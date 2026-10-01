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Nauja

Philips PowerUp 20Belaidis siurblys

XC2213/10

Aukštas valymo našumas, galingas siurbimas

„PowerUp“ surenka daugiau nešvarumų iš visų pusių dėl 360° antgalio ir iki 100 AW (2) siurbimo galios, todėl valymas tampa greitesnis. Antgalis su apsauga nuo plaukų susivėlimo ir lengvai ištuštinama dulkių talpa padeda užtikrinti paprastą priežiūrą. Iki 50 min. veikimo laikas (5) ir 3 priedai leidžia patogiai išvalyti visus namus.

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Surenka daugiau nešvarumų nei įprasti rankiniai dulkių siurbliai (1)

Aukštas valymo našumas, galingas siurbimas

  • Aukštas našumas iki 100 AW (2)

  • 360° antgalis pašalina 99,99 % dulkių(4) visomis kryptimis

  • Iki 50 min veikimo laikas(5)

„PowerUp“ įtraukia daugiau nešvarumų nei įprasti dulkių siurbliai(1)

„PowerUp“ įtraukia daugiau nešvarumų nei įprasti dulkių siurbliai(1)

„PowerUp“ technologija padidina siurbimo galią ant kietų grindų ir kilimų. Dėl patentuotos V formos antgalio konstrukcijos ir galingo variklio surenkama daugiau nešvarumų su mažiau pastangų, o grindys tampa iki 50 % švaresnės (3).

Patentuotas 360° antgalis valo iš visų pusių

Patentuotas 360° antgalis valo iš visų pusių

Patentuotas „PowerUp“ antgalis užtikrina 360° siurbimą iš visų pusių – į priekį, atgal ir į šonus – greitesniam valymui, todėl nereikia kelis kartus valyti tos pačios vietos. Jo aukštos kokybės dizainas surenka iki 99,99 %(4) dulkių nuo grindų.

Iki 100 AW (2) siurbimo galia kasdieniams nešvarumams

Iki 100 AW (2) siurbimo galia kasdieniams nešvarumams

Siurbimo galia iki 100 AW(2) – mūsų belaidis dulkių siurblys pašalina įsispyrusias nešvaras, dulkes ir plaukus, kruopščiai valydamas kilimus, kietąsias grindas ir minkštuosius baldus – galite būti tikri, kad kiekvienas kampas bus kruopščiai išvalytas.

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Atsakomybės apribojimai

  1. (1) Didžiausias vidutinis dulkių ir šiukšlių surinkimas ant kietų ir minkštų grindų pagal IEC 62885-2:2021, išbandyta lyginant su aukščiausios klasės rankiniais dulkių siurbiais be atgalinio siurbimo, ES, 2025 m.

  2. (2) IEC 62885-4:2023 (Ed.1.1) 5.11 sk., „Turbo“ režimu prie įleidimo angos.

  3. (3) „Švariau“ reiškia mažiau likusių šiukšlių ir dulkių pagal IEC 62885-2:2021, išbandyta lyginant su aukščiausios klasės rankinių dulkių siurblių vidurkiu, ES, 2025 m.

  4. (4) Ant kietų grindų, aukščiausiame režime.

  5. (5) „Eco“ režimu, ant kietų grindų, naudojant rankinį režimą.

  6. (6) ≥99,9 %, 0,5–0,7 μm, viso įrenginio filtravimas, išbandyta pagal IEC 62885-4. Alergenai reiškia negyvą medžiagą.

  7. (7) Su sausu antgaliu ant kietų grindų.