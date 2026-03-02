Paieškos terminai

    Jei norite ypač patogių triukšmą slopinančių ausinių kasdieniam naudojimui, rinkitės šias ausines. Net klausydamiesi nedideliu garsumu, galėsite mėgautis sodriu žemų dažnių garsu. Keičiamos ausinių pagalvėlės ir baterija užtikrins maksimalų komfortą ir gerai veiks ne vienus metus.

    Puikus garsas net klausantis tyliai su „Dynamic Bass“

    Specialiai pritaikyti 32 mm garsiakalbiai ir „Dynamic Bass“ technologija užtikrina sodrų žemų dažnių garsą net ir klausantis mažu garsumu. Jei žiūrite filmą ar žaidžiate žaidimus, mūsų papildomoje programėlėje galite įjungti mažos delsos režimą.

    Patogus dizainas ir keičiamos detalės, užtikrinančios ilgametį naudojimą

    Minkštos PU odos ausinės ir minkšta reguliuojama galvos juosta užtikrina ypač patogų dizainą. Norėdami užtikrinti geriausią akustinį izoliavimą ir komfortą, galite pakeisti atminties putų ausų pagalvėles, jei jos susidėvės. Taip pat galite pakeisti ausinių įkraunamą ličio jonų akumuliatorių, kai jis pasieks savo naudojimo pabaigą.

    Visada klausykitės muzikos naudodami aktyvaus triukšmo slopinimo funkciją

    Aktyvaus triukšmo slopinimo funkcija sumažina išorinį triukšmą, kad galėtumėte susikaupę klausytis savo muzikos, tinklalaidžių ir skambučių. Galite palikti automatinį režimą arba, norėdami reguliuoti, naudokite programėlę „Philips Headphones“.

    Stabilus „Bluetooth®“ kelių taškų ryšys ir paprastas susiejimas

    Suderinamumas su naujausiais „Bluetooth® 6.0“ prietaisais leidžia transliuoti be erzinančių garso pertrūkių, be to, vienu metu galima prisijungti prie dviejų įrenginių. Taip pat palaikoma „Android Fast Pair“ ir „Microsoft Swift Pair“.

    Veikia iki 70 val. (50 val. įjungus triukšmo slopinimą)

    Išjungus triukšmo slopinimą, vienu įkrovimu galite klausytis muzikos iki 70 valandų, o įjungus triukšmo slopinimą – iki 50 valandų. Norėdami greitai įkrauti akumuliatorių, įkraukite jį vos 5 minutes ir galėsite klausytis muzikos papildomas 4 valandas.

    Aiškūs skambučiai. Pašnekovai išgirs, ką sakote

    Skambučio metu jūsų balsas bus aiškiai girdimas. Dirbtinio intelekto mikrofonas fiksuoja jūsų balsą, o triukšmo mažinimo algoritmas sumažina dalį aplinkinio pasaulio triukšmo.

    „Philips“ ausinių programa. Individualiai pritaikykite patirtį

    Jaučiate, kad muzikai kažko trūksta? Mūsų papildomoje programėlėje veikia „AI Neural EQ“ – intuityvus ekvalaizeris, leidžiantis reguliuoti garsą ir pirštais keisti įvairias EQ nuostatas. Programėle taip pat galite reguliuoti garso slopinimą, įjungti „Dynamic Bass“, valdyti prijungtus įrenginius, atnaujinti programinę aparatinę įrangą ir kt.

    Šiltas, natūralus garsas. „Philips“ garsas

    Šių ausinių specialūs garsiakalbiai suderinti pagal „Philips“ garso charakteristiką, todėl girdimas šiltas, natūralus garsas ir gilūs žemieji dažniai. Kad ir ko klausytumėtės, garsas jums patiks.

    GRS sertifikuotas perdirbtas plastikas. Tvarios pakuotės

    Savo gaminiams naudojame po vartojimo perdirbtą plastiką, o pakuotės gaminamos iš FSC sertifikuoto perdirbto kartono; įdėklai spausdinami ant perdirbto popieriaus.

    Techninės savybės

    • Garsas

      Akustinė sistema
      Uždara
      Dažnių diapazonas
      20–20 000 Hz
      Pilnutinė varža
      32 omai
      Didžiausia įvesties galia
      10 mW
      Jautrumas
      113 dB (1 kHz, 1 mW)
      Garsiakalbio skersmuo
      32  mm
      Garsiakalbio tipas
      Dinaminis

    • Prijungimo galimybė

      „Bluetooth“ versija
      6,0
      „Bluetooth“ profiliai
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Maksimalus diapazonas
      Iki 10  m
      Daugiataškis ryšys
      Taip
      Palaikomas kodekas
      SBC

    • Išorinė kartoninė dėžutė

      Ilgis
      21.70  cm
      Vartotojams skirtų pakuočių skaičius
      3
      Plotis
      18.50  cm
      Bendras svoris
      1.32  kg
      Aukštis
      25.50  cm
      GTIN
      1 48 95229 17757 1
      Grynasis svoris
      0.50  kg
      Pakuotės svoris
      0.82  kg

    • Patogumas

      Garso reguliatorius
      Taip
      „Philips“ ausinių programėlės palaikymas
      Taip
      „Google Fast Pair“
      Taip
      Galimi programinės aparatinės įrangos atnaujinimai
      Taip
      Valdiklių tipas
      Mygtukas
      Microsoft Swift Pair
      Taip

    • Maitinimas

      Maitinimo elementų skaičius
      1 vnt.
      Įkrovimo laikas
      2  val.
      Muzikos leidimo trukmė (ANC įjungta)
      50  val.
      Muzikos leidimo trukmė (ANC išjungta)
      70  val.
      Greitojo įkrovimo trukmė
      5 mins for 4 hrs
      Baterijos svoris (iš viso)
      9.52  g
      Baterijos talpa (ausinės)
      500  mAh
      Akumuliatoriaus tipas (ausinės)
      Ličio polimerų (integruota)

    • Pakuotės matmenys

      Aukštis
      24.5  cm
      Pakuotės tipas
      Kartoninė dėžutė
      Išdėstymo tipas
      Pakabinti
      Plotis
      19.85  cm
      Gylis
      5.5  cm
      Pridedamų gaminių skaičius
      1
      EAN
      48 95229 17757 4
      Bendras svoris
      0.332  kg
      Grynasis svoris
      0.168  kg
      Pakuotės svoris
      0.164  kg

    • Gaminio matmenys

      Aukštis
      17.84  cm
      Plotis
      15.84  cm
      Gylis
      7.37  cm
      Svoris
      0.156  kg

    • Priedai

      Trumpa instrukcija
      Taip

    • Konstrukcija

      Spalva
      Balta
      Dėvėjimo stilius
      Ausinės
      Sulankstomas dizainas
      Plokščiai / į vidų
      Tvirtinimo ant ausies medžiaga
      Sintetinė oda
      Įdedama į ausis
      Ant ausų uždedamos
      Ausų gaubtelių tipas
      Uždara nugarėlė

    • Telekomunikacijos

      Skambučiams skirtas mikrofonas
      1 mic

    • UPC

      UPC
      8 40063 20802 5

    • ANC funkcijos

      ANC technologija
      FB
      ANC skirtas mikrofonas
      3 mikrofonai
      ANC (Aktyvus triukšmo pašalinimas)
      Taip

    • Pagalbinė balso programa

      Suderinama su pagalbine balso programa
      • „Apple Siri“
      • „Google Assistant“
      Pagalbinės balso programos aktyvinimas
      Paspauskite daugiafunkcį mygtuką
      Pagalbinės balso programos palaikymas
      Taip

    • Pastovumas

      Plastikinis korpusas
      sudėtyje yra 71 % GRS sertifikuoto perdirbto polikarbonato TE-00132492

