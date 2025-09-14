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  • Itin saugu, itin smagu!
  • Itin saugu, itin smagu!
  • Itin saugu, itin smagu!
  • Itin saugu, itin smagu!
  • Itin saugu, itin smagu!
  • Itin saugu, itin smagu!
  • Itin saugu, itin smagu!
  • Itin saugu, itin smagu!
  • Itin saugu, itin smagu!
  • Itin saugu, itin smagu!
  • Itin saugu, itin smagu!
  • Itin saugu, itin smagu!
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  • Itin saugu, itin smagu!
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  • Itin saugu, itin smagu!
  • Itin saugu, itin smagu!
  • Itin saugu, itin smagu!

Vaikiškos ant ausų dedamos ausinės

TAK2000MP/00

4.8

| (5) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Gali būti

Blue
Blue
Krištolinė žydra
Krištolinė žydra
Pink
Pink
Purpurinė violetinė
Purpurinė violetinė

Itin saugu, itin smagu!

Leiskite vaikams mėgautis muzika su šiomis spalvingomis laidinėmis ausinėmis! Jos lengvos, patvarios, o jų garsumas ribojamas, kad klausytis būtų saugu. Atėjo draugų? Garso bendrinimo funkcija leidžia vaikams sujungti savo ausines su draugo ausinėmis ir klausytis kartu.

Peržiūrėti visas naudas

Itin saugu, itin smagu!

  • Laidinės ant ausų dedamos ausinės

  • Garsumas ribojamas iki 85 dB

  • Pritaikomos. Garso bendrinimas

  • Patvarios ir sulankstomos

Visada saugios, visada smagios. Garsumas ribojamas iki 85 dB*

Visada saugios, visada smagios. Garsumas ribojamas iki 85 dB*

Šios ausinės specialiai sukurtos taip, kad būtų saugios jaunoms ausims, todėl jų garsumas ribojamas iki 85 dB*. Muzika, animaciniai filmukai, filmai, mokomieji vaizdo įrašai – kad ir ką vaikai mėgtų, galite būti ramūs, žinodami, kad jie nesiklausys per garsiai.

Patogios vaikams ir lengvai naudojamos

Patogios vaikams ir lengvai naudojamos

Mažesni ausų kaušeliai su minkštomis pagalvėlėmis užtikrina, kad šios lengvos ausinės būtų patogios vaikams. Paminkštintas lankelis lengvai reguliuojamas, kad ausinės puikiai priglustų, o jo gale esantys taškai padeda vaikams suprasti, kuria puse užsidėti ausines.

Spalvingas dizainas su individualizuojamais ausinių kaušeliais

Spalvingas dizainas su individualizuojamais ausinių kaušeliais

Dėl įvairiaspalvio dizaino ausinės išsiskiria pačiais geriausiais būdais, o vaikai gali jas individualizuoti savo meno kūriniais! Tiesiog pakelkite skaidrų ausinės kaušelio langelį, įdėkite jų piešinius ar paveikslėlius ir vėl užspauskite langelį.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

5

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

14/09/2025

Polska

Polska

Świetne słuchawki

Te słuchawki zostały zaprojektowane pod dzieci. Są lekkie, wytrzymałe jak na dziecięce dłonie :) Poza tym mają limit głośności co było dla mnie priorytetem w doborze tego sprzętu. Dźwięk jest miły, ciepły. Mają fajny kolor i do tego są wytworzone z materiału pochodzącego z recyklingu. Polecam.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2024-08-14

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2024-08-14

12/09/2025

Polska

Polska

Jestem na tak !

Słuchawki prezentują się solidnie i estetycznie – kolor turkusowy nadaje im nowoczesny wygląd, który szczególnie przypadnie do gustu dzieciom i młodzieży. Jakość wykonania stoi na dobrym poziomie, konstrukcja jest lekka, a nauszniki wygodne, co pozwala korzystać z nich przez dłuższy czas bez dyskomfortu. Dźwięk jest czysty, z wyraźnymi tonami średnimi i wysokimi, bas jest obecny, ale niezbyt mocny – dzięki temu słuchawki dobrze sprawdzają się przy muzyce, audiobookach czy grach. Ważnym atutem jest funkcja ograniczenia głośności (85 dB), co chroni słuch najmłodszych użytkowników. Model jest łatwy w obsłudze, posiada odłączany przewód i możliwość składania, co ułatwia przechowywanie i transport. Dodatkowym plusem jest kompatybilność z popularnymi urządzeniami – smartfonami, tabletami czy laptopami.

Argumentai už

wyglad, dzwiek

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2025-08-12

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2025-08-12

12/09/2025

Polska

Polska

Warto kupić

Moja córka jest zachwycona jakością dźwięku i wygoda noszenia klienta cena . Bardzo polecam ten produkt .

Argumentai už

Super cena i jakość dźwięku wygoda

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2025-08-11

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2025-08-11

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Atsakomybės apribojimai

  1. Garsumas ribojamas iki 85 dB pagal saugaus klausymosi standartus EN 50332.