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Dulkių siurblio-šluotos priedai
Visos serijos
„Philips HomeRun“ 2000 ir 3000 serijos šluostės
Palaikymas
XV1430/00
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Naudokite „HomeRun“ šlapiai ir sausai valančio 2000 ir 3000 serijų roboto dulkių siurblio plaunamas mikropluošto šluostes, kad pašalintumėte kasdien ant grindų susikaupiantį smulkių dulkių sluoksnį. Šluostės tinka XU2000, XU2100, XU3000, XU3100, XU3110.