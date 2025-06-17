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  • Lengvos, patogios, sulankstomos ir veikia valandų valandas!
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  • Lengvos, patogios, sulankstomos ir veikia valandų valandas!
  • Lengvos, patogios, sulankstomos ir veikia valandų valandas!
  • Lengvos, patogios, sulankstomos ir veikia valandų valandas!
  • Lengvos, patogios, sulankstomos ir veikia valandų valandas!
  • Lengvos, patogios, sulankstomos ir veikia valandų valandas!
  • Lengvos, patogios, sulankstomos ir veikia valandų valandas!
  • Lengvos, patogios, sulankstomos ir veikia valandų valandas!
  • Lengvos, patogios, sulankstomos ir veikia valandų valandas!
  • Lengvos, patogios, sulankstomos ir veikia valandų valandas!
  • Lengvos, patogios, sulankstomos ir veikia valandų valandas!
  • Lengvos, patogios, sulankstomos ir veikia valandų valandas!
  • Lengvos, patogios, sulankstomos ir veikia valandų valandas!
  • Lengvos, patogios, sulankstomos ir veikia valandų valandas!
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Lengvos, patogios, sulankstomos ir veikia valandų valandas!
  • Lengvos, patogios, sulankstomos ir veikia valandų valandas!
  • Lengvos, patogios, sulankstomos ir veikia valandų valandas!
  • Lengvos, patogios, sulankstomos ir veikia valandų valandas!
  • Lengvos, patogios, sulankstomos ir veikia valandų valandas!
  • Lengvos, patogios, sulankstomos ir veikia valandų valandas!
  • Lengvos, patogios, sulankstomos ir veikia valandų valandas!
  • Lengvos, patogios, sulankstomos ir veikia valandų valandas!
  • Lengvos, patogios, sulankstomos ir veikia valandų valandas!
  • Lengvos, patogios, sulankstomos ir veikia valandų valandas!
  • Lengvos, patogios, sulankstomos ir veikia valandų valandas!
  • Lengvos, patogios, sulankstomos ir veikia valandų valandas!

4000 seriesAnt ausų dedamos belaidės ausinės

TAH4209BK/00

4.9

| (9) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Gali būti

Juoda
Juoda
Mėlyna
Mėlyna
Rožinė
Rožinė
Šilkinė balta
Šilkinė balta

Lengvos, patogios, sulankstomos ir veikia valandų valandas!

Šios belaidės ant ausų uždedamos ausinės veikia iki 55 valandų, tad jomis džiaugsitės dienų dienas, kol vėl reikės įkrauti. Girdėsite puikų garsą, „Dynamic Bass“ užtikrins sodresnius žemuosius dažnius net ir klausantis tyliai. Taip pat galėsite vaizdo įrašams nustatyti mažos delsos nustatymą.

Peržiūrėti visas naudas

Lengvos, patogios, sulankstomos ir veikia valandų valandas!

  • Lengvos ant ausų dedamos ausinės

  • Natūralus garsas. Dinam. žem. dažniai

  • Veikia iki 55 val.

  • Aiškūs skambučiai

Tokios lengvos ir patogios, kad galima dėvėti valandų valandas

Tokios lengvos ir patogios, kad galima dėvėti valandų valandas

Šios ausinės pritaikytos kasdieniam patogumui. Paminkštinta galvos juosta tokia lengva, kad jos praktiškai nejausite, o minkštus ausų gaubtelius galima pakreipti kampu, kad jie puikiai priglustų. Kiekvienas ausų gaubtelis paminkštintas „memory“ medžiaga, tad kuo ilgiau dėvite ausines, tuo labiau jos jums patinka.

Puikus garsas net klausantis tyliai su „Dynamic Bass“

Puikus garsas net klausantis tyliai su „Dynamic Bass“

32 mm garsiakalbiai skleidžia puikų garsą, o ant ausų dedamos ausinės pasižymi tinkama pasyvia triukšmo izoliacija. Jei jums patinka žemieji dažniai, įjunkite „Dynamic Bass“ funkciją „Philips“ ausinių programėlėje ir galėsite mėgautis visa mėgstamų melodijų galia, net klausydamiesi tyliai.

Veikia iki 55 val. USB-C įkrovimas

Veikia iki 55 val. USB-C įkrovimas

Šios belaidės ausinės veikia iki 55 val., tad perklausysite daugybę grojaraščių. Jas visiškai įkrausite per 2 val. naudodami USB-C jungtį arba greitai įkrausite per 15 min. ir galios pakaks dar 2 valandoms muzikos.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.9

iš 5

9

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

17/06/2025

Polska

Polska

Najlepsze słuchawki, jakie miałam

Próbuję doszukać się minusów i nie umiem: świetne basy i dźwięk ogółem, bardzo długa żywotność akumulatora na jednym ładowaniu (ładuję z reguły raz na tydzień, a często korzystam aktywnie przez kilkanaście godzin dziennie), bardzo dobrze leżą i nie ugniatają uszu, a przede wszystkim - według moich rozmówców mają rewelacyjną jakość dźwięku w trakcie rozmów. Pierwszy raz mogę wyjść na ruchliwą ulicę, rozmawiać z kimś i nie dostaję co chwilę uwag, że "ojej, ale głośno, gdzie ty jesteś?" albo że wiatr huczy w mikrofon. Gubią zasięg tak naprawdę dopiero kiedy jestem na drugim końcu swojego sporego mieszkania, za trzema ścianami.

Argumentai už

świetny dźwięk, mocne basy, absurdalnie długa żywotność akumulatora, rewelacyjna jakość dźwięku w czasie rozmów

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Date of Use 2024-05-17

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Date of Use 2024-05-17

23/05/2025

Polska

Polska

Ten produkt jest zajebisty

Kupiłem je 2 dni temu w media expert mają moc mają dobry bas i aż 55h na jednym naładowaniu

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series TAH4209BL Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Date of Use 2025-04-23

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series TAH4209BL Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Date of Use 2025-04-23

05/11/2024

Polska

Polska

Philips TAH4209BL/00

Byłem mile zaskoczony, gdy kupiłem słuchawki Philips TAH4209BL/00, aby tymczasowo zastąpić moje główne słuchawki podczas naprawy gwarancyjnej. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się po nich zbyt wiele, ale spisały się lepiej, niż mogłem się spodziewać. Są warte swojej ceny - wygodne, lekkie, a plastik jest zaskakująco przyjemny w dotyku. Nawiasem mówiąc, bateria wystarcza na ponad dwa dni użytkowania, co jest dla mnie zaskakujące, zwłaszcza przy dłuższym użytkowaniu. Dźwięk jest całkiem przyzwoity, chociaż przy maksymalnej głośności staje się nieco zniekształcony, więc lepiej słuchać przy niższej głośności. Aplikacja jest ciekawym dodatkiem, ale wbudowane ustawienia EQ tylko psują dźwięk. Ogólnie rzecz biorąc, jest to świetny wybór do oglądania filmów i oglądania streamów. Nie nadają się jednak do słuchania muzyki, a przełączanie między urządzeniami nie jest tak płynne jak w droższych modelach. W swojej cenie są zdecydowanie warte rozważenia i są miłym zaskoczeniem.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Date of Use 2024-10-05

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Date of Use 2024-10-05

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