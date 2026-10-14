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SHL5005WT/00
Iš meilės muzikai
Šios ausinės skirtos mėgautis muzika visur, kad ir kur eitumėte. Minkštos pagalvėlės leis ilgai klausytis mėgstamų įrašų. Puiki garso kokybė suteiks jums naujų klausymosi pojūčių.
32 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė
Ant ausų uždedamos
Minkštos ausų pagalvėlės
Sulankstomos
Ausines galite sulankstyti, kad jas būtų patogu padėti ar neštis
32 mm garsiakalbių pagrindiniai įrenginiai leidžia mėgautis puikiu garsu ir sodriais žemaisiais dažniais
Integruota mikrofono funkcija, kuri leidžia lengvai pereiti nuo muzikos klausymosi prie pokalbio telefonu ir neprarasti ryšio su žmonėmis, kurie jums rūpi labiausiai.
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