėte datą ir turinį

Kad žinotumėte datą ir turinį

Kad žinotumėte datą ir turinį.

Kad žinotumėte datą ir turinį

Skirta paprastam laikymui.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

139

Atsiliepimai

96%

Rekomenduoja šį gaminį

2

28/06/2023

Lietuva

Lietuva

Puikus gaminys.

Saugiau ir efektyviai naudojami indeliai tyrelių gamybai bei jų laikymui.

Argumentai už

Sandarūs, mažai vietos užimantys indeliai.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF619/05 Motinos pieno laikymo puodelis

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF619/05 Motinos pieno laikymo puodelis

09/06/2023

Lietuva

Lietuva

Patogus, ne tik pienui bet ir maistui

Naudojom pienui, pradėjus primaitinimą labai patogu maistui, išvykoms užkandžiams.

Argumentai už

Talpus, ilgam naudojimui

Argumentai prieš

Nepastebėjau

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF619/05 Motinos pieno laikymo puodelis

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF619/05 Motinos pieno laikymo puodelis

05/06/2023

Lietuva

Lietuva

Patogūs indeliai šaldymui ir laikymui šaldytuve

Mes ilgą laiką naudojame šiuos indelius, turime įsigiję ne vieną pakuotę, tad tikrai objektyviai galime teigti, jog jie yra puikūs :). Nuo konkurencingų gaminių išsiskiria tuo, jog sandariai užsidaro, yra patogios formos naudoti šildyklėje. Indelius naudojome pradžioje pieno laikymui šaldytuve ir šaldymui, vėliau puikiai tiko kūdikio daržovių košelėms laikyti ir, taip pat, užšaldyti. Džiaugiamės, kad nuolat dezinfekuojant, kaitinant nepakinta indelių forma, nenusidažo sienelės.

Argumentai už

Patogi forma, patvarūs

Argumentai prieš

Kai kuriais atvejais norėtųsi šiek tiek didesnės talpos

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF619/05 Motinos pieno laikymo puodelis

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF619/05 Motinos pieno laikymo puodelis

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