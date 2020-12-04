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Nutraukta gamyba

„Philips“ Aventšiluminė pagalvėlė „du viename“

SCF258/02

4.8

| (27) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Padeda stimuliuoti ir ramina

„Philips Avent“ SCF258/02 padeda stimuliuoti ir ramina.

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Suderinami produktai
Viengubas elektrinis įkraunamas

Viengubas elektrinis įkraunamas

SCF396/31

Elektrinis pientraukis

Elektrinis pientraukis

SCF395/31

Rankinis pientraukis

Rankinis pientraukis

SCF430/10

Rankinis pientraukis

Rankinis pientraukis

SCF430/13

Rankinis pientraukis

Rankinis pientraukis

SCF430/16

Krūties pieno srautui stimuliuoti prieš maitinant

Padeda stimuliuoti ir ramina

  • Stimuliuoja ir ramina

  • Galima naudoti šiltą ir šaltą

  • 2 vnt.

Šaltasis naudojimas – nuraminti skaudamas ar pritvinkusias krūtis

Šaltasis naudojimas – nuraminti skaudamas ar pritvinkusias krūtis

Nuraminti skaudamas ar pritvinkusias krūtis. Laikykite šaldytuve arba šaldiklyje. Naudokite tik su movomis.

Sukurta su maitinimo krūtimi specialistų pagalba

Sukurta bendradarbiaujant su akušere ir žindymo patarėja, kuri 20 metų padeda mamoms žindymo klausimais.

Pridedamos minkštos movos

Pridedamos minkštos movos

Malonesniam sąlyčiui su oda

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

27

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

04/12/2020

Magyarország

Magyarország

Több mint melltartóbetét

Nagyon szerettem használni, főként a lehűtve, de nem csak melltartóbetétként használtam, hanem a császáros hegemre is. Nagyon jó, hogy rá lehet tenni a borítást, nem érintkezik közvetlen a bőrrel és jó puha anyagból készült.

Argumentai už

minden

Argumentai prieš

nincs

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF258/02 Avent Termo-melltartóbetét

Naudojimo data 2019-12-04

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF258/02 Avent Termo-melltartóbetét

Naudojimo data 2019-12-04

22/02/2020

Magyarország

Magyarország

Nagyon hasznos fejéshez

Főleg fejésnél volt számomra rendkívül hasznos! Meggyorsította a tejleadó reflexet, ezért lerövidítette az amúgy hosszúra nyúlt fejéseket. Tartós anyag és egyszerű használat, egyszerű termék, de jól jön! A hűtött verziót szerencsére nem kellett használnom.

Argumentai už

Tökéletes kiegészítés fejéshez

Argumentai prieš

Akciósan vettük, így nagyon megérte

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF258/02 Avent Termo-melltartóbetét

Naudojimo data 2019-10-22

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF258/02 Avent Termo-melltartóbetét

Naudojimo data 2019-10-22

22/02/2020

Magyarország

Magyarország

A termék kiválóan segített a bajban

Mint szoptatós anyuka,sajnos összetalálkoztam a mellgyulladással. Szerencsére időben észrevettem és már a gyermek születésekor beszereztem ezt a csodát! Amint éreztem a gyulladást már használatba is vetettem a betéteket! Pár óra használat után és a pici babám helyes szopizásával már el is múltak a fájdalmaim. Valóban ajánlanám minden szoptatós anyukának,hogy legyen az otthonában,hiszem bármikor lehet valamilyen probléma!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF258/02 Avent Termo-melltartóbetét

Naudojimo data 2019-01-21

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF258/02 Avent Termo-melltartóbetét

Naudojimo data 2019-01-21

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