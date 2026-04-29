GaminiaiPalaikymas

10% nuolaida pirmam užsakymui

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

Perfect replacement Universalus nuotolinio valdymo pultas

Nutraukta gamyba

Palaikymas

Perfect replacementUniversalus nuotolinio valdymo pultas

SRP2018/10

Perfect replacement Universalus nuotolinio valdymo pultas

Nutraukta gamyba

Eiti į parduotuvę

Prisijunkite arba susikurkite paskyrą

Užregistruokite savo gaminį

Iškart gausite prieigą prie vadovų, suasmenintos pagalbos ir daugiau. Be to, tai greita ir paprasta.

Užsiregistruokite dabar

Vadovai ir dokumentacija

Suderinamumo sąrašas - English (US)

  • PDF fail., 1.1 MB
  • 14 December 2023

Lokalizuotas komercinis informacinis lapelis

  • PDF fail., 312.7 kB
  • 30 June 2024

Garantija ir techninė priežiūra

Patikrinkite savo garantijos sąlygas ir pradėkite gaminio keitimą arba remontą

Garantija

Mūsų gaminių garantijos politika

Susisiekimas su „Philips“

Džiaugiamės galėdami jums padėti