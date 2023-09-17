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TAEP200/12
Mėgaukitės viskuo – per DVD ir USB
Jūsų svajonių leistuvas, išsiskiriantis nepriekaištingos kokybės tikrovišku vaizdu ir galimybe leisti beveik bet kokį diską! „Philips“ DVD leistuvas TAEP200 – mėgaukitės filmų ir muzikos teikiamomis pramogomis.
USB 2.0
12 bitų vaizdo DAC yra aukštos kokybės skaitmeninio signalo į analoginį keitiklis, kuris išsaugo kiekvieną pradinio vaizdo kokybės detalę. Jis atskleidžia subtilius šešėlius ir tolygų spalvų perėjimą, todėl vaizdai yra gyvybingesni ir natūralesni. Įprasto 10 bitų DAC apribojimas tampa akivaizdus, kai naudojami dideli ekranai ir projektoriai.
Leiskite beveik bet kokį diską – ar tai būtų CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW ar DVD-RW diskai. Mėgaukitės nepralenkiamu lankstumu ir patogumu, atkurdami visus savo diskus vienu įrenginiu.
Nesvarbu, ką žiūrėtumėte per televizorių, „Screen Fit“ užtikrina, kad vaizdas užpildys visą ekraną. Trikdančios juodos juostos viršuje ir apačioje yra pašalintos be jokio varginančio nustatymo rankiniu būdu. Paprasčiausiai paspauskite „Screen Fit“ mygtuką, pasirinkite formatą ir mėgaukitės filmu visame ekrane
3.9
iš 5
8
Atsiliepimai
0pītis
17/09/2023
Latvija
Brīnišķīgas īpašības
Ļoti lielisks dizains, viegls, attēlā kvalitāte super. Aizmugurējais apgaismojums pēc savas gaumes.
Argumentai už
Jancis
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAEP200 DVD atskaņotājs
Naudojimo data 2023-08-17
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAEP200 DVD atskaņotājs
Naudojimo data 2023-08-17
Andreess
12/01/2022
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Produkt prosty w obsłudze
Odtwarzacz bardzo prosty w obsłudze, o małych gabarytach, prezentuje się dobrze, odtwarzacz płynnie i szybko płyty CD i DVD. Odtwarzanie z dysku zewnętrznego też nie sprawia problemów. Cena konkurencyjna.
Argumentai už
Małe gabaryty, prosta obsługa
Argumentai prieš
BRAK MENU W JĘZYKU POLSKIM MIMO,ŻE PRODOKT KUPIONY W POLSCE W MARKEVIE
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series TAEP200 Odtwarzacz DVD
Naudojimo data 2020-12-12
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series TAEP200 Odtwarzacz DVD
Naudojimo data 2020-12-12
Macimaci
22/12/2023
Magyarország
A legtöbb videó formátumot beolvassa.
A piacon lévő kínálatok közül (más márkákat is ide sorolva) a legtöbb videó formátumot beolvassa.
Argumentai už
Sok fajta formátumot le lehet játszani, kis helyen is elfér, nagyon aranyos, kicsi méretű.
Argumentai prieš
Még nem találtam hibát, vagy negatívumot.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series TAEP200 DVD-lejátszó
Naudojimo data 2023-11-22
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series TAEP200 DVD-lejátszó
Naudojimo data 2023-11-22
Terminai HDMI, HDMI didelės raiškos daugialypės terpės sąsaja, HDMI apipavidalinimas ir HDMI logotipai yra „HDMI Licensing Administrator, Inc.“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.