TAH4500LB/00
Klausykitės puikaus garso
Jei norite ypač patogių triukšmą slopinančių ausinių kasdieniam naudojimui, rinkitės šias ausines. Net klausydamiesi nedideliu garsumu, galėsite mėgautis sodriu žemų dažnių garsu. Keičiamos ausinių pagalvėlės ir baterija užtikrins maksimalų komfortą ir gerai veiks ne vienus metus.Peržiūrėti visus privalumus
Specialiai pritaikyti 32 mm garsiakalbiai ir „Dynamic Bass“ technologija užtikrina sodrų žemų dažnių garsą net ir klausantis mažu garsumu. Jei žiūrite filmą ar žaidžiate žaidimus, mūsų papildomoje programėlėje galite įjungti mažos delsos režimą.
Minkštos PU odos ausinės ir minkšta reguliuojama galvos juosta užtikrina ypač patogų dizainą. Norėdami užtikrinti geriausią akustinį izoliavimą ir komfortą, galite pakeisti atminties putų ausų pagalvėles, jei jos susidėvės. Taip pat galite pakeisti ausinių įkraunamą ličio jonų akumuliatorių, kai jis pasieks savo naudojimo pabaigą.
Aktyvaus triukšmo slopinimo funkcija sumažina išorinį triukšmą, kad galėtumėte susikaupę klausytis savo muzikos, tinklalaidžių ir skambučių. Galite palikti automatinį režimą arba, norėdami reguliuoti, naudokite programėlę „Philips Headphones“.
Suderinamumas su naujausiais „Bluetooth® 6.0“ prietaisais leidžia transliuoti be erzinančių garso pertrūkių, be to, vienu metu galima prisijungti prie dviejų įrenginių. Taip pat palaikoma „Android Fast Pair“ ir „Microsoft Swift Pair“.
Išjungus triukšmo slopinimą, vienu įkrovimu galite klausytis muzikos iki 70 valandų, o įjungus triukšmo slopinimą – iki 50 valandų. Norėdami greitai įkrauti akumuliatorių, įkraukite jį vos 5 minutes ir galėsite klausytis muzikos papildomas 4 valandas.
Skambučio metu jūsų balsas bus aiškiai girdimas. Dirbtinio intelekto mikrofonas fiksuoja jūsų balsą, o triukšmo mažinimo algoritmas sumažina dalį aplinkinio pasaulio triukšmo.
Jaučiate, kad muzikai kažko trūksta? Mūsų papildomoje programėlėje veikia „AI Neural EQ“ – intuityvus ekvalaizeris, leidžiantis reguliuoti garsą ir pirštais keisti įvairias EQ nuostatas. Programėle taip pat galite reguliuoti garso slopinimą, įjungti „Dynamic Bass“, valdyti prijungtus įrenginius, atnaujinti programinę aparatinę įrangą ir kt.
Šių ausinių specialūs garsiakalbiai suderinti pagal „Philips“ garso charakteristiką, todėl girdimas šiltas, natūralus garsas ir gilūs žemieji dažniai. Kad ir ko klausytumėtės, garsas jums patiks.
Savo gaminiams naudojame po vartojimo perdirbtą plastiką, o pakuotės gaminamos iš FSC sertifikuoto perdirbto kartono; įdėklai spausdinami ant perdirbto popieriaus.
