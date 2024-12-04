30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
XV1433/00
Atsarginis rinkinys „HomeRun“ 2000 ir 3000 robotams
Viskas, ko reikia reguliariai „HomeRun“ roboto dulkių siurblio 2000 ir 3000 serijų priežiūrai. Originaliame atsarginiame rinkinyje yra 2 EPA11 filtrai, 1 pagrindinis šepetėlis ir 1 šoninis šepetėlis. Tinka XU2000, XU2100, XU3000, XU3100, XU3110.
XU2000/15
XU2000/25
XU2100/15
XU2100/25
XU2100/10
XU2100/20
XU3000/01
XU3000/02
XU3100/01
XU3110/02
2 EPA11 filtrai Atsarginis rinkinys „HomeRun 3000“ robotams
1 pagrindinis šepetys
1 šoninis šepetys
Suderinama: 2000 ir 3000 serijos
Rinkinį sudaro 2 EPA11 filtrai. Prieš išpučiant orą atgal į kambarį, filtras surenka mažiausiai 95 % smulkių dulkių, todėl oras jūsų namuose yra švaresnis. Filtras turi būti keičiamas kas 3–6 mėnesius.
Po robotu esantis pagrindinis šepetys išjudina ir pakelia purvą bei dulkes, kad robotas kruopščiai išvalytų. Pagrindinį šepetį keiskite kas 6–12 mėnesių.
Kad valymas būtų kruopštesnis, robotas šoniniu šepetėliu šluoja kraštus ir nešvarumai patenka į siurbimo angą. Šoninį šepetėlį keiskite kas 6–12 mėnesių. Šoninį šepetėlį lengva pritvirtinti prie roboto, todėl galima greitai ir nesunkiai atlikti priežiūrą.
Apdovanojimai
2.8
iš 5
4
Atsiliepimai
Erika67
04/12/2024
Україна
Patvirtintas pirkėjas
Задоволена виробом
Робот пилосос мене дуже влаштовує. Працює якісно в швидко.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips HomeRun XV1433/00 Комплект для заміни серій 2000 і 3000
Naudojimo data 2023-11-04
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips HomeRun XV1433/00 Комплект для заміни серій 2000 і 3000
Naudojimo data 2023-11-04
Siliks
19/03/2025
Latvija
Labs palīgs mājas uzkopšanā.
Ši apžvalga buvo parašyta apie HomeRun XV1433/00 Nomaiņas komplekts HomeRun 3000 robotiem
Ši apžvalga buvo parašyta apie HomeRun XV1433/00 Nomaiņas komplekts HomeRun 3000 robotiem
golyor1
03/02/2026
Magyarország
Haszontalan
Rettenetesen rossz. Senki meg ne vegye .Bármi mást inkább.
Ši apžvalga buvo parašyta apie HomeRun XV1433/00 Cserekészlet 3000 Series robotokhoz
Ši apžvalga buvo parašyta apie HomeRun XV1433/00 Cserekészlet 3000 Series robotokhoz
Naudojant „Philips HomeRun“ siurbimo ir plovimo robote „3000 Series Aqua“.