TAH6000BK/00
Mėgaukitės komfortu
Išlikite susikaupę su ant ausų dedamomis ausinėmis, turinčiomis adaptyvų triukšmo slopinimą ir sukurtomis ilgam bei patogiam naudojimui. Naudokite jas belaidžiu būdu, kad galėtumėte mėgautis šiltu, natūraliu garsu keliaudami arba prijunkite kabelį ir mėgaukitės aukštos raiškos garso kokybe.Peržiūrėti visus privalumus
Specialiai suderinti 40 mm garsiakalbiai ir „Dynamic Bass“ technologija užtikrina puikų garsą su sodriais, giliais žemais dažniais net ir esant mažam garsumui. Norėdami mėgautis aukštos raiškos garsu, galite klausytis laidiniu būdu per 3,5 mm garso kabelį (pridėtas) arba per USB-C.
Adaptyvus triukšmo slopinimas greitai reaguoja į jūsų aplinką ir slopina išorinį triukšmą, įskaitant vėją, realiuoju laiku. Jei norite girdėti, kas vyksta netoliese, aplinkos garsų režimas leis išoriniams garsams vėl jus pasiekti. Greitas aplinkos garsų režimas sustiprina balsus, todėl galite palaikyti pokalbį nenusiėmę ausinių.
Minkštos PU odos ausinės ir minkšta reguliuojama galvos juosta užtikrina ypač patogų dizainą. Norėdami užtikrinti geriausią akustinį izoliavimą ir komfortą, galite pakeisti atminties putų ausų pagalvėles, jei jos susidėvės. Taip pat galite pakeisti ausinių įkraunamą ličio jonų akumuliatorių, kai jis pasieks savo naudojimo pabaigą.
Suderinamumas su naujausiais „Bluetooth® 6.0“ prietaisais leidžia transliuoti be erzinančių garso pertrūkių, be to, vienu metu galima prisijungti prie dviejų įrenginių. Taip pat palaikoma „Android Fast Pair“ ir „Microsoft Swift Pair“.
Išjungus triukšmo slopinimą, vienu įkrovimu galite klausytis muzikos iki 80 valandų, o įjungus triukšmo slopinimą – iki 50 valandų. Norėdami greitai įkrauti akumuliatorių, įkraukite jį vos 5 minutes ir galėsite klausytis muzikos papildomas 4 valandas.
Šios ausinės turi penkis mikrofonus, o du iš jų kartu su dirbtinio intelekto triukšmo mažinimo algoritmu užtikrina ypač aiškius skambučius. Net jei esate judrioje miesto gatvėje labai vėjuotą dieną, jūsų balsas bus aiškiai girdimas, o pašnekovas nebus blaškomas aplink jus sklindančio triukšmo.
Jaučiate, kad muzikai kažko trūksta? Mūsų papildomoje programėlėje veikia EQ – intuityvus ekvalaizeris, leidžiantis reguliuoti garsą ir pirštais keisti įvairias EQ nuostatas. Programėle taip pat galite reguliuoti garso slopinimą, įjungti „Dynamic Bass“, valdyti prijungtus įrenginius, atnaujinti programinę aparatinę įrangą ir kt.
Šių ausinių specialūs garsiakalbiai suderinti pagal „Philips“ garso charakteristiką, todėl girdimas šiltas, natūralus garsas ir gilūs žemieji dažniai. Kad ir ko klausytumėtės, garsas jums patiks.
Savo gaminiams naudojame po vartojimo perdirbtą plastiką, o pakuotės gaminamos iš FSC sertifikuoto perdirbto kartono; įdėklai spausdinami ant perdirbto popieriaus.
