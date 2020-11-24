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Nestabdykite muzikos
Bet ką nuveiksite klausydamiesi melodijų. Šios iš tikrųjų belaidės, į ausis dedamos ausinės pasižymi puikiu garsu ir veikia iki 20 val. Be to, jos turi nešiojamą įkrovimo dėklą. Norėdami aktyvinti telefono balso pagalbinę priemonę, dukart paspauskite daugiafunkcį mygtuką.
6 mm garsiakalbiai / uždaros
„Bluetooth®“
Juoda
Šios ausinės su nešiojamu įkrovimo dėklu jūsų nenuvils. Vieną kartą įkrovę klausysitės arba kalbėsite iki trijų valandų. Jei turėsite iki galo įkrautą dėklą, galėsite naudoti papildomai 9 val. įkraudami kelis kartus. Tiesiog įdėkite ausines į dėklą kaskart, kai reikia jas įkrauti. Iki galo įkrausite per 1,5 val.
Klausykite audringų garsų patogiai su puikiai tinkančiu, lengvu dizainu. Minkšti, gumuoti, sparno formos antgaliai tvirtai laikosi po išorinės ausies linkiu. Su keičiamais guminiais antgalių dangteliais atrasite tobulai tinkančią, sandarią konstrukciją, kad nepraleistumėte nė vieno garso.
6 mm akustiniai neodimio garsiakalbiai skleidžia puikų garsą ir stiprius bosinius garsus. Dėl ovalios formos akustinio vamzdžio maksimaliai padidinama pasyvaus triukšmo izoliacija. Su režimu „Mono“ galite vieną ausį palikti laisvą, kai norite žinoti, kas vyksta aplinkui.
4.9
iš 5
16
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
frog336
24/11/2020
Polska
Udany zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Argumentai už
jakosc, cena
Argumentai prieš
brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series SHB2505BK Słuchawki
Naudojimo data 2019-10-24
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series SHB2505BK Słuchawki
Naudojimo data 2019-10-24
Michał38
24/11/2020
Polska
Philips darbuotojas
Polecam
[Employee of philipsglobal] Wytrzymałe i bardzo wygodne słuchawki. Wyjątkowo dobry dżwięk i wytrzymaość baterii. polecam
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series SHB2505BK Słuchawki
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series SHB2505BK Słuchawki
Lary27
22/11/2020
Polska
Godne polecenia
Bardzo dobre słuchawki. Bateria długo trzyma. Czysty dźwięk.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series SHB2505BK Słuchawki
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series SHB2505BK Słuchawki