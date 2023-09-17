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DVD leistuvas

TAEP200/12

3.9

| (8) Atsiliepimai

Gali būti

Balta
Balta
Juoda
Juoda

Mėgaukitės viskuo – per DVD ir USB

Jūsų svajonių leistuvas, išsiskiriantis nepriekaištingos kokybės tikrovišku vaizdu ir galimybe leisti beveik bet kokį diską! „Philips“ DVD leistuvas TAEP200 – mėgaukitės filmų ir muzikos teikiamomis pramogomis.

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Mėgaukitės viskuo – per DVD ir USB

  • USB 2.0

12-bitų/108MHz vaizdo apdorojimas ryškesniems ir natūralesniems vaizdams

12-bitų/108MHz vaizdo apdorojimas ryškesniems ir natūralesniems vaizdams

12 bitų vaizdo DAC yra aukštos kokybės skaitmeninio signalo į analoginį keitiklis, kuris išsaugo kiekvieną pradinio vaizdo kokybės detalę. Jis atskleidžia subtilius šešėlius ir tolygų spalvų perėjimą, todėl vaizdai yra gyvybingesni ir natūralesni. Įprasto 10 bitų DAC apribojimas tampa akivaizdus, kai naudojami dideli ekranai ir projektoriai.

Atkuria CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

Atkuria CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

Leiskite beveik bet kokį diską – ar tai būtų CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW ar DVD-RW diskai. Mėgaukitės nepralenkiamu lankstumu ir patogumu, atkurdami visus savo diskus vienu įrenginiu.

„Screen Fit“ optimaliam žiūrėjimui kiekvieną kartą

„Screen Fit“ optimaliam žiūrėjimui kiekvieną kartą

Nesvarbu, ką žiūrėtumėte per televizorių, „Screen Fit“ užtikrina, kad vaizdas užpildys visą ekraną. Trikdančios juodos juostos viršuje ir apačioje yra pašalintos be jokio varginančio nustatymo rankiniu būdu. Paprasčiausiai paspauskite „Screen Fit“ mygtuką, pasirinkite formatą ir mėgaukitės filmu visame ekrane

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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3.9

iš 5

8

Atsiliepimai

3

17/09/2023

Latvija

Latvija

Brīnišķīgas īpašības

Ļoti lielisks dizains, viegls, attēlā kvalitāte super. Aizmugurējais apgaismojums pēc savas gaumes.

Argumentai už

Jancis

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAEP200 DVD atskaņotājs

Naudojimo data 2023-08-17

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAEP200 DVD atskaņotājs

Naudojimo data 2023-08-17

12/01/2022

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Produkt prosty w obsłudze

Odtwarzacz bardzo prosty w obsłudze, o małych gabarytach, prezentuje się dobrze, odtwarzacz płynnie i szybko płyty CD i DVD. Odtwarzanie z dysku zewnętrznego też nie sprawia problemów. Cena konkurencyjna.

Argumentai už

Małe gabaryty, prosta obsługa

Argumentai prieš

BRAK MENU W JĘZYKU POLSKIM MIMO,ŻE PRODOKT KUPIONY W POLSCE W MARKEVIE

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series TAEP200 Odtwarzacz DVD

Naudojimo data 2020-12-12

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series TAEP200 Odtwarzacz DVD

Naudojimo data 2020-12-12

22/12/2023

Magyarország

Magyarország

A legtöbb videó formátumot beolvassa.

A piacon lévő kínálatok közül (más márkákat is ide sorolva) a legtöbb videó formátumot beolvassa.

Argumentai už

Sok fajta formátumot le lehet játszani, kis helyen is elfér, nagyon aranyos, kicsi méretű.

Argumentai prieš

Még nem találtam hibát, vagy negatívumot.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series TAEP200 DVD-lejátszó

Naudojimo data 2023-11-22

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series TAEP200 DVD-lejátszó

Naudojimo data 2023-11-22

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Atsakomybės apribojimai

  1. Terminai HDMI, HDMI didelės raiškos daugialypės terpės sąsaja, HDMI apipavidalinimas ir HDMI logotipai yra „HDMI Licensing Administrator, Inc.“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.