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Nutraukta gamyba
Patogūs ir diskretiški
Unikalūs „Philips Avent“ SCF254/60 krūtų įklotai yra specialiai sukurti tam, kad išliktumėte sausos ir patogiai jaustumėtės visą dieną.
60 dieninių įklotų
Gražiai lenktos formos ir itin ploni. Lipni juostelė išlaiko įdėklus vietoje.
Neslysta, nes lipnios juostelės išlaiko krūtų įklotus vietoje.
Sukurta bendradarbiaujant su akušere ir žindymo patarėja, kuri 20 metų padeda mamoms žindymo klausimais.
4.9
iš 5
18
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
eeemmmaaa
29/06/2016
Lietuva
Puikus sprendimas
Jeigu jus vargina bėgantis pienukas iš krūtų ne maitinimo metu, šie vienkartiniai krūtų įklotai puikus sprendimas. Įklotėliai turi lipnią juostelę, dėka kurios pasilieka savo vietoje ir nereikia pergyventi, kad juos pamesim :) Išgaubta forma ir skysčių nepralaidumas suteikia patikimą apsaugą ir visišką diskretiškumą. Nors jie labai ploni, kas irgi didelis privalumas - sugeria puikiai!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF254/60 Vienkartiniai krūtų įklotai
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF254/60 Vienkartiniai krūtų įklotai
Marienė
20/06/2016
Lietuva
Geriausi iš išbandytu
Puikūs sugertukai! Nesipukuojantys, malonus krūtims, didelio sugeriamumo! Rekomenduoju!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF254/60 Vienkartiniai krūtų įklotai
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF254/60 Vienkartiniai krūtų įklotai
Naktiziede
05/05/2016
Lietuva
Patikimas
Nuo pat pirmų dienų naudoju,nepakeičiamas dalykas, visada jaučiuosi saugi ir rami, kad neperbėgs pienas, galiu drąsiai rengtis visus rūbus ir jaustis saugi ;)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF254/60 Vienkartiniai krūtų įklotai
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF254/60 Vienkartiniai krūtų įklotai
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atlikta internetine pasitenkinimo apklausa, kurioje dalyvavo 10 109 motinų ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei gaminių naudotojai.