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Nutraukta gamyba
Padeda stimuliuoti ir ramina
„Philips Avent“ SCF258/02 padeda stimuliuoti ir ramina.
mamų rekomenduojamas prekės ženklas visame pasaulyje
Stimuliuoja ir ramina
Galima naudoti šiltą ir šaltą
2 vnt.
Nuraminti skaudamas ar pritvinkusias krūtis. Laikykite šaldytuve arba šaldiklyje. Naudokite tik su movomis.
Sukurta bendradarbiaujant su akušere ir žindymo patarėja, kuri 20 metų padeda mamoms žindymo klausimais.
Malonesniam sąlyčiui su oda
4.8
iš 5
27
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
04/12/2020
Magyarország
Több mint melltartóbetét
Nagyon szerettem használni, főként a lehűtve, de nem csak melltartóbetétként használtam, hanem a császáros hegemre is. Nagyon jó, hogy rá lehet tenni a borítást, nem érintkezik közvetlen a bőrrel és jó puha anyagból készült.
Argumentai už
minden
Argumentai prieš
nincs
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF258/02 Avent Termo-melltartóbetét
Naudojimo data 2019-12-04
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF258/02 Avent Termo-melltartóbetét
Naudojimo data 2019-12-04
Tigris19
22/02/2020
Magyarország
Nagyon hasznos fejéshez
Főleg fejésnél volt számomra rendkívül hasznos! Meggyorsította a tejleadó reflexet, ezért lerövidítette az amúgy hosszúra nyúlt fejéseket. Tartós anyag és egyszerű használat, egyszerű termék, de jól jön! A hűtött verziót szerencsére nem kellett használnom.
Argumentai už
Tökéletes kiegészítés fejéshez
Argumentai prieš
Akciósan vettük, így nagyon megérte
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF258/02 Avent Termo-melltartóbetét
Naudojimo data 2019-10-22
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF258/02 Avent Termo-melltartóbetét
Naudojimo data 2019-10-22
Krisi2019
22/02/2020
Magyarország
A termék kiválóan segített a bajban
Mint szoptatós anyuka,sajnos összetalálkoztam a mellgyulladással. Szerencsére időben észrevettem és már a gyermek születésekor beszereztem ezt a csodát! Amint éreztem a gyulladást már használatba is vetettem a betéteket! Pár óra használat után és a pici babám helyes szopizásával már el is múltak a fájdalmaim. Valóban ajánlanám minden szoptatós anyukának,hogy legyen az otthonában,hiszem bármikor lehet valamilyen probléma!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF258/02 Avent Termo-melltartóbetét
Naudojimo data 2019-01-21
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF258/02 Avent Termo-melltartóbetét
Naudojimo data 2019-01-21