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Nutraukta gamyba

„Philips“ AventVienkartiniai krūtų įklotai

SCF254/60

4.9

| (18) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Patogūs ir diskretiški

Unikalūs „Philips Avent“ SCF254/60 krūtų įklotai yra specialiai sukurti tam, kad išliktumėte sausos ir patogiai jaustumėtės visą dieną.

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Nr. 1 mamų visame pasaulyje rekomenduojamas prekės ženklas1

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SCF396/31

Elektrinis pientraukis

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SCF430/10

Rankinis pientraukis

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SCF430/13

Rankinis pientraukis

Rankinis pientraukis

SCF430/16

„Avent“ krūtų įklotai

Patogūs ir diskretiški

  • 60 dieninių įklotų

Nematomi po drabužiais

Nematomi po drabužiais

Gražiai lenktos formos ir itin ploni. Lipni juostelė išlaiko įdėklus vietoje.

Neslysta dėl lipnių juostelių

Neslysta, nes lipnios juostelės išlaiko krūtų įklotus vietoje.

Sukurta su maitinimo krūtimi specialistų pagalba

Sukurta bendradarbiaujant su akušere ir žindymo patarėja, kuri 20 metų padeda mamoms žindymo klausimais.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.9

iš 5

18

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

29/06/2016

Lietuva

Lietuva

Puikus sprendimas

Jeigu jus vargina bėgantis pienukas iš krūtų ne maitinimo metu, šie vienkartiniai krūtų įklotai puikus sprendimas. Įklotėliai turi lipnią juostelę, dėka kurios pasilieka savo vietoje ir nereikia pergyventi, kad juos pamesim :) Išgaubta forma ir skysčių nepralaidumas suteikia patikimą apsaugą ir visišką diskretiškumą. Nors jie labai ploni, kas irgi didelis privalumas - sugeria puikiai!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF254/60 Vienkartiniai krūtų įklotai

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF254/60 Vienkartiniai krūtų įklotai

20/06/2016

Lietuva

Lietuva

Geriausi iš išbandytu

Puikūs sugertukai! Nesipukuojantys, malonus krūtims, didelio sugeriamumo! Rekomenduoju!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF254/60 Vienkartiniai krūtų įklotai

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF254/60 Vienkartiniai krūtų įklotai

05/05/2016

Lietuva

Lietuva

Patikimas

Nuo pat pirmų dienų naudoju,nepakeičiamas dalykas, visada jaučiuosi saugi ir rami, kad neperbėgs pienas, galiu drąsiai rengtis visus rūbus ir jaustis saugi ;)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF254/60 Vienkartiniai krūtų įklotai

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF254/60 Vienkartiniai krūtų įklotai

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  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atlikta internetine pasitenkinimo apklausa, kurioje dalyvavo 10 109 motinų ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei gaminių naudotojai. 