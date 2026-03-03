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XU2000/15
Siurbimas ir drėgnas valymas vienu metu
Dviguba siurbimo galia¹
LDS radaro navigacija
Pritaikymas naudojant „HomeRun“
Robotas vienu metu siurbia ir plauna kietas grindis, kad pašalintų kasdien ant grindų susikaupiantį smulkių dulkių sluoksnį. Pašalinus daugiau smulkių dulkių, nei vien siurbiant, padai liks švarūs net vaikštant basomis.
Robotas turi net dukart daugiau siurbimo galios¹, todėl gali pašalinti didelius nešvarumus, pvz., trupinius ir gyvūnų plaukus. Išvalomi kasdien ant grindų besikaupiantys nešvarumai, taip pat susiurbiamos kilimuose ir kilimėliuose besikaupiančios smulkios dulkės².
Robotas automatiškai padidina siurbiamąją galią užvažiavęs ant kilimo ar kilimėlio, kad susiurbtų giliai kilime² esančias smulkias dulkių daleles.
Atsiliepimai
1. Palyginti su XU2000/10 ir XU2000/20.
2. Išbandyta siurbimo režimu nustačius didžiausią siurbiamąją galią.
3. Išbandyta naudojant tik siurbimo režimą su mažiausiu siurbimo galios nustatymu.