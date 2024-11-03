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TAK4607PP/00
Puikiai tinka žaidimams
Su šiomis ausų neuždengiančiomis belaidėmis ausinėmis vaikai girdės viską. Apribokite grojimo laiką ir garsumą naudodami „Philips“ programėlę. Šios ausinės pasižymi saugiu, gerai besilaikančiu dizainu ir reguliuojamu lankeliu, kurį galima reguliuoti vaikui augant ir kuris nenukris žaidžiant!
Ausų neuždengiančios belaidės ausinės
Kaulų laidumas
Per programą veikiantys tėvų valdikliai
IPX5 apsauga nuo vandens
Vaikai visada juda! Šių lengvų ausinių ausų gaubteliai atsiremia šalia ausų, todėl tiek vaikams žaidžiant, tiek mokantis internetu ar klausantis melodijų ausinės laikysis tvirtai ir patogiai.
Šios ausinės veikia su kaulų laidumo technologija, kad vaikai girdėtų muziką, pamokas ar žaidimus. Ausinių gaubteliai atsiremia šalia ausų, todėl vaikai girdės viską, kad vyksta aplink.
Lengvai apribokite garsumą ir žaidimo laiką „Philips“ programėlėje. Ausinių garsumas decibelais apribotas iki 85 dB, tačiau esant jautriai klausai riba gali būti sumažinta. Nustatykite žaidimo laiką dienai ar savaitei, o garsinis raginimas primins vaikams, kad laikas baigėsi!
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
jednorozec25
03/11/2024
Slovensko
Super
Páči sa mi.Deti spokojné.Máme doma tri roky.Odporúčam
Argumentai už
super pre dieťa
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAK4607PP Otvorené bezdrôtové detské slúchadlá
Naudojimo data 2023-11-03
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAK4607PP Otvorené bezdrôtové detské slúchadlá
Naudojimo data 2023-11-03
Baterijos tarnavimo laikas yra apytikslis ir gali skirtis priklausomai nuo naudojimo sąlygų.
Garsumas ribojamas iki <85 dB pagal EN 50332 saugaus klausymosi standartus.