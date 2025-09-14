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Itin saugu, itin smagu!
Leiskite vaikams mėgautis muzika su šiomis spalvingomis laidinėmis ausinėmis! Jos lengvos, patvarios, o jų garsumas ribojamas, kad klausytis būtų saugu. Atėjo draugų? Garso bendrinimo funkcija leidžia vaikams sujungti savo ausines su draugo ausinėmis ir klausytis kartu.
Laidinės ant ausų dedamos ausinės
Garsumas ribojamas iki 85 dB
Pritaikomos. Garso bendrinimas
Patvarios ir sulankstomos
Šios ausinės specialiai sukurtos taip, kad būtų saugios jaunoms ausims, todėl jų garsumas ribojamas iki 85 dB*. Muzika, animaciniai filmukai, filmai, mokomieji vaizdo įrašai – kad ir ką vaikai mėgtų, galite būti ramūs, žinodami, kad jie nesiklausys per garsiai.
Mažesni ausų kaušeliai su minkštomis pagalvėlėmis užtikrina, kad šios lengvos ausinės būtų patogios vaikams. Paminkštintas lankelis lengvai reguliuojamas, kad ausinės puikiai priglustų, o jo gale esantys taškai padeda vaikams suprasti, kuria puse užsidėti ausines.
Dėl įvairiaspalvio dizaino ausinės išsiskiria pačiais geriausiais būdais, o vaikai gali jas individualizuoti savo meno kūriniais! Tiesiog pakelkite skaidrų ausinės kaušelio langelį, įdėkite jų piešinius ar paveikslėlius ir vėl užspauskite langelį.
4.8
iš 5
5
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
missy1986
14/09/2025
Polska
Świetne słuchawki
Te słuchawki zostały zaprojektowane pod dzieci. Są lekkie, wytrzymałe jak na dziecięce dłonie :) Poza tym mają limit głośności co było dla mnie priorytetem w doborze tego sprzętu. Dźwięk jest miły, ciepły. Mają fajny kolor i do tego są wytworzone z materiału pochodzącego z recyklingu. Polecam.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2024-08-14
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2024-08-14
blacksheep89
12/09/2025
Polska
Jestem na tak !
Słuchawki prezentują się solidnie i estetycznie – kolor turkusowy nadaje im nowoczesny wygląd, który szczególnie przypadnie do gustu dzieciom i młodzieży. Jakość wykonania stoi na dobrym poziomie, konstrukcja jest lekka, a nauszniki wygodne, co pozwala korzystać z nich przez dłuższy czas bez dyskomfortu. Dźwięk jest czysty, z wyraźnymi tonami średnimi i wysokimi, bas jest obecny, ale niezbyt mocny – dzięki temu słuchawki dobrze sprawdzają się przy muzyce, audiobookach czy grach. Ważnym atutem jest funkcja ograniczenia głośności (85 dB), co chroni słuch najmłodszych użytkowników. Model jest łatwy w obsłudze, posiada odłączany przewód i możliwość składania, co ułatwia przechowywanie i transport. Dodatkowym plusem jest kompatybilność z popularnymi urządzeniami – smartfonami, tabletami czy laptopami.
Argumentai už
wyglad, dzwiek
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2025-08-12
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2025-08-12
Ola121
12/09/2025
Polska
Warto kupić
Moja córka jest zachwycona jakością dźwięku i wygoda noszenia klienta cena . Bardzo polecam ten produkt .
Argumentai už
Super cena i jakość dźwięku wygoda
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2025-08-11
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2025-08-11
Garsumas ribojamas iki 85 dB pagal saugaus klausymosi standartus EN 50332.