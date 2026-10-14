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TAS4807B/00
Pajudėkite! Mažas garsiakalbis – raiškus garsas.
Banglentės. Bėgimas. Šokiai. Boksas. Kad ir kas paskatintų jus judėti, šis vandeniui nelaidus garsiakalbis, pasižymintis madingu, dviejų spalvų dizainu, keliauja su jumis. Nepaisant kompaktiško dydžio, girdėsite raiškų garsą. Garsiakalbį lengva nešti paėmus už dirželio. Eime!
IP67 apsauga nuo dulkių / vandens
Raiškūs bosai
Integruotas mikrofonas skambučiams
Iki 12 valandų muzikos klausymosi
Pasiimkite mėgstamą muziką su savimi tiek į parką, tiek į stovyklavietes! Šis nešiojamasis garsiakalbis turi du pasyviuosius skleistuvus ir skleidžia aiškų garsą, trankius ir raiškius bosinius garsus. Norite pašėlti dar labiau? Susiekite du garsiakalbius ir pradėkite vakarėlį stereogarsu.
Pagarsinti muziką? Šis garsiakalbis gros tol, kol klausysitės. Visiškai įkrautas jis veikia iki 12 valandų. Ilgiau nei trunka treniruotė ar vakarėlis stovyklavietėje aplink laužą.
IP67 įvertinimas reiškia, kad galite neštis garsiakalbį visur – tiek į paplūdimį, tiek į baseiną. Paprasta nešti naudojant nuimamą dirželį, o „Bluetooth“ ryšys veikia iki 20 m spinduliu, tad nepraleisite nė vieno garso, net jei telefonas toli nuo garsiakalbio.
Apdovanojimai
Atsiliepimai
IP67 įvertinimas reiškia, kad garsiakalbis yra atsparus dulkėms ir gali būti panardintas iki 30 minučių iki 1 m gylyje.