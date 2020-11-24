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Nutraukta gamyba

2000 seriesAusinės

SHB2505BK/10

4.9

| (16) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Gali būti

Balta
Balta
Juoda
Juoda

Nestabdykite muzikos

Bet ką nuveiksite klausydamiesi melodijų. Šios iš tikrųjų belaidės, į ausis dedamos ausinės pasižymi puikiu garsu ir veikia iki 20 val. Be to, jos turi nešiojamą įkrovimo dėklą. Norėdami aktyvinti telefono balso pagalbinę priemonę, dukart paspauskite daugiafunkcį mygtuką.

Peržiūrėti visas naudas

Nestabdykite muzikos

  • 6 mm garsiakalbiai / uždaros

  • „Bluetooth®“

  • Juoda

Galite groti muziką iki 20 val. ir naudoti pokalbiams iki 14 val.

Šios ausinės su nešiojamu įkrovimo dėklu jūsų nenuvils. Vieną kartą įkrovę klausysitės arba kalbėsite iki trijų valandų. Jei turėsite iki galo įkrautą dėklą, galėsite naudoti papildomai 9 val. įkraudami kelis kartus. Tiesiog įdėkite ausines į dėklą kaskart, kai reikia jas įkrauti. Iki galo įkrausite per 1,5 val.

Minkšti, gumuoti, sparno formos antgaliai. Patogūs ir saugūs

Klausykite audringų garsų patogiai su puikiai tinkančiu, lengvu dizainu. Minkšti, gumuoti, sparno formos antgaliai tvirtai laikosi po išorinės ausies linkiu. Su keičiamais guminiais antgalių dangteliais atrasite tobulai tinkančią, sandarią konstrukciją, kad nepraleistumėte nė vieno garso.

6 mm akustiniai neodimio garsiakalbiai. Puikus garsas, stiprūs bosai

6 mm akustiniai neodimio garsiakalbiai skleidžia puikų garsą ir stiprius bosinius garsus. Dėl ovalios formos akustinio vamzdžio maksimaliai padidinama pasyvaus triukšmo izoliacija. Su režimu „Mono“ galite vieną ausį palikti laisvą, kai norite žinoti, kas vyksta aplinkui.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.9

iš 5

16

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

24/11/2020

Polska

Polska

Udany zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Argumentai už

jakosc, cena

Argumentai prieš

brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series SHB2505BK Słuchawki

Naudojimo data 2019-10-24

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series SHB2505BK Słuchawki

Naudojimo data 2019-10-24

24/11/2020

Polska

Polska

Philips darbuotojas

Polecam

[Employee of philipsglobal] Wytrzymałe i bardzo wygodne słuchawki. Wyjątkowo dobry dżwięk i wytrzymaość baterii. polecam

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series SHB2505BK Słuchawki

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series SHB2505BK Słuchawki

22/11/2020

Polska

Polska

Godne polecenia

Bardzo dobre słuchawki. Bateria długo trzyma. Czysty dźwięk.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series SHB2505BK Słuchawki

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series SHB2505BK Słuchawki

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