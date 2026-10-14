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Nutraukta gamyba

Belaidis garsiakalbis

TAS4807B/00

1 apdovanojimas

Gali būti

Balta
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Juoda
Juoda

Pajudėkite! Mažas garsiakalbis – raiškus garsas.

Banglentės. Bėgimas. Šokiai. Boksas. Kad ir kas paskatintų jus judėti, šis vandeniui nelaidus garsiakalbis, pasižymintis madingu, dviejų spalvų dizainu, keliauja su jumis. Nepaisant kompaktiško dydžio, girdėsite raiškų garsą. Garsiakalbį lengva nešti paėmus už dirželio. Eime!

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Pajudėkite! Mažas garsiakalbis – raiškus garsas.

  • IP67 apsauga nuo dulkių / vandens

  • Raiškūs bosai

  • Integruotas mikrofonas skambučiams

  • Iki 12 valandų muzikos klausymosi

Mažas garsiakalbis. Raiškus garsas

Mažas garsiakalbis. Raiškus garsas

Pasiimkite mėgstamą muziką su savimi tiek į parką, tiek į stovyklavietes! Šis nešiojamasis garsiakalbis turi du pasyviuosius skleistuvus ir skleidžia aiškų garsą, trankius ir raiškius bosinius garsus. Norite pašėlti dar labiau? Susiekite du garsiakalbius ir pradėkite vakarėlį stereogarsu.

Veikia 12 valandų. Klausykitės nepertraukiamų melodijų

Veikia 12 valandų. Klausykitės nepertraukiamų melodijų

Pagarsinti muziką? Šis garsiakalbis gros tol, kol klausysitės. Visiškai įkrautas jis veikia iki 12 valandų. Ilgiau nei trunka treniruotė ar vakarėlis stovyklavietėje aplink laužą.

IP67 atsparumas dulkėms ir vandeniui. Paruošta šėlsmui*

IP67 atsparumas dulkėms ir vandeniui. Paruošta šėlsmui*

IP67 įvertinimas reiškia, kad galite neštis garsiakalbį visur – tiek į paplūdimį, tiek į baseiną. Paprasta nešti naudojant nuimamą dirželį, o „Bluetooth“ ryšys veikia iki 20 m spinduliu, tad nepraleisite nė vieno garso, net jei telefonas toli nuo garsiakalbio.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • TPV_PBTAWARD13 vaizdas

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Atsakomybės apribojimai

  1. IP67 įvertinimas reiškia, kad garsiakalbis yra atsparus dulkėms ir gali būti panardintas iki 30 minučių iki 1 m gylyje.