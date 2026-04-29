10% nuolaida pirmam užsakymui
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
El. Parduotuvė
Medijos grotuvai
Visos serijos
DVD leistuvas
Palaikymas
TAEP200/12
Eiti į parduotuvę
Gali būti
Prisijunkite arba susikurkite paskyrą
Iškart gausite prieigą prie vadovų, suasmenintos pagalbos ir daugiau. Be to, tai greita ir paprasta.
Greito pasirengimo darbui vadovas
Atsakomybės atsisakymo dokumentas - English (US)
Patikrinkite savo garantijos sąlygas ir pradėkite gaminio keitimą arba remontą
Gwarancja
Zapoznaj się z zasadami gwarancji
Susisiekimas su „Philips“
Džiaugiamės galėdami jums padėti