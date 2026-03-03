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Visos serijos

  • Šluostės „HomeRun“ 2000 ir 3000 serijų robotams
  • Šluostės „HomeRun“ 2000 ir 3000 serijų robotams
  • Šluostės „HomeRun“ 2000 ir 3000 serijų robotams
  • Šluostės „HomeRun“ 2000 ir 3000 serijų robotams
  • Šluostės „HomeRun“ 2000 ir 3000 serijų robotams
  • Šluostės „HomeRun“ 2000 ir 3000 serijų robotams

„Philips HomeRun“2000 ir 3000 serijos šluostės

XV1430/00

1 apdovanojimas

Šluostės „HomeRun“ 2000 ir 3000 serijų robotams
Naudokite „HomeRun“ šlapiai ir sausai valančio 2000 ir 3000 serijų roboto dulkių siurblio plaunamas mikropluošto šluostes, kad pašalintumėte kasdien ant grindų susikaupiantį smulkių dulkių sluoksnį. Šluostės tinka XU2000, XU2100, XU3000, XU3100, XU3110.
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Suderinami produktai
2000 serija

2000 serija
Dulkių siurblys-robotas

XU2000/15

2000 serija

2000 serija
Dulkių siurblys-robotas

XU2000/25

2000 serija

2000 serija
Dulkių siurblys-robotas

XU2100/15

2000 serija

2000 serija
Dulkių siurblys-robotas

XU2100/25

2000 serija

2000 serija
Dulkių siurblys-robotas

XU2100/10

2000 serija

2000 serija
Dulkių siurblys-robotas

XU2100/20

„HomeRun 3000 Series Aqua“

„HomeRun 3000 Series Aqua“
Šlapiai ir sausai valantis robotas

XU3000/01

„HomeRun 3000 Series Aqua“

„HomeRun 3000 Series Aqua“
Šlapiai ir sausai valantis robotas

XU3000/02

„HomeRun 3000 Series Aqua“

„HomeRun 3000 Series Aqua“
Šlapiai ir sausai valantis robotas

XU3100/01

„HomeRun 3000 Series Aqua“

„HomeRun 3000 Series Aqua“
Šlapiai ir sausai valantis robotas

XU3110/02

Pašalina daugiau smulkių dulkių, nei vien tik dulkių siurblys

Šluostės „HomeRun“ 2000 ir 3000 serijų robotams

  • 4x mikropluošto šluostės

  • Suderinama: 2000 ir 3000 serijos

  • Galima skalbti (maks. 60 laipsnių)

Plaunamos daugkartinio naudojimo šluostės

Mikropluošto šluostes galima skalbti skalbyklėje ne aukštesnėje kaip 60 laipsnių pagal Celsijų temperatūroje, jas lengva uždėti ir nuimti. Šluostę rekomenduojama plauti po kiekvieno valymo.

Skirta švelniam, bet veiksmingam valymui

Minkšta mikropluošto medžiaga švelniai išjudina, pakelia ir sugeria dulkes bei nešvarumus. Ji ypač pritaikyta švelniems paviršiams, pavyzdžiui, medinėms grindims, valyti.

Keiskite kas 3–6 mėnesius

Patvarios šluostės skirtos kasdieniam drėgnam ir sausam grindų valymui. Keiskite kas 3–6 mėnesius, kad išlaikytumėte optimalų roboto valymo našumą. Programėlė „HomeRun“ pateiks priminimus, kada reikia pakeisti šluostę.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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Atsakomybės apribojimai

  1. Naudojant „Philips HomeRun“ dulkių siurblyje ir 3000 serijos šlavimo robote „Aqua“