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XV1430/00
XU2000/15
XU2000/25
XU2100/15
XU2100/25
XU2100/10
XU2100/20
XU3000/01
XU3000/02
XU3100/01
XU3110/02
4x mikropluošto šluostės
Suderinama: 2000 ir 3000 serijos
Galima skalbti (maks. 60 laipsnių)
Mikropluošto šluostes galima skalbti skalbyklėje ne aukštesnėje kaip 60 laipsnių pagal Celsijų temperatūroje, jas lengva uždėti ir nuimti. Šluostę rekomenduojama plauti po kiekvieno valymo.
Minkšta mikropluošto medžiaga švelniai išjudina, pakelia ir sugeria dulkes bei nešvarumus. Ji ypač pritaikyta švelniems paviršiams, pavyzdžiui, medinėms grindims, valyti.
Patvarios šluostės skirtos kasdieniam drėgnam ir sausam grindų valymui. Keiskite kas 3–6 mėnesius, kad išlaikytumėte optimalų roboto valymo našumą. Programėlė „HomeRun“ pateiks priminimus, kada reikia pakeisti šluostę.
Apdovanojimai
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Naudojant „Philips HomeRun“ dulkių siurblyje ir 3000 serijos šlavimo robote „Aqua“