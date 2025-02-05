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30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Siurbimas ir drėgnas valymas vienu metu
Stipresnis kilimo valymas
LDS radaro navigacija
Kompaktiška aut. ištuštinimo stotelė
Pritaikymas naudojant „HomeRun“
Robotas vienu metu siurbia ir plauna kietas grindis, kad pašalintų kasdien ant grindų susikaupiantį smulkių dulkių sluoksnį. Pašalinus daugiau smulkių dulkių, nei vien siurbiant, padai liks švarūs net vaikštant basomis.
70 dienų* galite niekuo nesirūpinti naudodami stilingą automatinio ištuštinimo stotelę. Robotas automatiškai ištuština turinį automatinio ištuštinimo stotelėje. Stotelėje yra 3,0 litrų „S-bag“, kuriame galima iki 70 dienų kaupti dulkes ir kitus nešvarumus, nesukant galvos dėl ištuštinimo. Universalų „S-bag“ maišelį galima higieniškai išmesti nesukeliant dulkių debesies – jis puikiai tinka astma sergantiems ir alergiškiems žmonėms.
Stipri roboto siurbiamoji galia padeda pašalinti didelius nešvarumus, pvz., trupinius ir gyvūnų plaukus. Išvalomi kasdien ant grindų besikaupiantys nešvarumai, taip pat susiurbiamos kilimuose ir kilimėliuose besikaupiančios smulkios dulkės*.
5.0
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Drama Queen
05/02/2025
България
Прави живота по-лесен!
Спестява много време с това, че си самопочиства контейнера. Отличен резултат след комбинирано почистване.
Argumentai už
Самопочства се
Argumentai prieš
Захваща малки предмети
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 2000 XU2100/20 Прахосмукачка-робот
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 2000 XU2100/20 Прахосмукачка-робот
Мария Ж
05/02/2025
България
Добър помощник
Ефективно и бързо събира ежедневен прах, сенсорите му работят отлично - прави карта на помещение и график на почистване.
Argumentai už
Бързина, работа през апликация
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 2000 XU2100/20 Прахосмукачка-робот
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 2000 XU2100/20 Прахосмукачка-робот
1 Faktiniai rezultatai gali skirtis, tai priklauso nuo aplinkos sąlygų, naudojimo būdo ir kt.
2 Išbandyta siurbimo režimu nustačius didžiausią siurbiamąją galią.
3 Išbandyta siurbimo ir plovimo režimu nustačius žemiausią siurbiamąją galią ir šluostės drėgnumą.
4 Palyginti su „HomeRun“ 3000 serija XU3100.