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Saugios, smagios ir tinkamos kelionėms
Spalvingos LED lemputės ant ausinių kaušelių ir smagi belaidžio garso bendrinimo funkcija užtikrina, kad šios ausinės patiks vaikams. Jų garsumas ribojamas, kad būtų apsaugotos jaunos ausys, o specialus kelionės režimas leidžia vaikams saugiai klausytis ir triukšmingesnėje aplinkoje.
Belaidės ant ausų dedamos ausinės
Garsumas ribojamas iki 85 dB
LED lemputės. Garso bendrinimas
Patvarios ir sulankstomos
Šios ausinės specialiai sukurtos taip, kad būtų itin saugios jaunoms ausims: klausantis namuose ar mokantis garsumas ribojamas iki 75 dB. Klausantis triukšmingesnėje aplinkoje už namų ribų, tėvai gali naudoti programėlę „Philips Headphones“ ir nustatyti kelionės režimo 85 dB garsumo ribą.*
Dideli apvalūs valdymo mygtukai ausinių kaušelių apačioje leidžia vaikams lengvai naudotis šiomis ausinėmis, o mažesni kaušeliai su minkštomis pagalvėlėmis užtikrina patogumą. Paminkštintą galvos lankelį lengva reguliuoti, kad ausinės puikiai priglustų, o galinėje jo dalyje esantys taškeliai padeda vaikams suprasti, kaip teisingai užsidėti ausines.
Spalvotos LED lemputės ausinių kaušeliuose ir įvairiaspalvis šių ausinių dizainas leidžia joms patraukliai išsiskirti. Galima nustatyti, kad LED lemputės šviestų skirtingomis spalvomis – puikus pasirinkimas vaikams, norintiems išreikšti savo stilių.
Apdovanojimai
4.0
iš 5
5
Atsiliepimai
80%
Rekomenduoja šį gaminį
andzis
02/09/2025
Polska
Słuchawki
Słuchawki są piękne z wyglądu, dzieciaki mega zadowolone, jakość dobra, nie ma szumów, długo wytrzymują, jeśli chodzi o produkt przeznaczony dla dzieci to uważam ze sa super
Argumentai už
dzwiek i design
Argumentai prieš
nie ma
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Naudojimo data 2025-08-02
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Naudojimo data 2025-08-02
D3x69
21/08/2025
Polska
Dobre pierwsze bezpieczne dla słuchu sluchawki
Kupiłem je dla siostrzenicy i uważam, że jeśli zależy wam na ochronie słuchu dzieci, to naprawdę warto. Maksymalna głośność jest dobrze ograniczona, więc nie ma ryzyka uszkodzenia słuchu, a jednocześnie nie grają zbyt cicho. Wykonanie w porządku, a wygląd to już kwestia indywidualnych upodobań. Moim zdaniem produkt warty zakupu, działa bez problemów, nie ma kłopotów z zasięgiem czy łącznością. Ogólnie solidny sprzęt w rozsądnej cenie
Argumentai už
Ograniczenie głośności, jakość wykonania, dźwięk
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Naudojimo data 2025-07-21
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Naudojimo data 2025-07-21
HannaKruk
15/08/2025
Polska
Porządne słuchawki dla dzieci
Słuchawki wykonane są z całkiem niezłego plastiku, nie uciskają mocno głowy. Nauszniki również są dość miękkie. Ku zaskoczeniu, dźwięk ma całkiem dobrą jakość jak na słuchawki dziecięce, co naprawdę dziwi. A mamy z czym porównać – w domu słuchamy serii Sony MX przez wzmacniacz Denon, a także mamy studyjne słuchawki Focal. Porównywaliśmy je również ze zwykłymi słuchawkami od Apple. Nie było żadnych problemów z podłączeniem ani z aplikacją – wszystko jest intuicyjne. Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne. Ogólnie rzecz biorąc, to całkiem dobre słuchawki. Porządne słuchawki dla dzieci. Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent. Słuchawki spodobały się mojej 8-letniej córce – to jej pierwsze słuchawki i jest zachwycona zakupem.
Argumentai už
Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent.
Argumentai prieš
Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Naudojimo data 2025-07-15
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Naudojimo data 2025-07-15
Įprastu režimu garsumas ribojamas iki 75 dB, o kelionės režimu – iki 85 dB, laikantis saugaus klausymosi standartų EN 50332.