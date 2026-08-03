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„Philips HomeRun“ 2000 ir 3000 serijos šluostės

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„Philips HomeRun“2000 ir 3000 serijos šluostės

XV1430/00

„Philips HomeRun“ 2000 ir 3000 serijos šluostės

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Naudokite „HomeRun“ šlapiai ir sausai valančio 2000 ir 3000 serijų roboto dulkių siurblio plaunamas mikropluošto šluostes, kad pašalintumėte kasdien ant grindų susikaupiantį smulkių dulkių sluoksnį. Šluostės tinka XU2000, XU2100, XU3000, XU3100, XU3110.

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  • 3 August 2026