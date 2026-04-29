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1000 series Į ausis įdedamos ausinės su mikrofonu

Nutraukta gamyba

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1000 seriesĮ ausis įdedamos ausinės su mikrofonu

SHE2405BK/00

1000 series Į ausis įdedamos ausinės su mikrofonu

Nutraukta gamyba

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Gali būti

Balta
Balta
Juoda
Juoda
Mėlyna
Mėlyna
Rožinė – violetinė
Rožinė – violetinė

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„Philips“ ausinių programėlė

Su „Philips“ ausinių programėle galite visapusiškai panaudoti ausinių potencialą. Galite pasiekti visas funkcijas, kurias naudodami girdėsite geriausią iš mobiliojo prietaiso sklindantį garsą.

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„Philips“ ausinių programėlė

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Lokalizuotas komercinis informacinis lapelis

  • PDF fail., 291.3 kB
  • 21 July 2026

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