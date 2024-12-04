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  • RFT XV1433_00_EU9
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  • RFT XV1433_00_EU9

„Philips HomeRun“2000 ir 3000 serijos keitimo rinkinys

XV1433/00

2.8

| (4) Atsiliepimai

1 apdovanojimas

Atsarginis rinkinys „HomeRun“ 2000 ir 3000 robotams

Viskas, ko reikia reguliariai „HomeRun“ roboto dulkių siurblio 2000 ir 3000 serijų priežiūrai. Originaliame atsarginiame rinkinyje yra 2 EPA11 filtrai, 1 pagrindinis šepetėlis ir 1 šoninis šepetėlis. Tinka XU2000, XU2100, XU3000, XU3100, XU3110.

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Suderinami produktai

2000 serija

2000 serija
Dulkių siurblys-robotas

XU2000/15

2000 serija

2000 serija
Dulkių siurblys-robotas

XU2000/25

2000 serija

2000 serija
Dulkių siurblys-robotas

XU2100/15

2000 serija

2000 serija
Dulkių siurblys-robotas

XU2100/25

2000 serija

2000 serija
Dulkių siurblys-robotas

XU2100/10

2000 serija

2000 serija
Dulkių siurblys-robotas

XU2100/20

„HomeRun 3000 Series Aqua“

„HomeRun 3000 Series Aqua“
Šlapiai ir sausai valantis robotas

XU3000/01

„HomeRun 3000 Series Aqua“

„HomeRun 3000 Series Aqua“
Šlapiai ir sausai valantis robotas

XU3000/02

„HomeRun 3000 Series Aqua“

„HomeRun 3000 Series Aqua“
Šlapiai ir sausai valantis robotas

XU3100/01

„HomeRun 3000 Series Aqua“

„HomeRun 3000 Series Aqua“
Šlapiai ir sausai valantis robotas

XU3110/02

Originalus pakaitinis rinkinys

Atsarginis rinkinys „HomeRun“ 2000 ir 3000 robotams

  • 2 EPA11 filtrai Atsarginis rinkinys „HomeRun 3000“ robotams

  • 1 pagrindinis šepetys

  • 1 šoninis šepetys

  • Suderinama: 2000 ir 3000 serijos

EPA11 filtras – nepriekaištingas filtravimas

Rinkinį sudaro 2 EPA11 filtrai. Prieš išpučiant orą atgal į kambarį, filtras surenka mažiausiai 95 % smulkių dulkių, todėl oras jūsų namuose yra švaresnis. Filtras turi būti keičiamas kas 3–6 mėnesius.

Pagrindinis visų tipų grindų šepetys

Po robotu esantis pagrindinis šepetys išjudina ir pakelia purvą bei dulkes, kad robotas kruopščiai išvalytų. Pagrindinį šepetį keiskite kas 6–12 mėnesių.

Valo arti palei sienas ir giliai kampuose

Kad valymas būtų kruopštesnis, robotas šoniniu šepetėliu šluoja kraštus ir nešvarumai patenka į siurbimo angą. Šoninį šepetėlį keiskite kas 6–12 mėnesių. Šoninį šepetėlį lengva pritvirtinti prie roboto, todėl galima greitai ir nesunkiai atlikti priežiūrą.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • VRS_PBTAWARD66 vaizdas

Atsiliepimai

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2.8

iš 5

4

Atsiliepimai

3
2

04/12/2024

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Задоволена виробом

Робот пилосос мене дуже влаштовує. Працює якісно в швидко.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips HomeRun XV1433/00 Комплект для заміни серій 2000 і 3000

Naudojimo data 2023-11-04

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips HomeRun XV1433/00 Комплект для заміни серій 2000 і 3000

Naudojimo data 2023-11-04

19/03/2025

Latvija

Latvija

Labs palīgs mājas uzkopšanā.

Ši apžvalga buvo parašyta apie HomeRun XV1433/00 Nomaiņas komplekts HomeRun 3000 robotiem

Ši apžvalga buvo parašyta apie HomeRun XV1433/00 Nomaiņas komplekts HomeRun 3000 robotiem

03/02/2026

Magyarország

Magyarország

Haszontalan

Rettenetesen rossz. Senki meg ne vegye .Bármi mást inkább.

Ši apžvalga buvo parašyta apie HomeRun XV1433/00 Cserekészlet 3000 Series robotokhoz

Ši apžvalga buvo parašyta apie HomeRun XV1433/00 Cserekészlet 3000 Series robotokhoz

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  • 10% nuolaida pirmam užsakymui
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Naudojant „Philips HomeRun“ siurbimo ir plovimo robote „3000 Series Aqua“.