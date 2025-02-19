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Klausykite garsiai! Galingas garsas kiekvienam nuotykiui.
Klausykitės melodijų, kurios skatina judėti! Šios kolonėlės skleidžiamo galingo, raiškaus garso klausykitės bet kur. Treniruojatės parke ar dalyvaujate vakarėlyje įrengdami stovyklą? Visada esate pasiruošę, nes kolonėlė veikia 24 val. ir turi nešti skirtą dirželį.
IP67 apsauga nuo dulkių / vandens
Didelis garsas
Integruotas mikrofonas skambučiams
Iki 24 valandų muzikos klausymosi
Pasiimkite mėgstamą muziką su savimi tiek į parką, tiek į stovyklavietes! Du 70 mm žemųjų dažnių ir du aukštųjų dažnių garsiakalbiai skleidžia didelį, aiškų garsą. Be to, šis garsiakalbis puikiai atrodo. Norite pašėlti dar labiau? Susiekite du garsiakalbius ir pradėkite vakarėlį stereogarsu.
Pagarsinti muziką? Šis garsiakalbis gros tol, kol klausysitės. Visiškai įkrautas jis veikia iki 24 valandų, o naudodami išorinės baterijos funkciją įkrausite prijungtus prietaisus nesustabdę muzikos.
IP67 įvertinimas reiškia, kad galite neštis garsiakalbį visur – tiek į paplūdimį, tiek į baseiną. Paprasta nešti naudojant nuimamą dirželį, o „Bluetooth“ ryšys veikia iki 20 m spinduliu, tad nepraleisite nė vieno garso, net jei telefonas toli nuo garsiakalbio.
Apdovanojimai
5.0
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Jam jest
19/02/2025
Polska
2x Philips
Jako, że posiadam 2 takie, coś mogę napisać o nich. Dźwięk faktycznie jest potężny, ale do ok. 60 % głośności. Powyżej bas traci na mocy, sile i jakości. Jakość dźwięku, jak i efekt stereo na 2ch doskonała. Świetna głębia i detaliczność. Bas spokojnie schodzi poniżej deklarowanych 80Hz i jest bardzo dokładny. Wywołuje także mocne wibracje w otoczeniu. Czas pracy to ok 60 h przy głośności 30-40%. Łączenie w stereo powoduje, że możemy przyłączyć tylko jedno źródło dźwięku, a do jednego głośnika tylko dwa. Nie można także sparować różnych głośników philipsa, tylko ten sam typ. Z jednej strony to zalety, z drugiej wady. Ogólnie pełne 5, bo spełnia oczekiwania.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAS7807W Głośnik bezprzewodowy
Naudojimo data 2024-08-19
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAS7807W Głośnik bezprzewodowy
Naudojimo data 2024-08-19
Superstar 9
13/06/2022
Magyarország
a legjobb buli
ezzel buliztuk át a szilvesztert és meglepően jó hangzással elképesztő party volt
Argumentai už
hangzás
Argumentai prieš
na
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAS7807B vezeték nélküli hangsugárzó
Naudojimo data 2022-02-13
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAS7807B vezeték nélküli hangsugárzó
Naudojimo data 2022-02-13
IP67 įvertinimas reiškia, kad garsiakalbis yra atsparus dulkėms ir gali būti panardintas iki 30 minučių iki 1 m gylyje.