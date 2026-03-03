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  • Mėgaukitės malonumu grįžti į švarius namus
  • Mėgaukitės malonumu grįžti į švarius namus
  • Mėgaukitės malonumu grįžti į švarius namus
  • Mėgaukitės malonumu grįžti į švarius namus
  • Mėgaukitės malonumu grįžti į švarius namus
  • Mėgaukitės malonumu grįžti į švarius namus
  • Mėgaukitės malonumu grįžti į švarius namus
  • Mėgaukitės malonumu grįžti į švarius namus
  • Mėgaukitės malonumu grįžti į švarius namus
  • Mėgaukitės malonumu grįžti į švarius namus
  • Mėgaukitės malonumu grįžti į švarius namus
  • Mėgaukitės malonumu grįžti į švarius namus

2000 serijaDulkių siurblys-robotas

XU2000/15

Mėgaukitės malonumu grįžti į švarius namus
Pakeiskite savo tvarkymosi įpročius siurbdami ir plaudami vienu metu. Roboto siurbimo galia gali būti net dukart didesnė¹. Kilimai siurbiami didesne galia, o grindys tampa nepriekaištingai švarios. Viską galite lengvai kontroliuoti programėle „HomeRun“.
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Kasdienis sausasis ir drėgnasis valymas be jokių pastangų.

Mėgaukitės malonumu grįžti į švarius namus

  • Siurbimas ir drėgnas valymas vienu metu

  • Dviguba siurbimo galia¹

  • LDS radaro navigacija

  • Pritaikymas naudojant „HomeRun“

Siurbkite ir plaukite vienu metu, lengvai išvalydami dulkes ir purvą

Siurbkite ir plaukite vienu metu, lengvai išvalydami dulkes ir purvą

Robotas vienu metu siurbia ir plauna kietas grindis, kad pašalintų kasdien ant grindų susikaupiantį smulkių dulkių sluoksnį. Pašalinus daugiau smulkių dulkių, nei vien siurbiant, padai liks švarūs net vaikštant basomis.

Ypač stipri siurbiamoji galia, pašalinanti dulkes ir nešvarumus

Ypač stipri siurbiamoji galia, pašalinanti dulkes ir nešvarumus

Robotas turi net dukart daugiau siurbimo galios¹, todėl gali pašalinti didelius nešvarumus, pvz., trupinius ir gyvūnų plaukus. Išvalomi kasdien ant grindų besikaupiantys nešvarumai, taip pat susiurbiamos kilimuose ir kilimėliuose besikaupiančios smulkios dulkės².

Automatiškai padidina siurbiamąją galią užvažiavęs ant kilimo

Automatiškai padidina siurbiamąją galią užvažiavęs ant kilimo

Robotas automatiškai padidina siurbiamąją galią užvažiavęs ant kilimo ar kilimėlio, kad susiurbtų giliai kilime² esančias smulkias dulkių daleles.

Techninės savybės

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Atsakomybės apribojimai

  1. 1. Palyginti su XU2000/10 ir XU2000/20.

  2. 2. Išbandyta siurbimo režimu nustačius didžiausią siurbiamąją galią.

  3. 3. Išbandyta naudojant tik siurbimo režimą su mažiausiu siurbimo galios nustatymu.