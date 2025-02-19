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Nutraukta gamyba

Belaidis garsiakalbis

TAS7807B/00

5

| (2) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Gali būti

Balta
Balta
Juoda
Juoda

Klausykite garsiai! Galingas garsas kiekvienam nuotykiui.

Klausykitės melodijų, kurios skatina judėti! Šios kolonėlės skleidžiamo galingo, raiškaus garso klausykitės bet kur. Treniruojatės parke ar dalyvaujate vakarėlyje įrengdami stovyklą? Visada esate pasiruošę, nes kolonėlė veikia 24 val. ir turi nešti skirtą dirželį.

Peržiūrėti visas naudas

Klausykite garsiai! Galingas garsas kiekvienam nuotykiui.

  • IP67 apsauga nuo dulkių / vandens

  • Didelis garsas

  • Integruotas mikrofonas skambučiams

  • Iki 24 valandų muzikos klausymosi

Didelis garsas – madinga išvaizda

Didelis garsas – madinga išvaizda

Pasiimkite mėgstamą muziką su savimi tiek į parką, tiek į stovyklavietes! Du 70 mm žemųjų dažnių ir du aukštųjų dažnių garsiakalbiai skleidžia didelį, aiškų garsą. Be to, šis garsiakalbis puikiai atrodo. Norite pašėlti dar labiau? Susiekite du garsiakalbius ir pradėkite vakarėlį stereogarsu.

Veikia 24 valandų. Pratęskite vakarėlį

Veikia 24 valandų. Pratęskite vakarėlį

Pagarsinti muziką? Šis garsiakalbis gros tol, kol klausysitės. Visiškai įkrautas jis veikia iki 24 valandų, o naudodami išorinės baterijos funkciją įkrausite prijungtus prietaisus nesustabdę muzikos.

IP67 atsparumas dulkėms ir vandeniui. Paruošta šėlsmui*

IP67 atsparumas dulkėms ir vandeniui. Paruošta šėlsmui*

IP67 įvertinimas reiškia, kad galite neštis garsiakalbį visur – tiek į paplūdimį, tiek į baseiną. Paprasta nešti naudojant nuimamą dirželį, o „Bluetooth“ ryšys veikia iki 20 m spinduliu, tad nepraleisite nė vieno garso, net jei telefonas toli nuo garsiakalbio.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

2

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

19/02/2025

Polska

Polska

2x Philips

Jako, że posiadam 2 takie, coś mogę napisać o nich. Dźwięk faktycznie jest potężny, ale do ok. 60 % głośności. Powyżej bas traci na mocy, sile i jakości. Jakość dźwięku, jak i efekt stereo na 2ch doskonała. Świetna głębia i detaliczność. Bas spokojnie schodzi poniżej deklarowanych 80Hz i jest bardzo dokładny. Wywołuje także mocne wibracje w otoczeniu. Czas pracy to ok 60 h przy głośności 30-40%. Łączenie w stereo powoduje, że możemy przyłączyć tylko jedno źródło dźwięku, a do jednego głośnika tylko dwa. Nie można także sparować różnych głośników philipsa, tylko ten sam typ. Z jednej strony to zalety, z drugiej wady. Ogólnie pełne 5, bo spełnia oczekiwania.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAS7807W Głośnik bezprzewodowy

Naudojimo data 2024-08-19

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAS7807W Głośnik bezprzewodowy

Naudojimo data 2024-08-19

13/06/2022

Magyarország

Magyarország

a legjobb buli

ezzel buliztuk át a szilvesztert és meglepően jó hangzással elképesztő party volt

Argumentai už

hangzás

Argumentai prieš

na

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAS7807B vezeték nélküli hangsugárzó

Naudojimo data 2022-02-13

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAS7807B vezeték nélküli hangsugárzó

Naudojimo data 2022-02-13

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  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. IP67 įvertinimas reiškia, kad garsiakalbis yra atsparus dulkėms ir gali būti panardintas iki 30 minučių iki 1 m gylyje.