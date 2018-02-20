GaminiaiPalaikymas

10% nuolaida pirmam užsakymui

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Pakuotės nuotrauka
  • Pirminis paveikslėlis
  • Pakuotės nuotrauka
  • Pirminis paveikslėlis

Nutraukta gamyba

Įdedamos ausinės

SHE1455WT/10

1

| (1) Apžvalga

Gali būti

Balta
Balta
Juoda
Juoda

Dinam. žem. dažniai

Dinamiškus žemuosius dažnius ir aiškų garsą atkuriantys garsiakalbiai.

Peržiūrėti visas naudas

Leiskite muziką ir kalbėkite

Dinam. žem. dažniai

  • Įdedamos į ausis

  • Juoda

3 keičiami guminiai ausų gaubteliai geriausiam prigludimui prie visų ausų

3 keičiami guminiai ausų gaubteliai geriausiam prigludimui prie visų ausų

Galėdami rinktis iš 3 keičiamų ausinių gaubtelių nuo mažiausių iki didžiausių, tikrai išsirinksite tobulai „Philips“ ausinėms tinkančią porą.

Tobula izoliacija ausyje blokuoja išorinį garsą

Ypač maži šių „Philips“ ausinių garsiakalbiai patogiai telpa ausyje, ypač gerai priglunda, todėl išorinis garsas yra izoliuojamas, kad galėtumėte mėgautis klausydamiesi galingo garso.

Guma aptrauktas kabelio laikiklis sustiprina patvarumą

Eksploatavimo trukmei pailginti minkšta guma tarp ausinių ir laido apsaugo laido jungtį nuo žalos dėl daugkartinio lankstymo.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

1.0

iš 5

1

Apžvalga

5
4
3
2

20/02/2018

România

România

Jalnic

Calitate jalnica, microfonul s-a deslipit dupa dupa 3 zile de utilizare. Calitatea sunetului este mediocra. Supportul este inexistent - mi-a fost refuzata schimbarea acestora atat de service cat si de magazin.

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE1455BK Căşti intraauriculare

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE1455BK Căşti intraauriculare

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Norėčiau gauti reklaminius pranešimus apie „Philips“ gaminius, paslaugas, renginius ir reklamines akcijas pagal mano pomėgius ir požiūrį. Bet kada galiu atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.