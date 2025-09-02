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  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
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  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Gaminio su priedu nuotrauka
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Vaikiškos belaidės ant ausų dedamos ausinės

TAK4200MP/00

4

| (5) Atsiliepimai | 80% Rekomenduoja šį gaminį

2 Apdovanojimai

Gali būti

Purpurinė violetinė
Purpurinė violetinė
Mėlyna
Mėlyna
Rožinė
Rožinė

Saugios, smagios ir tinkamos kelionėms

Spalvingos LED lemputės ant ausinių kaušelių ir smagi belaidžio garso bendrinimo funkcija užtikrina, kad šios ausinės patiks vaikams. Jų garsumas ribojamas, kad būtų apsaugotos jaunos ausys, o specialus kelionės režimas leidžia vaikams saugiai klausytis ir triukšmingesnėje aplinkoje.

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Saugios, smagios ir tinkamos kelionėms

  • Belaidės ant ausų dedamos ausinės

  • Garsumas ribojamas iki 85 dB

  • LED lemputės. Garso bendrinimas

  • Patvarios ir sulankstomos

Visada saugu, visada smagu. Garsumo ribos namams ir kelionėms*

Visada saugu, visada smagu. Garsumo ribos namams ir kelionėms*

Šios ausinės specialiai sukurtos taip, kad būtų itin saugios jaunoms ausims: klausantis namuose ar mokantis garsumas ribojamas iki 75 dB. Klausantis triukšmingesnėje aplinkoje už namų ribų, tėvai gali naudoti programėlę „Philips Headphones“ ir nustatyti kelionės režimo 85 dB garsumo ribą.*

Patogios vaikams ir lengvai naudojamos

Patogios vaikams ir lengvai naudojamos

Dideli apvalūs valdymo mygtukai ausinių kaušelių apačioje leidžia vaikams lengvai naudotis šiomis ausinėmis, o mažesni kaušeliai su minkštomis pagalvėlėmis užtikrina patogumą. Paminkštintą galvos lankelį lengva reguliuoti, kad ausinės puikiai priglustų, o galinėje jo dalyje esantys taškeliai padeda vaikams suprasti, kaip teisingai užsidėti ausines.

Spalvingas dizainas su LED lemputėmis

Spalvingas dizainas su LED lemputėmis

Spalvotos LED lemputės ausinių kaušeliuose ir įvairiaspalvis šių ausinių dizainas leidžia joms patraukliai išsiskirti. Galima nustatyti, kad LED lemputės šviestų skirtingomis spalvomis – puikus pasirinkimas vaikams, norintiems išreikšti savo stilių.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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4.0

iš 5

5

Atsiliepimai

80%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2

02/09/2025

Polska

Polska

Słuchawki

Słuchawki są piękne z wyglądu, dzieciaki mega zadowolone, jakość dobra, nie ma szumów, długo wytrzymują, jeśli chodzi o produkt przeznaczony dla dzieci to uważam ze sa super

Argumentai už

dzwiek i design

Argumentai prieš

nie ma

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Naudojimo data 2025-08-02

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Naudojimo data 2025-08-02

21/08/2025

Polska

Polska

Dobre pierwsze bezpieczne dla słuchu sluchawki

Kupiłem je dla siostrzenicy i uważam, że jeśli zależy wam na ochronie słuchu dzieci, to naprawdę warto. Maksymalna głośność jest dobrze ograniczona, więc nie ma ryzyka uszkodzenia słuchu, a jednocześnie nie grają zbyt cicho. Wykonanie w porządku, a wygląd to już kwestia indywidualnych upodobań. Moim zdaniem produkt warty zakupu, działa bez problemów, nie ma kłopotów z zasięgiem czy łącznością. Ogólnie solidny sprzęt w rozsądnej cenie

Argumentai už

Ograniczenie głośności, jakość wykonania, dźwięk

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Naudojimo data 2025-07-21

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Naudojimo data 2025-07-21

15/08/2025

Polska

Polska

Porządne słuchawki dla dzieci

Słuchawki wykonane są z całkiem niezłego plastiku, nie uciskają mocno głowy. Nauszniki również są dość miękkie. Ku zaskoczeniu, dźwięk ma całkiem dobrą jakość jak na słuchawki dziecięce, co naprawdę dziwi. A mamy z czym porównać – w domu słuchamy serii Sony MX przez wzmacniacz Denon, a także mamy studyjne słuchawki Focal. Porównywaliśmy je również ze zwykłymi słuchawkami od Apple. Nie było żadnych problemów z podłączeniem ani z aplikacją – wszystko jest intuicyjne. Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne. Ogólnie rzecz biorąc, to całkiem dobre słuchawki. Porządne słuchawki dla dzieci. Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent. Słuchawki spodobały się mojej 8-letniej córce – to jej pierwsze słuchawki i jest zachwycona zakupem.

Argumentai už

Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent.

Argumentai prieš

Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Naudojimo data 2025-07-15

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Naudojimo data 2025-07-15

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  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • 10% nuolaida pirmam užsakymui
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Įprastu režimu garsumas ribojamas iki 75 dB, o kelionės režimu – iki 85 dB, laikantis saugaus klausymosi standartų EN 50332.