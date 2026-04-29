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„Philips HomeRun“ 2000 ir 3000 serijos keitimo rinkinys

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„Philips HomeRun“2000 ir 3000 serijos keitimo rinkinys

XV1433/00

„Philips HomeRun“ 2000 ir 3000 serijos keitimo rinkinys

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Viskas, ko reikia reguliariai „HomeRun“ roboto dulkių siurblio 2000 ir 3000 serijų priežiūrai. Originaliame atsarginiame rinkinyje yra 2 EPA11 filtrai, 1 pagrindinis šepetėlis ir 1 šoninis šepetėlis. Tinka XU2000, XU2100, XU3000, XU3100, XU3110.

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  • 18 March 2026