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TAH5209BK/00
Neįtikėtinas komfortas, puikus garsas, kompaktiškas sulankstymas
Užsidėkite šias belaides ausines ir pajuskite tikrą komfortą. Mėgaukitės sodriu garsu su stipriais žemaisiais dažniais net klausydamiesi tyliai iki 65 valandų. Ausinės taip pat lengvai sulankstomos, kad nešiojantis užimtų mažiau vietos.
Lengvos ant ausų dedamos ausinės
Natūralus garsas. Dinam. žem. dažniai
Veikia iki 65 val.
Aiškūs skambučiai
Šios ausinės pritaikytos kasdieniam patogumui. Paminkštinta galvos juosta tokia lengva,kad jos praktiškai nejausite,o minkštus ausų gaubtelius galima pakreipti kampu,kad jie puikiai priglustų. Kiekvienas ausų gaubtelis paminkštintas „memory“ medžiaga,tad kuo ilgiau dėvite ausines,tuo labiau jos jums patinka.
40 mm garsiakalbiai skleidžia puikų garsą,o ant ausų dedamos ausinės pasižymi tinkama pasyvia triukšmo izoliacija. Jei jums patinka žemieji dažniai,įjunkite „Dynamic Bass“ funkciją „Philips“ ausinių programėlėje ir galėsite mėgautis visa mėgstamų melodijų galia,net klausydamiesi tyliai.
Šios belaidės ausinės veikia iki 65 val.,tad perklausysite daugybę grojaraščių. Jas visiškai įkrausite per 2 val. naudodami USB-C jungtį arba greitai įkrausite per 5 min. ir galios pakaks dar 3 valandoms muzikos.
5.0
iš 5
2
Atsiliepimai
Kubix2137
26/08/2026
Polska
Super słuchawki polecam
Słuchawki super do pociągu idealne kupiłem w media expert z kodem rabatowym za zniszczony sprzęt zapłaciłem tylko 1 grosz słuchawki były ciche ale wystarczyło wejście do aplikacji Philips Headphones i zwiększyc parametry słuchawki dobrze tłumią jeśli chcesz używać ich w rozmowie z inną osobą to nie polecam puścisz muzykę film cicho i nie będziesz słyszał drugiej osoby ponieważ tak dobrze wyciszają
Argumentai už
Głośnie jak się zmieni ustawienie ,mają ochronę słuchu , dobrze wyciszają
Argumentai prieš
Brak
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 series TAH5209BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Naudojimo data 2026-08-18
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 series TAH5209BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Naudojimo data 2026-08-18
FabianNol
12/04/2026
Polska
Dynamiczny bas
polecam ten model słuchawek bo są bardzo fajne Także polecam firmę Philips
Argumentai už
Mają dynamiczny bas i ładny wygląd aplikacji i ogólnie podoba mi się ta kolorystyka biały
Argumentai prieš
Nic po prostu ludzie narzekają a ja nie słucham się ludzi
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 series TAH5209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Naudojimo data 2026-03-12
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 series TAH5209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Naudojimo data 2026-03-12