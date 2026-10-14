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Ausinės su mikrofonu

SHL5005WT/00

Gali būti

Balta
Balta
Juoda
Juoda

Iš meilės muzikai

Šios ausinės skirtos mėgautis muzika visur, kad ir kur eitumėte. Minkštos pagalvėlės leis ilgai klausytis mėgstamų įrašų. Puiki garso kokybė suteiks jums naujų klausymosi pojūčių.

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Kad ir kur eitumėte!

Iš meilės muzikai

  • 32 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė

  • Ant ausų uždedamos

  • Minkštos ausų pagalvėlės

  • Sulankstomos

Ausines galite sulankstyti, kad jas būtų patogu padėti ar neštis

Ausines galite sulankstyti, kad jas būtų patogu padėti ar neštis

32 mm garsiakalbių pagrindiniai įrenginiai leidžia mėgautis puikiu garsu ir sodriais žemaisiais dažniais

32 mm garsiakalbių pagrindiniai įrenginiai leidžia mėgautis puikiu garsu ir sodriais žemaisiais dažniais

Integruotas mikrofonas perjungia muziką ir telefono skambučius

Integruota mikrofono funkcija, kuri leidžia lengvai pereiti nuo muzikos klausymosi prie pokalbio telefonu ir neprarasti ryšio su žmonėmis, kurie jums rūpi labiausiai.

Techninės savybės

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