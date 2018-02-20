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Nutraukta gamyba
SHE1455WT/10
Dinam. žem. dažniai
Dinamiškus žemuosius dažnius ir aiškų garsą atkuriantys garsiakalbiai.
Įdedamos į ausis
Juoda
Galėdami rinktis iš 3 keičiamų ausinių gaubtelių nuo mažiausių iki didžiausių, tikrai išsirinksite tobulai „Philips“ ausinėms tinkančią porą.
Ypač maži šių „Philips“ ausinių garsiakalbiai patogiai telpa ausyje, ypač gerai priglunda, todėl išorinis garsas yra izoliuojamas, kad galėtumėte mėgautis klausydamiesi galingo garso.
Eksploatavimo trukmei pailginti minkšta guma tarp ausinių ir laido apsaugo laido jungtį nuo žalos dėl daugkartinio lankstymo.
1.0
iš 5
1
Apžvalga
Cos30
20/02/2018
România
Jalnic
Calitate jalnica, microfonul s-a deslipit dupa dupa 3 zile de utilizare. Calitatea sunetului este mediocra. Supportul este inexistent - mi-a fost refuzata schimbarea acestora atat de service cat si de magazin.
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE1455BK Căşti intraauriculare
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE1455BK Căşti intraauriculare