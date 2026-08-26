GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Pirminis paveikslėlis
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Pagrindinė naudojama nuotrauka
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Gaminio su priedu nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Pirminis paveikslėlis
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Pagrindinė naudojama nuotrauka
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Gaminio su priedu nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka

5000 seriesAnt ausų dedamos belaidės ausinės

TAH5209BK/00

5

| (2) Atsiliepimai

Gali būti

Balta
Balta
Juoda
Juoda

Neįtikėtinas komfortas, puikus garsas, kompaktiškas sulankstymas

Užsidėkite šias belaides ausines ir pajuskite tikrą komfortą. Mėgaukitės sodriu garsu su stipriais žemaisiais dažniais net klausydamiesi tyliai iki 65 valandų. Ausinės taip pat lengvai sulankstomos, kad nešiojantis užimtų mažiau vietos.

Peržiūrėti visas naudas

Neįtikėtinas komfortas, puikus garsas, kompaktiškas sulankstymas

  • Lengvos ant ausų dedamos ausinės

  • Natūralus garsas. Dinam. žem. dažniai

  • Veikia iki 65 val.

  • Aiškūs skambučiai

Tokios lengvos ir patogios,kad galima dėvėti valandų valandas

Tokios lengvos ir patogios,kad galima dėvėti valandų valandas

Šios ausinės pritaikytos kasdieniam patogumui. Paminkštinta galvos juosta tokia lengva,kad jos praktiškai nejausite,o minkštus ausų gaubtelius galima pakreipti kampu,kad jie puikiai priglustų. Kiekvienas ausų gaubtelis paminkštintas „memory“ medžiaga,tad kuo ilgiau dėvite ausines,tuo labiau jos jums patinka.

Puikus garsas net klausantis tyliai su „Dynamic Bass“

Puikus garsas net klausantis tyliai su „Dynamic Bass“

40 mm garsiakalbiai skleidžia puikų garsą,o ant ausų dedamos ausinės pasižymi tinkama pasyvia triukšmo izoliacija. Jei jums patinka žemieji dažniai,įjunkite „Dynamic Bass“ funkciją „Philips“ ausinių programėlėje ir galėsite mėgautis visa mėgstamų melodijų galia,net klausydamiesi tyliai.

Iki 65 val. grojimo trukmės greitai įkrovus

Iki 65 val. grojimo trukmės greitai įkrovus

Šios belaidės ausinės veikia iki 65 val.,tad perklausysite daugybę grojaraščių. Jas visiškai įkrausite per 2 val. naudodami USB-C jungtį arba greitai įkrausite per 5 min. ir galios pakaks dar 3 valandoms muzikos.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

5.0

iš 5

2

Atsiliepimai

4
3
2
1

26/08/2026

Polska

Polska

Super słuchawki polecam

Słuchawki super do pociągu idealne kupiłem w media expert z kodem rabatowym za zniszczony sprzęt zapłaciłem tylko 1 grosz słuchawki były ciche ale wystarczyło wejście do aplikacji Philips Headphones i zwiększyc parametry słuchawki dobrze tłumią jeśli chcesz używać ich w rozmowie z inną osobą to nie polecam puścisz muzykę film cicho i nie będziesz słyszał drugiej osoby ponieważ tak dobrze wyciszają

Argumentai už

Głośnie jak się zmieni ustawienie ,mają ochronę słuchu , dobrze wyciszają

Argumentai prieš

Brak

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 series TAH5209BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Naudojimo data 2026-08-18

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 series TAH5209BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Naudojimo data 2026-08-18

12/04/2026

Polska

Polska

Dynamiczny bas

polecam ten model słuchawek bo są bardzo fajne Także polecam firmę Philips

Argumentai už

Mają dynamiczny bas i ładny wygląd aplikacji i ogólnie podoba mi się ta kolorystyka biały

Argumentai prieš

Nic po prostu ludzie narzekają a ja nie słucham się ludzi

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 series TAH5209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Naudojimo data 2026-03-12

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 series TAH5209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Naudojimo data 2026-03-12

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.