    Išlikite susikaupę su ant ausų dedamomis ausinėmis, turinčiomis adaptyvų triukšmo slopinimą ir sukurtomis ilgam bei patogiam naudojimui. Naudokite jas belaidžiu būdu, kad galėtumėte mėgautis šiltu, natūraliu garsu keliaudami arba prijunkite kabelį ir mėgaukitės aukštos raiškos garso kokybe.

    Gali būti:

    Ant ausų dedamos belaidės ausinės

    Mėgaukitės komfortu

    • Natūralus garsas. Dinam. žem. dažniai
    • Patogiai dedamos ant ausų
    • Adaptyvus triukšmo slopinimas
    • Veikia iki 80 val.

    Puikus garsas net ir esant mažam garsumui. Klausykitės belaidžiu arba laidiniu būdu

    Specialiai suderinti 40 mm garsiakalbiai ir „Dynamic Bass“ technologija užtikrina puikų garsą su sodriais, giliais žemais dažniais net ir esant mažam garsumui. Norėdami mėgautis aukštos raiškos garsu, galite klausytis laidiniu būdu per 3,5 mm garso kabelį (pridėtas) arba per USB-C.

    Pasinerkite su adaptyviu triukšmo slopinimu

    Adaptyvus triukšmo slopinimas greitai reaguoja į jūsų aplinką ir slopina išorinį triukšmą, įskaitant vėją, realiuoju laiku. Jei norite girdėti, kas vyksta netoliese, aplinkos garsų režimas leis išoriniams garsams vėl jus pasiekti. Greitas aplinkos garsų režimas sustiprina balsus, todėl galite palaikyti pokalbį nenusiėmę ausinių.

    Patogus dizainas ir keičiamos detalės, užtikrinančios ilgametį naudojimą

    Minkštos PU odos ausinės ir minkšta reguliuojama galvos juosta užtikrina ypač patogų dizainą. Norėdami užtikrinti geriausią akustinį izoliavimą ir komfortą, galite pakeisti atminties putų ausų pagalvėles, jei jos susidėvės. Taip pat galite pakeisti ausinių įkraunamą ličio jonų akumuliatorių, kai jis pasieks savo naudojimo pabaigą.

    Stabilus „Bluetooth®“ kelių taškų ryšys ir paprastas susiejimas

    Suderinamumas su naujausiais „Bluetooth® 6.0“ prietaisais leidžia transliuoti be erzinančių garso pertrūkių, be to, vienu metu galima prisijungti prie dviejų įrenginių. Taip pat palaikoma „Android Fast Pair“ ir „Microsoft Swift Pair“.

    Veikia iki 80 val. (50 val. įjungus triukšmo slopinimą)

    Išjungus triukšmo slopinimą, vienu įkrovimu galite klausytis muzikos iki 80 valandų, o įjungus triukšmo slopinimą – iki 50 valandų. Norėdami greitai įkrauti akumuliatorių, įkraukite jį vos 5 minutes ir galėsite klausytis muzikos papildomas 4 valandas.

    5 mikrofonų technologija. Aiškesni skambučiai net ir triukšmingose vietose

    Šios ausinės turi penkis mikrofonus, o du iš jų kartu su dirbtinio intelekto triukšmo mažinimo algoritmu užtikrina ypač aiškius skambučius. Net jei esate judrioje miesto gatvėje labai vėjuotą dieną, jūsų balsas bus aiškiai girdimas, o pašnekovas nebus blaškomas aplink jus sklindančio triukšmo.

    „Philips“ ausinių programa. Individualiai pritaikykite patirtį

    Jaučiate, kad muzikai kažko trūksta? Mūsų papildomoje programėlėje veikia EQ – intuityvus ekvalaizeris, leidžiantis reguliuoti garsą ir pirštais keisti įvairias EQ nuostatas. Programėle taip pat galite reguliuoti garso slopinimą, įjungti „Dynamic Bass“, valdyti prijungtus įrenginius, atnaujinti programinę aparatinę įrangą ir kt.

    Šiltas, natūralus garsas. „Philips“ garsas

    Šių ausinių specialūs garsiakalbiai suderinti pagal „Philips“ garso charakteristiką, todėl girdimas šiltas, natūralus garsas ir gilūs žemieji dažniai. Kad ir ko klausytumėtės, garsas jums patiks.

    GRS sertifikuotas perdirbtas plastikas. Tvarios pakuotės

    Savo gaminiams naudojame po vartojimo perdirbtą plastiką, o pakuotės gaminamos iš FSC sertifikuoto perdirbto kartono; įdėklai spausdinami ant perdirbto popieriaus.

    Techninės savybės

    • Garsas

      Akustinė sistema
      Uždara
      Dažnių diapazonas
      20–40 000 Hz
      Pilnutinė varža
      16 omų
      Jautrumas
      108 ± 3 dB (1 kHz, 1 mW)
      Garsiakalbio skersmuo
      40  mm
      Didžiausia įvesties galia
      30  mW
      Garsiakalbio tipas
      Dinaminis

    • Prijungimo galimybė

      „Bluetooth“ versija
      6,0
      „Bluetooth“ profiliai
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Maksimalus diapazonas
      Iki 10  m
      Daugiataškis ryšys
      Taip
      Palaikomas kodekas
      SBC
      Ausinių lizdas
      3.5  mm

    • Išorinė kartoninė dėžutė

      Ilgis
      22.40  cm
      Vartotojams skirtų pakuočių skaičius
      3
      Plotis
      22.00  cm
      Bendras svoris
      1.65  kg
      Aukštis
      25.50  cm
      GTIN
      1 48 95229 17698 7
      Grynasis svoris
      0.81  kg
      Pakuotės svoris
      0.84  kg

    • Patogumas

      „Philips“ ausinių programėlės palaikymas
      Taip
      „Google Fast Pair“
      Taip
      Galimi programinės aparatinės įrangos atnaujinimai
      Taip
      Valdiklių tipas
      Mygtukas
      Microsoft Swift Pair
      Taip

    • Maitinimas

      Maitinimo elementų skaičius
      1 vnt.
      Įkrovimo laikas
      2  val.
      Muzikos leidimo trukmė (ANC įjungta)
      50  val.
      Muzikos leidimo trukmė (ANC išjungta)
      80  val.
      Greitojo įkrovimo trukmė
      15 mins for 4 hrs
      Baterijos svoris (iš viso)
      14.8  g
      Baterijos talpa (ausinės)
      720  mAh
      Akumuliatoriaus tipas (ausinės)
      Ličio polimerų (integruota)

    • Pakuotės matmenys

      Aukštis
      25  cm
      Pakuotės tipas
      Kartoninė dėžutė
      Išdėstymo tipas
      Pakabinti
      Plotis
      21.2  cm
      Gylis
      6.9  cm
      Pridedamų gaminių skaičius
      1
      EAN
      48 95229 17698 0
      Bendras svoris
      0.500  kg
      Grynasis svoris
      0.270  kg
      Pakuotės svoris
      0.230  kg

    • Gaminio matmenys

      Aukštis
      19.20  cm
      Plotis
      16.60  cm
      Gylis
      8.20  cm
      Svoris
      0.024  kg

    • Priedai

      Trumpa instrukcija
      Taip

    • Konstrukcija

      Spalva
      Balta
      Dėvėjimo stilius
      Ausinės
      Sulankstomas dizainas
      Lygus
      Tvirtinimo ant ausies medžiaga
      Sintetinė oda
      Įdedama į ausis
      Ausis uždengiančios
      Ausų gaubtelių tipas
      Uždara nugarėlė

    • Telekomunikacijos

      Skambučiams skirtas mikrofonas
      2 mics

    • UPC

      UPC
      8 40063 20788 2

    • ANC funkcijos

      ANC technologija
      Hibridinis, „ANC Pro“
      Aplinkos garsų režimas
      Taip
      Adaptyvus ANC
      Taip
      ANC skirtas mikrofonas
      4 mikrofonai
      ANC (Aktyvus triukšmo pašalinimas)
      Taip

    • Pagalbinė balso programa

      Suderinama su pagalbine balso programa
      • „Apple Siri“
      • „Google Assistant“
      Pagalbinės balso programos aktyvinimas
      Paspauskite daugiafunkcį mygtuką
      Pagalbinės balso programos palaikymas
      Taip

    • Pastovumas

      Plastikinis korpusas
      sudėtyje yra 52 % GRS sertifikuoto perdirbto polikarbonato TE-00132492

