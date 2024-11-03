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  • Pirminis paveikslėlis
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
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  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
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Vaikiškos ausų neuždengiančios belaidės ausinės

TAK4607PP/00

5

| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Gali būti

Pilka
Pilka
Purpurinė
Purpurinė
Žalia
Žalia

Puikiai tinka žaidimams

Su šiomis ausų neuždengiančiomis belaidėmis ausinėmis vaikai girdės viską. Apribokite grojimo laiką ir garsumą naudodami „Philips“ programėlę. Šios ausinės pasižymi saugiu, gerai besilaikančiu dizainu ir reguliuojamu lankeliu, kurį galima reguliuoti vaikui augant ir kuris nenukris žaidžiant!

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Puikiai tinka žaidimams

  • Ausų neuždengiančios belaidės ausinės

  • Kaulų laidumas

  • Per programą veikiantys tėvų valdikliai

  • IPX5 apsauga nuo vandens

Patogi, ausų neuždengianti konstrukcija

Patogi, ausų neuždengianti konstrukcija

Vaikai visada juda! Šių lengvų ausinių ausų gaubteliai atsiremia šalia ausų, todėl tiek vaikams žaidžiant, tiek mokantis internetu ar klausantis melodijų ausinės laikysis tvirtai ir patogiai.

Neuždengtų ausų dizainas, kad girdėtumėte viską aplinkui

Neuždengtų ausų dizainas, kad girdėtumėte viską aplinkui

Šios ausinės veikia su kaulų laidumo technologija, kad vaikai girdėtų muziką, pamokas ar žaidimus. Ausinių gaubteliai atsiremia šalia ausų, todėl vaikai girdės viską, kad vyksta aplink.

Tėvai gali apriboti garsumą ir žaidimo laiką naudodami „Philips“ programėle

Tėvai gali apriboti garsumą ir žaidimo laiką naudodami „Philips“ programėle

Lengvai apribokite garsumą ir žaidimo laiką „Philips“ programėlėje. Ausinių garsumas decibelais apribotas iki 85 dB, tačiau esant jautriai klausai riba gali būti sumažinta. Nustatykite žaidimo laiką dienai ar savaitei, o garsinis raginimas primins vaikams, kad laikas baigėsi!

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

03/11/2024

Slovensko

Slovensko

Super

Páči sa mi.Deti spokojné.Máme doma tri roky.Odporúčam

Argumentai už

super pre dieťa

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAK4607PP Otvorené bezdrôtové detské slúchadlá

Naudojimo data 2023-11-03

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAK4607PP Otvorené bezdrôtové detské slúchadlá

Naudojimo data 2023-11-03

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Atsakomybės apribojimai

  1. Baterijos tarnavimo laikas yra apytikslis ir gali skirtis priklausomai nuo naudojimo sąlygų.

  2. Garsumas ribojamas iki <85 dB pagal EN 50332 saugaus klausymosi standartus.